Bearman veut se battre pour un titre en F1 d’ici 5 ans

Oliver Bearman, surnommé "Ollie" dans le paddock de la F1, réussit sans aucun doute une première saison complète dans la catégorie reine de belle facture.

Chez Haas F1, le Britannique formé à l’école de la Scuderia Ferrari, s’est déjà bien distingué lors des 14 courses de cette saison, en menant la vie dure très souvent à Esteban Ocon, son équipier très expérimenté. Et il s’est fixé un objectif à atteindre dans les 5 prochaines années.

Mais avant de l’évoquer, quel est son plus grand moment de fierté en F1 jusqu’à présent ? Il y a évidemment son premier Grand Prix en Arabie saoudite en 2024, des débuts incroyables avec Ferrari en remplacement de Carlos Sainz, qui a dû être opéré de l’appendicite en urgence. Mais cette année ?

"Il y a eu des moments marquants. J’étais très content de l’Arabie saoudite, bien sûr."

"Mais cette année, nous avons fait quelques bonnes courses avec Haas F1. Bahreïn était une excellente course où je me suis battu en revenant depuis l’arrière du peloton et j’ai réussi à marquer des points."

"Il y a aussi eu quelques courses où j’ai eu l’impression d’avoir été très performant, mais où je n’ai pas pu le montrer – Monaco en est un exemple. Imola aussi… ce sont des courses où j’avais l’impression d’avoir très bien piloté sans rien pouvoir en montrer."

"L’Arabie saoudite 2024 est sans aucun doute mon meilleur moment jusqu’à présent, mais j’espère qu’il y aura bien mieux."

Cela mène donc à la question sur ses ambitions en F1. Où se voit-il dans 5 ans ?

"Honnêtement, j’espère être en positon de me battre pour un titre mondial. J’espère pouvoir prouver que je mérite ma place ici, d’être dans une équipe de haut niveau, de me donner à fond et de montrer de quoi je suis capable. C’est mon objectif pour les cinq prochaines années !"

Enfin, lorsqu’on lui demande quelles sont les trois personnalités de la F1, passées ou présentes, qu’il inviterait à dîner et pourquoi, il répond pour commencer "sans doute Ayrton Senna."

"C’est quelqu’un que j’admire beaucoup. Je suis triste de n’avoir jamais pu assister à une seule de ses courses. Michael Schumacher aussi. Son succès chez Ferrari semblait incroyable, et son éthique de travail et sa passion pour le sport sont admirables."

"Je dirais Lewis Hamilton en troisième, mais je peux aussi lui parler de temps en temps si je veux, alors je reviendrais au tout début de la F1 et je citerais quelqu’un comme [Giuseppe] Farina. Quelqu’un de la toute première heure, juste pour voir ce qu’il a vécu."