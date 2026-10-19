Horner raconte sa dernière rencontre avec Marko : ’depuis, c’est le silence radio’

La rupture entre Christian Horner et Helmut Marko semble désormais totale. Plus d’un an après son départ de Red Bull, l’ancien directeur de l’écurie autrichienne a livré un témoignage particulièrement amer sur ses relations avec celui qui fut longtemps l’un de ses principaux collaborateurs. Horner accuse notamment Marko d’avoir activement œuvré à son éviction et lui reproche son absence de compassion pendant une période personnelle douloureuse. Le Britannique assure par ailleurs qu’il n’a pas renoncé à revenir en Formule 1, mais uniquement dans le cadre d’un projet suffisamment ambitieux.

Pendant de nombreuses années, Christian Horner et Helmut Marko ont constitué les deux figures incontournables de l’organisation Red Bull en Formule 1.

Le premier dirigeait l’écurie depuis ses débuts dans la discipline, tandis que le second occupait un rôle central dans la politique sportive du groupe, notamment dans la gestion de ses pilotes. Mais leur collaboration, longtemps associée aux succès de Red Bull, s’est achevée dans un climat manifestement très tendu.

Dans un entretien accordé au journal allemand Bild am Sonntag, Horner est revenu sans détour sur ses relations actuelles avec l’ancien conseiller de Red Bull.

Interrogé sur les contacts qu’il entretient encore avec Marko, sa réponse a été particulièrement brève.

"Nous n’en avons plus aucun."

Horner affirme que sa dernière conversation avec Marko remonte au jour de son départ de Red Bull. Les deux hommes auraient alors échangé une ultime poignée de main, sans que cette rencontre permette de préserver leur relation.

"Nous étions tous les deux assis dans mon bureau et, à la fin, nous nous sommes serré la main. Depuis, c’est le silence radio."

Mais au-delà de cette absence de communication, l’ancien directeur de Red Bull nourrit manifestement des griefs beaucoup plus profonds envers son ancien collègue.

Il estime notamment que "Marko a joué un rôle actif dans les démarches ayant conduit à mon éviction".

Horner associe cette situation à une période particulièrement difficile de sa vie personnelle, ce qui semble avoir accentué son ressentiment.

"Cela m’a blessé qu’il ait autant travaillé pour me faire licencier, surtout que mon ancienne compagne et la mère de ma fille était décédée peu de temps auparavant."

"Il ne m’a même pas présenté ses condoléances. Ce n’était pas très élégant."

Malgré la sévérité de ses déclarations, le Britannique reconnaît toutefois que les tensions entre eux n’étaient probablement pas à sens unique.

"Mais il y avait certainement aussi des choses chez moi qui le rendaient fou."

"En tout cas, j’ai toujours eu beaucoup de respect pour ce qu’il avait accompli et ce qu’il faisait, mais il lui arrivait de rendre la vie incroyablement difficile, c’est comme ça. Après le décès de Dietrich, la fonction qu’il occupait a, en quelque sorte, cessé d’exister."

"Certaines personnes sont alors restées en place, alors même que l’entreprise, elle, continuait d’avancer. Elle évoluait. Rien ne reste figé. Il faut sans cesse évoluer. Et, naturellement, les dynamiques changent."

Horner a également admis qu’il lui arrivait de devoir nettoyer les situations problématiques engendrées par Marko chez Red Bull, soulignant qu’Adrian Newey pouvait "devenir fou" lorsque des détails concernant des évolutions techniques se retrouvaient dans les médias.

"Il y a eu des périodes où tout allait bien, où c’était parfait, et où chacun connaissait son rôle. Les choses ont commencé à devenir un peu plus chaotiques, comme je l’ai dit, après le décès de Dietrich. Dans une volonté de rester incontournables, l’information est devenue une véritable monnaie d’échange. Il arrivait que des ingénieurs s’expriment, et Adrian devenait fou en découvrant dans les médias des détails sur une évolution technique. Il est tellement secret sur ce genre de choses que, soudain, nous nous sommes retrouvés à communiquer par médias interposés. Inévitablement, il a fallu, par la suite, gérer les conséquences."

