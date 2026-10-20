La Formule E veut attirer Verstappen : un essai et une collaboration envisagés

Max Verstappen pourrait-il un jour prendre le volant d’une monoplace de Formule E ? Jeff Dodds, directeur général du championnat électrique, aimerait en tout cas lui en donner l’occasion. Alors que la nouvelle génération de voitures Gen4 promet une progression spectaculaire des performances, le dirigeant souhaite recueillir l’avis du quadruple champion du monde de Formule 1. Mais son intérêt ne se limite pas à un éventuel essai : avec le retour de la Formule E aux Pays-Bas en 2027, Dodds entrevoit également des possibilités de collaboration autour des activités développées par Verstappen en dehors des Grands Prix.

La Formule E prépare une évolution majeure de son championnat avec l’arrivée des monoplaces Gen4 (en photo ci-dessous), qui feront leurs débuts en compétition lors de la saison 13, correspondant à l’exercice 2026-2027. Ces nouvelles voitures doivent représenter une avancée importante en matière de performances et pourraient contribuer à attirer davantage l’attention des pilotes de Formule 1.

Plusieurs d’entre eux ont déjà manifesté leur curiosité pour cette nouvelle génération de monoplaces électriques. Lando Norris avait notamment réagi positivement après avoir découvert la Gen4 lors du week-end de l’E-Prix de Monaco, tandis que Carlos Sainz et Nico Hülkenberg avaient également eu l’occasion d’examiner la voiture de près.

Mais Jeff Dodds aimerait désormais convaincre un autre pilote de s’y intéresser : Max Verstappen.

La prochaine génération de monoplaces de Formule E introduira plusieurs évolutions techniques majeures. Les Gen4 bénéficieront notamment d’une transmission intégrale permanente, tandis que leur puissance atteindra 450 kW en configuration de course. En mode Attaque, cette valeur pourra grimper jusqu’à 600 kW, soit environ 816 chevaux.

Ces caractéristiques doivent permettre aux nouvelles voitures de franchir un cap important en matière d’accélération et de performances. James Rossiter, pilote de développement de la Gen4, a même comparé les accélérations initiales de la monoplace à celles des Formule 1 équipées de moteurs V10 au début des années 2000.

Une comparaison susceptible d’attirer l’attention de Verstappen, connu pour son intérêt envers différentes catégories du sport automobile et les sensations procurées par les voitures de course.

Pour Jeff Dodds, le quadruple champion du monde constituerait un pilote particulièrement intéressant pour évaluer le potentiel de cette nouvelle génération.

Interrogé par RacingNews365, le directeur général de la Formule E a reconnu qu’aucune nouvelle discussion n’avait eu lieu avec Verstappen au sujet d’un éventuel essai. Le Néerlandais a récemment prolongé son engagement avec Red Bull sur le long terme, et Dodds comprend que sa priorité reste entièrement tournée vers la Formule 1.

"Non, nous n’avons pas davantage discuté avec lui de cette voiture. Je sais qu’il est très concentré sur ce qu’il fait, et je suis ravi de le voir avoir prolongé son contrat avec Red Bull sur le long terme."

"Et, évidemment, nous connaissons très bien l’équipe là-bas, et je pense qu’ils font vraiment du bon travail. Mais j’adorerais quand même voir Max dans cette voiture, notamment parce que j’accorde énormément de valeur à son analyse."

"J’aimerais donc beaucoup qu’il pilote cette voiture pour qu’il puisse nous donner un véritable retour d’expérience, une analyse concrète de ce qu’il en pense."

Dodds estime néanmoins que les performances de la nouvelle monoplace devraient naturellement susciter l’intérêt de nombreux autres pilotes au cours des prochaines années.

"Je ne doute pas que, tout au long de cette ère Gen4, nous allons être submergés par les candidatures potentielles de nouveaux pilotes."

La Formule E à Zandvoort ouvre d’autres possibilités

Une éventuelle collaboration avec Verstappen pourrait toutefois prendre une autre forme qu’un simple essai. La Formule E doit en effet organiser sa première épreuve aux Pays-Bas lors de la saison 2026-2027.

Le circuit de Zandvoort accueillera deux courses les 18 et 19 juin 2027, qui constitueront respectivement les 14e et 15e manches du championnat.

Ce rendez-vous pourrait représenter une occasion intéressante d’associer le quadruple champion du monde à la promotion de l’événement. Verstappen bénéficie d’une immense popularité dans son pays, mais son activité dans le sport automobile dépasse désormais largement son seul engagement en Formule 1.

À travers Verstappen Racing, le Néerlandais développe notamment des projets liés aux courses GT, à l’esport et à l’accompagnement de jeunes pilotes. Cette diversification intéresse particulièrement Jeff Dodds, qui estime qu’une collaboration pourrait être envisagée autour de ces différentes activités.

Interrogé sur la possibilité de voir Verstappen jouer un rôle dans la promotion du rendez-vous néerlandais, le dirigeant n’a pas fermé la porte.

"Oui, peut-être. J’oublie comment cela s’appelle, Verstappen Racing, mais ses investissements ne concernent pas uniquement sa propre carrière de pilote de Formule 1."

"Il développe également des académies et s’intéresse beaucoup au passage de la simulation à la piste. Je pense qu’il existe des possibilités de faire des choses avec lui qui pourraient être assez enthousiasmantes, mais nous n’avons pas encore réussi à avoir cette conversation."