5 ans après Bahreïn, Grosjean va enfin reprendre le volant d’une F1

Romain Grosjean n’avait jamais repris le volant d’une Formule 1 depuis son terrible accident du Grand Prix de Bahreïn 2020.

Le Français s’était vu promettre un test par Mercedes F1 pendant plusieurs années mais Toto Wolff et lui n’ont jamais réussi à trouver une date, Grosjean s’étant engagé en IndyCar puis en WEC.

Mais Haas F1 annonce aujourd’hui que son ancien pilote retrouvera le volant de l’une de ses Formule 1 demain ! Le Français participera à un essai TPC (Testing of Previous Car) au Mugello.

Grosjean a passé cinq saisons chez Haas F1, de 2016 à 2020. Son parcours en Formule 1 a pris fin brutalement suite à ce terrible accident au premier tour de sa VF-20 lors du Grand Prix de Bahreïn, le dimanche 29 novembre 2020. Grosjean a survécu à l’impact contre la barrière (évalué à 67 G) et à l’incendie qui a suivi, s’extrayant des décombres avec des blessures limitées à des brûlures au dos des mains.

De retour sous les couleurs de Haas vendredi en Italie, Grosjean prendra place au volant de la VF-23 au Mugello, un circuit où il a terminé 12e lors de l’unique passage de la Formule 1 sur ce circuit lors du Grand Prix de Toscane, qui s’est tenu le dimanche 13 septembre 2020, pendant la saison réduite impactée par le COVID-19.

Les activités en piste de vendredi seront supervisées par des membres de l’équipe Haas d’origine de Grosjean, dont beaucoup travaillent désormais sur le TPC et les programmes « héritage » gérés par l’écurie américaine. Ayao Komatsu, directeur de l’équipe et ingénieur de course de Grosjean lorsqu’ils travaillaient ensemble chez Lotus F1 Team, où ils ont décroché 10 podiums, occupera à nouveau son ancien poste au Mugello. Komatsu avait suivi le Français chez Haas en tant qu’ingénieur de course en chef en 2016.

Dominic Haines sera également présent pour superviser les opérations. L’Anglais était ingénieur de course de Grosjean de 2019 à 2020 et occupe actuellement le poste d’ingénieur en chef « héritage ». Ian Staniforth, mécanicien de course numéro un de longue date de Grosjean, sera également présent au Mugello en tant que mécanicien en chef de soutien de l’équipe de course. Plusieurs autres membres de l’équipe, des équipes opérationnelles et du garage, seront également présents, ayant travaillé avec Grosjean tout au long de ses 98 départs avec Haas F1.

"Je suis absolument ravi d’accueillir Romain de retour au volant d’une Formule 1 pour la première fois depuis cinq ans, mais je suis particulièrement fier qu’il revienne au volant de l’une de nos voitures – c’est tout à fait normal," a déclaré Komatsu, aujourd’hui directeur de l’équipe.

"Romain et moi avons travaillé ensemble tout au long de sa carrière en Formule 1, et ce test au Mugello revêt donc une importance particulière pour nous deux. Je suis ravi qu’il ait saisi l’opportunité de revenir au volant avec nous, une journée qui sera rendue encore plus spéciale par la présence d’autant de membres de l’équipe d’origine. Ce sera une journée passionnante et connaissant Romain comme je le connais, je sais qu’il aura à cœur de tout donner, comme d’habitude – je n’en attendais pas moins, d’autant plus que nous en parlions depuis longtemps."

"Je suis extrêmement reconnaissant à Gene Haas et à Ayao Komatsu de m’avoir invité à participer au TPC au Mugello," ajoute Romain Grosjean.

"Dire que je suis impatient de retrouver le volant d’une Formule 1 serait un euphémisme. J’ai du mal à croire que cela fait presque cinq ans, mais retrouver mon ancienne équipe et vivre cette expérience est vraiment exceptionnel. J’ai hâte de revoir tout le monde, je suis sûr que nous passerons un peu de temps à nous remémorer le bon vieux temps, mais je suis aussi impatient de contribuer au programme de piste avec la VF-23 ; c’est formidable que l’équipe intègre désormais le programme TPC à son développement continu."

"Enfin, mes enfants avaient conçu mon casque pour ce qui devait être mon dernier Grand Prix à Abu Dhabi en 2020 ; je vais enfin pouvoir l’essayer au volant d’une Formule 1 vendredi."

Les essais TPC de vendredi verront également l’ancien pilote d’IndyCar James Hinchcliffe faire ses débuts dans une Formule 1 - le commentateur canadien de F1TV, six fois vainqueur de courses d’IndyCar et détenteur d’une pole position à l’Indy 500, effectuera cet essai de la VF-23 dans le cadre d’un reportage pour la chaîne de télévision officielle de la Formule 1 - qui sera diffusé pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis le mois prochain.