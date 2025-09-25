Comment Antonelli a rassuré Wolff et Mercedes F1 à Bakou
"Un très bon rebond" encourageant pour l’Italien
Kimi Antonelli a montré des signes de reprise en main "très intéressants" selon son patron, Toto Wolff.
L’Italien a fait une saison européenne très moyenne, avec beaucoup de fautes et de difficultés.
Mais Wolff, le directeur de Mercedes F1, a été encouragé par la performance de son jeune pilote, qui a devancé George Russell en qualifications et a terminé à la quatrième place le jour de la course lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.
"C’était un très bon rebond après le week-end assez moyen de Monza. Il a connu une période très difficile lors des courses européennes et, en arrivant sous le drapeau à damier à Bakou avec une solide quatrième place, en roulant dans le groupe de tête, c’est encourageant."
"Ce sont des signes très intéressants, c’est quelque chose sur lequel il faut continuer à construire et à consolider."
Interrogé sur ce qu’il avait dit à Antonelli après avoir qualifié la performance de l’Italien lors du Grand Prix d’Italie de "décevante", Wolff a répondu : "la vérité !"
"Je pense que nous communiquons toujours très ouvertement entre nous. Il n’y a pas de retenue."
"Même pour lui, il n’a pas répondu à ses propres attentes avec ce qui s’est passé à Monza, et son pilotage n’était tout simplement pas celui qu’il avait espéré ou souhaité."
"A Bakou, il lui a peut-être manqué un petit quelque chose dans sa performance ultime qui a peut-être fait la différence entre un podium et pas de podium, mais c’est une très bonne consolidation à mon avis ; il était important d’obtenir ce résultat, c’est une belle 4e place."
Ralf Schumacher a alors dit à Wolff que Kimi Antonelli a peut-être sauvé son avenir chez Mercedes à Bakou. L’Autrichien a souri avant de partir et laisser le micro au consultant de Sky Allemagne.
"La Formule 1 a une mémoire de très courte durée. Kimi a connu un week-end solide, où il a fait quelque chose de bien pour son image. Ce résultat était également important en interne pour Mercedes."
"Non seulement Kimi était sous pression, mais Toto aussi. Il a décidé de lui confier le volant après Lewis Hamilton. Si le pilote qu’il a proposé aux actionnaires n’est pas performant, ils se demandent : ’Que faisons-nous maintenant ?’. Au final, ça coûte cher, et il faut aussi tenir compte du Championnat des constructeurs."
"C’est pourquoi Bakou était si important pour Mercedes."
