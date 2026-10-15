Horner a été empêché de recruter Alonso et Leclerc : ’Marko m’a dit que je devais oublier’

Le baquet 2025 de Red Bull aurait pu revenir à Fernando Alonso ou Charles Leclerc, révèle Christian Horner, qui les voulait tous les deux pour remplacer Sergio Pérez. Dans son livre, l’ancien directeur de l’équipe de Milton Keynes raconte comment il a espéré avoir deux grands noms à associer à Max Verstappen, et comment Helmut Marko et l’entourage du pilote néerlandais ont empêché ces idées de se réaliser.

La méforme de Pérez, qui avait pourtant gagné des courses lors des trois saisons précédentes avec Red Bull, a conduit le patron de l’équipe à aller chercher des candidats potentiels dans le haut du panier.

"La forme de Sergio Pérez était méconnaissable par rapport au pilote qu’il avait été lors des saisons précédentes" a écrit Horner. "J’ai décidé de chercher un éventuel remplaçant."

Le premier nom sur la liste a été déposé sur son bureau. Alonso, qui pilotait pour Aston Martin à l’époque et le fait toujours, a confirmé son intérêt à Horner pendant le Grand Prix du Japon 2024, selon les mémoires de Horner.

"Pendant le Grand Prix du Japon, Fernando m’a même dit qu’il voulait vraiment piloter aux côtés de Max la saison suivante. Par la suite, Helmut, apparemment de la part de l’équipe de management de Verstappen, a fait comprendre qu’ils n’étaient pas ravis de cette idée."

Alonso n’étant plus une option, Charles Leclerc est venu naturellement sous le radar de Horner : "Je pensais qu’il pouvait être le pilote parfait pour nous. Il était rapide, fort sur un tour, et avait un caractère déterminé."

"Bien sûr, il faisait une erreur de temps en temps, dont Red Bull avait profité, mais quelle que soit la situation, il n’a jamais critiqué Ferrari. Charles était un joueur d’équipe, et j’estimais qu’il pouvait combler le vide si Sergio régressait davantage. De plus, il semblait frustré chez Ferrari."

Mais la piste Leclerc a été refroidie rapidement, et Horner dédouane Verstappen dans ce choix, faisant comprendre que cette décision émanait uniquement de Marko : "Peu de temps après, Helmut m’a dit que je devrais aussi oublier Charles."

"Tout comme avec Fernando, cela n’allait pas se faire. Je savais immédiatement que cet ordre ne venait pas de Max. Mais quelqu’un avait décidé quelque part que ce n’était pas la bonne décision pour Red Bull. J’étais déçu."

Les deux grands noms étant hors jeu, le baquet est revenu en interne à Liam Lawson face à Yuki Tsunoda, qui a ensuite remplacé le Néo-Zélandais après une démarche classique de Red Bull à l’époque, visant à promouvoir puis rétrograder un pilote. Horner admet qu’il n’a pas apprécié faire cela.

"Mais je ne me sentais pas à l’aise avec cela. Il était jeune et inexpérimenté, avec seulement 11 courses de Formule 1 à son actif, et nous lui demandions énormément. Mais en fait, il n’aurait jamais dû être promu au départ."

Il y a un autre nom dans le livre, et c’est celui de Carlos Sainz. Il a rendu visite à Horner chez lui peu de temps avant son licenciement, et le Britannique pense qu’il aurait été parfait pour l’équipe.

"Il est venu pour discuter d’un éventuel transfert chez Red Bull en 2026. C’était un pilote de Grand Prix expérimenté, un joueur d’équipe, et je savais qu’il se battrait corps et âme pour l’équipe."