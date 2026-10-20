Horner juge avoir ’mis en place’ l’équipe Red Bull qui a gagné avec son moteur

Christian Horner affirme avoir été félicité par les actionnaires majoritaires de Red Bull et le PDG de l’entreprise, Oliver Mintzlaff, après les premières victoires du moteur développé par Red Bull Powertrains et Ford. La division Red Bull Powertrains a été créée en réponse à la décision de Honda de se retirer de la F1 à la fin de l’année 2021, avec Horner et Dietrich Mateschitz à la base du projet. Une belle réussite pour Horner... qui révèle aussi qu’il avait bien failli être viré dès 2006 !

Le premier moteur conçu cette année a été noté comme étant le plus performant sur la grille et a gagné son 16e Grand Prix, lorsque Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, avant un week-end de domination à Singapour. L’ancien patron pense avoir joué dans ce succès.

"L’équipe est l’équipe que j’ai mise en place et construite, et les actionnaires, même après la dernière victoire à Singapour et en Malaisie, m’ont tous deux remercié indépendamment et ont fait référence à ce fait" a déclaré Horner dans le podcast de The Race.

"Et Oliver Mintzlaff m’a très courtoisement appelé après la course à Singapour pour me remercier de ce que j’avais mis en place et de ce qu’ils ont accompli par la suite. Donc je pense qu’avec le temps, on prend aussi du recul."

"Red Bull est simplement dans une situation différente aujourd’hui, évidemment, en ce qui concerne son fonctionnement, ce qui est naturel lorsqu’une présence comme celle du président, à savoir Dietrich Mateschitz, qui incarnait Red Bull, n’est plus là."

"Mais l’entreprise, d’après ce que je comprends, tourne à plein régime ; ils marchent incroyablement bien en termes de croissance. Donc tout ce que je peux faire, c’est vraiment leur souhaiter bonne chance pour l’avenir."

Face à ce qu’il considère comme étant une idée folle d’avoir décidé de lancer le moteur Red Bull, Horner salue la confiance que lui ont accordée les propriétaires du team, la famille Mateschitz et Chalerm Yoovidhya, alors que de nombreuses voix en interne s’élevaient contre ce projet."

"Mais cela m’a démontré qu’une fois de plus, en appliquant cette philosophie consistant à réunir un groupe de personnes formidables, à leur donner des responsabilités, une direction claire, à créer la bonne culture et à leur donner les outils... nous avons transformé une usine de papier bulle en une usine de moteurs en 55 semaines."

"Pour ce moteur, faire ses débuts et être jugé comme le moteur le plus performant de la Formule 1 dès sa première année et gagner à sa 16e tentative, je vois cela comme l’une de mes plus grandes réussites durant mon parcours chez Red Bull. Et encore une fois, cela me prouve le pouvoir des personnes, de la culture, et de concentrer tout le monde sur le même objectif."

Après deux décennies à la tête d’une équipe qui était devenue un projet personnel, Horner a pris trop de place à un moment pour les actionnaires et pour le reste des cadres, et il le reconnait lui-même.

"Oui, et c’est ce qu’on m’a dit. C’est ce que Helmut m’a dit, à la fin. Quand on regarde en arrière, il y a toujours des choses qu’on aurait faites différemment ou... c’est comme chaque course qu’on a analysée, on aurait été plus performant différemment."

"Y a-t-il des choses que j’aurais pu faire différemment ? Oui. Suis-je resté fidèle à mes convictions et fidèle à moi-même ? Je pense que oui. On m’a demandé de renoncer à certaines parties de mon rôle et j’ai estimé que cela compromettrait le rôle de direction de l’équipe. J’ai donc dit que je n’étais pas prêt à faire cela."

"Et peut-être que cela a contribué à la décision finale. Mais pour moi, ce n’aurait pas été la bonne chose à faire. Mais c’est la vie, n’est-ce pas ? J’ai une relation correcte avec les deux actionnaires, j’ai été reconnaissant pour leurs commentaires et leurs messages. Je les ai vus tous les deux depuis que je suis parti."

"L’eau a coulé sous les ponts maintenant. Et avec Oliver aussi, tout ce que je peux faire, c’est leur souhaiter le meilleur pour l’avenir à présent. C’est un chapitre de ma vie dont je suis fier de ce que j’ai fait et fier de ce que j’ai accompli, et je regarderai en arrière avec beaucoup d’affection 90 % du temps que j’y ai passé."

Horner a bien failli être viré dès 2006 !

Bien avant toutes ces réussites, Horner a ensuite révélé qu’il avait reçu un avertissement concernant son avenir avant le Grand Prix de Monaco... 2006. L’aventure Red Bull Racing aurait pu s’arrêter très vite pour lui !

"On m’a remis une lettre avant la course de Monaco, m’informant que mon contrat ne serait pas renouvelé. Alors, Dieu merci, nous avons décroché ce podium," a expliqué Horner, en faisant référence à la troisième place de Coulthard, qui marquait le premier podium de Red Bull en Formule 1.

"À l’aube de ce week-end-là, on m’a clairement fait comprendre qu’il était peu probable que l’on ait encore besoin de mes services à la fin de l’année."

Le Britannique a décrit l’atmosphère qui régnait alors chez Red Bull comme particulièrement instable, admettant qu’il avait constamment le sentiment que sa position était menacée.

"C’était une période très instable au sein de l’équipe ; on avait sans cesse l’impression de devoir rester sur ses gardes," a-t-il poursuivi.

Horner a suggéré que sa réticence à acquiescer systématiquement aux décisions de sa hiérarchie a peut-être contribué à l’incertitude qui pesait sur son poste.

"Je suppose que je ne me comportais pas comme un ’oui-oui’... ce que je n’ai d’ailleurs jamais été. J’ai toujours eu mes propres opinions et ma propre vision de la manière dont les choses devaient être faites."

Christian Horner a livré ces dernières heures de nombreuses interviews en amont de la publication de son livre dans deux jours. Retour sur Abu Dhabi 2021, recrutement d’Alonso, Leclerc ou Sainz, favoritisme de Verstappen, mariage raté avec Porsche ou encore ses relations avec Marko.

Ce dernier a été invité à réagir à toutes ces informations. L’Autrichien nous a fait part d’un communiqué : Marko a finalement réagi, mais brièvement.

"Ce livre est un recueil de mensonges, que je ne souhaite pas commenter en détail."