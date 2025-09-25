Le MotoGP est-il une piste ’choc’ considérée par Horner ?

La prochaine aventure de Christian Horner pourrait être encore plus surprenante que son indemnité de départ record chez Red Bull, selon des spéculations le liant à un possible poste de direction en MotoGP.

Des sources du Daily Mail affirment que l’ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone, a personnellement suggéré le nom du quinquagénaire comme candidat à la direction de la série moto, récemment rachetée par Liberty Media, propriétaire de la Formule 1.

Le départ de Horner de Red Bull, confirmé cette semaine avec des spéculations sur une indemnité allant de 60 à 100 millions d’euros, a inévitablement alimenté les rumeurs sur son avenir.

Les équipes Alpine et Haas F1 ont été mentionnées comme destinations possibles au sein du paddock de F1.

Une source proche de l’ancien directeur de Red Bull Racing insiste cependant sur le fait que la priorité de Horner reste la Formule 1.

"Il n’a pas la tête à réfléchir directement à sa prochaine étape pour le moment," a déclaré l’initié.

"Il veut revenir dans le paddock de F1, mais il veut évaluer la meilleure façon d’y parvenir. Il le fera."

"C’est un bourreau de travail, donc rester assis à ne rien faire n’est pas ce qu’il choisirait. En effet, il ne l’a pas choisi. Cela lui est tombé dessus à l’improviste."

Pour l’instant, Horner est soumis à des restrictions qui l’empêcheraient de revenir avant mi-2026, et on pense qu’il a en fait accepté une indemnité moins élevée afin de raccourcir la période de préavis.