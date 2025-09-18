Cadillac F1 démarrera avec une pénalité, ’une bizarrerie du règlement’

Le directeur de l’écurie Cadillac F1, Graeme Lowdon, estime que son pilote Valtteri Bottas ne devrait pas avoir à purger une pénalité sur la grille de départ lors de la première course de l’année prochaine.

Lowdon accepte toutefois que les règles sont les règles et que Bottas recule de cinq places à Melbourne en 2026 afin de purger une pénalité qu’il a reçue lors de sa dernière apparition en Formule 1 à la fin de l’année 2024 mais...

"C’est juste une bizarrerie du règlement, n’est-ce pas ? C’est comme ça, c’est tout."

"Je ne vais pas essayer de changer le règlement ou quoi que ce soit, mais cela met en évidence une petite bizarrerie dans le règlement. Je ne pense pas qu’une équipe devrait être pénalisée pour cela, surtout quand il y a un si long intervalle après."

"Mais si c’est l’interprétation des règles, alors tant pis."

La FIA a depuis introduit une clause fixant un délai de 12 mois pour purger toute sanction infligée. Cependant, comme cette clause n’est pas rétroactive, la sanction infligée à Bottas reste valable.

"Nous devons respecter le règlement, sinon ce n’est plus du sport, c’est du théâtre. Quel que soit le règlement, nous courrons en le respectant," ajoute Lowdon.