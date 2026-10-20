Camara révèle ses problèmes de vue avant ses débuts en F1

Rafael Camara s’apprête à faire ses débuts en Formule 1 avec Haas en 2027, mais le jeune pilote brésilien devra composer avec une particularité dont il parle désormais ouvertement : il souffre à la fois de myopie et d’astigmatisme. Habitué à porter des lentilles de contact lorsqu’il pilote, le protégé de Ferrari a raconté une mésaventure particulièrement inhabituelle vécue en qualifications, lorsqu’il avait oublié ses lentilles à l’hôtel et dû prendre le volant avec ses lunettes. Une expérience qui lui aurait coûté la pole position pour quelques centièmes de seconde.

À 21 ans, Rafael Camara prépare son arrivée dans la catégorie reine du sport automobile après avoir progressé au sein de la filière de jeunes pilotes de Ferrari. Le Brésilien, attendu chez Haas pour la saison 2027, a récemment évoqué un aspect moins connu de son quotidien de pilote.

Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, les pilotes de haut niveau ne disposent pas nécessairement d’une vision parfaite sans correction. Camara explique ainsi qu’il doit porter des lentilles de contact pour compenser ses problèmes de vue, une situation qu’il assume sans difficulté.

Le futur pilote Haas a détaillé les troubles visuels avec lesquels il doit composer.

"Je suis myope. Ma correction est de 2,75 et 2,50. Je souffre aussi d’astigmatisme, donc les lumières me paraissent très vives."

La myopie affecte la netteté de la vision à distance, tandis que l’astigmatisme peut notamment provoquer une déformation des images et des difficultés face aux sources lumineuses.

Dans un environnement comme celui de la Formule 1, où les pilotes doivent évaluer précisément les distances, les trajectoires et les mouvements de leurs adversaires à très haute vitesse, disposer d’une correction adaptée est particulièrement important.

Camara utilise normalement des lentilles de contact lorsqu’il prend le volant. Mais il a raconté avoir déjà été contraint de modifier ses habitudes à la dernière minute, après avoir oublié ses lentilles à son hôtel avant une séance de qualifications.

"J’ai dit à mon préparateur physique : ’Je crois que j’ai oublié mes lentilles de contact à l’hôtel’. Nous n’avions pas assez de temps pour aller les chercher, alors j’ai mis mes lunettes."

"Pour être sûr que l’équipe ne le voie pas, j’ai abaissé la visière de mon casque."

Si Camara a pu prendre la piste avec ses lunettes, l’expérience ne s’est pas révélée particulièrement concluante. Le jeune pilote explique avoir éprouvé une sensation inhabituelle dans son cockpit, avec une perception visuelle différente de celle à laquelle il était habitué.

"Je me suis qualifié deuxième à moins d’un demi-dixième de seconde. J’avais l’impression d’avoir un mur de chaque côté de moi."

"J’ai perdu la pole position à cause des lunettes."

Cette mésaventure l’a conforté dans son habitude de privilégier les lentilles de contact lorsqu’il pilote.

Elle ne constitue toutefois pas un obstacle réglementaire à son arrivée en Formule 1. La FIA autorise les pilotes à utiliser des lunettes correctrices ou des lentilles de contact, à condition qu’ils satisfassent aux exigences médicales imposées pour obtenir et conserver leur autorisation de compétition.

Les troubles visuels de Camara ne représentent donc pas, en eux-mêmes, une incompatibilité avec sa future carrière en F1. Le Brésilien affirme également que son cas est loin d’être isolé parmi les pilotes de Formule 1.

Selon lui, d’autres concurrents utilisent eux aussi des lentilles de contact pour corriger leur vision, mais préfèrent rester discrets sur le sujet.

"Je ne suis pas le seul à porter des lentilles de contact en F1, mais les autres le cachent."

"Ils portent des lentilles lorsqu’ils pilotent, mais contrairement à moi, ils ne les retirent pas entre les séances. La différence, c’est que je me promène dans le paddock avec des lunettes parce que je n’essaie pas de le cacher."