Procès Massa contre la F1 : Ecclestone se défend, le Brésilien prêt au combat

Bernie Ecclestone a minimisé les allégations selon lesquelles les autorités de la Formule 1 auraient délibérément étouffé la vérité sur le scandale du « Crashgate » de 2008, quelques semaines avant que le procès intenté par Felipe Massa ne soit jugé par un tribunal londonien.

L’ancien grand patron de la F1, qui fêtera ses 95 ans le jour de l’ouverture des audiences, le 28 octobre, a déclaré au Times qu’il n’y avait jamais eu de mécanisme permettant d’annuler le Grand Prix controversé de Singapour cette année-là, malgré les affirmations de Massa selon lesquelles la course aurait dû être annulée.

"Il était impossible que quiconque puisse modifier ou annuler cette course," a déclaré Ecclestone. "Il n’y avait aucune disposition prévoyant cela."

"Max (Mosley) savait qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’époque pour agir."

Il a insisté sur le fait que l’ancien président de la FIA n’avait pas cherché à étouffer l’affaire.

"Max ne disait pas que nous devions étouffer l’affaire, mais simplement que cela n’était pas bon pour l’image de la Formule 1," a ajouté Ecclestone.

Massa, l’ancien pilote brésilien de Ferrari, qui a perdu de justesse le titre 2008 au profit de Lewis Hamilton, soutient que l’accident délibéré de l’équipe Renault aurait dû invalider la course - une position renforcée l’année dernière lorsque Ecclestone a déclaré en Allemagne que "Hamilton n’aurait pas dû être champion".

Mais le Britannique affirme aujourd’hui que cette déclaration a été détournée.

"Il s’agissait d’une interview que j’ai accordée à quelqu’un en Allemagne (F1 Insider, ndlr). À l’époque, cette personne ne maîtrisait pas très bien l’anglais et prenait des notes. Ces propos ont été repris par quelqu’un en Angleterre," a expliqué Ecclestone.

"Je ne me souvenais même pas de cette fichue interview jusqu’à ce que les avocats la présentent. Mes avocats, ceux de la FIA et de la F1 ne comprennent pas comment elle peut être entendue devant un tribunal."

Massa continue de qualifier cette affaire de « complot » qui lui a nui, à lui et au Brésil, présentant son action en justice comme un combat moral pour la justice et un précédent pour l’avenir.

Il réclame plusieurs 80 millions de dollars de dommages et intérêts.

Massa sera représenté le mois prochain par Nick de Marko. Le Brésilien a déclaré avant sa comparution devant le tribunal : "La responsabilité est essentielle pour prévenir toute fraude future."

"Ceux qui étaient chargés de protéger ce sport ont directement manqué à leurs devoirs, et ils ne peuvent être autorisés à tirer profit de la dissimulation de leur propre faute."

"Un tel comportement est inacceptable dans tous les domaines de la vie, en particulier dans un sport suivi par des millions de personnes, y compris des enfants."

"Nous irons jusqu’au bout afin d’obtenir un résultat juste et équitable, pour moi-même, pour le sport automobile au Brésil et pour le sport dans son ensemble."