"J’avais le sentiment que cela donnait de l’équipe une image qui ne correspondait pas à notre identité, à ce que nous étions en tant qu’organisation. Les collaborateurs basés à Milton Keynes, en tout cas, ne s’y reconnaissaient pas. Il fallait donc trouver un équilibre entre toutes ces dynamiques."

Une relation compliquée aussi avec Jos Verstappen

Marko n’était pas le seul à vouloir virer Horner. C’était aussi le cas de Jos Verstappen, le père de Max, selon toutes les spéculations qui ont eu lieu en 2025.

Il a été demandé à Horner ce que signifiait la présence du père de Verstappen dans le garage Red Bull. Il a d’abord expliqué pourquoi Jos jouissait d’une telle influence.

"Jos, de par son profil d’ancien pilote de Formule 1 et compte tenu de l’enthousiasme intense qui règne aux Pays-Bas, a beaucoup de poids. Dans les deux cas, Marko comme lui, tout ce qu’ils disaient finissait par se retrouver dans la presse."

Horner n’a pas été uniquement critique. Il a souligné que Jos avait joué un rôle utile durant les premières années de son fils.

"Vous savez, à une époque, alors que Max était encore en pleine phase de formation, Jos a été très utile pour le canaliser. Il était aussi son plus grand critique. Je pense que Max accordait plus de valeur à son opinion qu’aux nôtres et qu’il recherche probablement encore son approbation dans tout ce qu’il entreprend. La personne qu’il souhaite le plus impressionner, à mon avis, c’est son père."

Horner a ajouté que cela engendre inévitablement des frictions au sein d’une équipe, surtout lorsque des personnalités fortes et des dynamiques complexes entrent en jeu. En tant que directeur d’écurie, il devait défendre les intérêts de Red Bull, ce qui l’a parfois conduit à s’opposer à Jos.

"Évidemment, il arrive qu’on soit en désaccord. Cela ajoutait une dose de drame, et tout cela finit inévitablement par être médiatisé. Mais, encore une fois, cela fait partie du rôle d’un directeur d’équipe."

Horner refuse de revenir en F1 à n’importe quel prix

Au-delà de ses différends avec Helmut Marko, Christian Horner a également été interrogé sur ses projets professionnels. Depuis son départ de Red Bull, son nom a été associé à plusieurs hypothèses de retour dans le paddock. Mais le Britannique affirme ne pas vouloir précipiter les choses.

Il assure ne pas avoir défini de trajectoire précise pour la suite de sa carrière, tout en rejetant catégoriquement l’idée d’avoir définitivement tourné la page de la Formule 1.

"Je n’ai pas de grand plan pour mon avenir. Je ne suis pas à la retraite. Je n’ai pas encore dit mon dernier mot !"

"Je ne veux pas rejoindre une équipe de milieu de grille simplement pour pouvoir être dans le paddock chaque week-end. Je préférerais tondre la pelouse chez moi, passer du temps avec ma famille et regarder la course depuis mon canapé."

L’ancien directeur de Red Bull résume cette exigence dans une formule particulièrement directe.

"La médiocrité, ce n’est pas pour moi !"

Horner a également réaffirmé son intérêt pour un retour en Formule 1 qui s’accompagnerait idéalement d’une participation dans le capital d’une écurie.

"Au cours des douze derniers mois, j’ai rencontré de nombreux investisseurs formidables qui sont extrêmement désireux d’entrer en Formule 1."

"L’intérêt reste fort. Autrement dit, dès qu’une opportunité se présentera, nous serons prêts."

Horner ne précise toutefois ni l’identité de ces investisseurs ni l’écurie qui pourrait éventuellement être concernée par un tel projet.