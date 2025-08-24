Il est ’normal’ qu’Hamilton envisage de prendre sa retraite selon Herbert

L’ancien pilote de F1 et commissaire de la FIA Johnny Herbert estime qu’il est tout à fait normal que Lewis Hamilton envisage de prendre sa retraite si le Britannique venait à y penser sous peu.

Hamilton a connu des débuts difficiles chez Ferrari en 2025. Le septuple champion du monde a été dominé par son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc.

Même si Hamilton a montré quelques signes d’amélioration, les deux dernières courses avant la pause estivale ont sérieusement entamé sa confiance.

Hamilton a été éliminé à deux reprises en Q1 au GP de Belgique. Cependant, une stratégie judicieuse lui a permis de remonter au classement. Hamilton a terminé hors des points en Hongrie, lors d’un week-end difficile sur l’un de ses meilleurs circuits.

Herbert estime que des signes évidents de remise en question ont été observés chez Hamilton.

"Il y a un an, lors de sa victoire à Silverstone, il avait déclaré très franchement qu’il doutait de pouvoir célébrer une nouvelle victoire. Cela signifie qu’Hamilton est conscient et, en même temps, sceptique depuis un certain temps quant à sa possible perte de compétitivité."

"De plus, dans ce scénario, la comparaison avec son coéquipier est possible, et Leclerc offre le meilleur de lui-même : il est constant et ne commet pas d’erreurs. Dans tout cela, il ne faut pas oublier l’âge d’Hamilton."

"Lewis est très sincère dans ses propos et n’hésite pas à se critiquer. Il est frustré de ne pas être aussi performant qu’il le souhaiterait, ou du moins aussi performant que lorsqu’il était au sommet de sa catégorie, mais il continue à prendre du plaisir, et c’est très important mentalement, car cela signifie qu’il est toujours motivé."

Lewis Hamilton est bien entendu impatient de voir comment il se comportera l’année prochaine, avec de toutes nouvelles F1. Un style de voiture radicalement différent en 2026 pourrait lui convenir davantage.

Herbert estime que si Hamilton ne retrouve pas sa forme, il réfléchira naturellement à son avenir en F1.

"Ce n’est pas qu’il y ait une année particulière où il perd en compétitivité ; cela varie d’un pilote à l’autre, mais il est naturel de perdre en fraîcheur et en flexibilité lorsqu’on adapte son style de pilotage à une voiture ou à une génération de voitures. Notamment les voitures à effet de sol qui ont fait leurs débuts en 2022."

"Il est donc normal qu’à un moment donné, Hamilton envisage même de prendre sa retraite, une décision très difficile à prendre, surtout lorsqu’on se demande si le bon moment est vraiment venu."

"Si les choses ne fonctionnent pas et ne s’améliorent pas avec les F1 de 2026, peut-être en viendra-t-il à la conclusion qu’il est temps de passer à autre chose et en essayer d’autres dans sa vie."

Et si Hamilton décidait de dire stop ? En 2026 ou même avant ? Ferrari devrait envisager le retour de Carlos Sainz au sein de l’équipe selon Herbert.

"Quand Hamilton a dit que des choses se passaient en coulisses, je ne suis pas sûr de ce que cela signifiait. On peut interpréter cela comme des choses qui l’agacent, ou une discussion sur un changement de pilote. Est-ce déjà évoqué par Ferrari ?"

"Et peut-être a-t-on mentionné que si la situation ne s’améliore pas, il faut se préparer à préparer le prochain pilote pour l’année prochaine. Peut-être se disent-ils tous les deux que si ça ne marche pas, le moment est venu."

"Verstappen pourrait être la solution idéale à terme. Mais je ne pense pas que ce soit Verstappen qui le remplacerait. Ce pourrait être l’un des plus jeunes pilotes, je suppose. Mais j’ai vu une petite interview de Carlos Sainz, et il a dit, lorsqu’on lui a demandé s’il retournerait chez Ferrari, qu’il avait répondu ’Oui, peut-être !’ si on lui proposait."

"Carlos faisait un travail absolument brillant et maîtrisait vraiment Charles. Il est encore jeune. Il fait encore du bon travail, même s’il a quelques difficultés avec Williams. Mais on sait à quel point il était bon chez Ferrari."