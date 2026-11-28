Red Bull a monopolisé la troisième ligne en qualifications du Grand Prix du Qatar, alors que la Q1 semblait montrer une RB22 capable de rivaliser avec la W17 de Mercedes F1. Dans cette première partie de qualification, Isack Hadjar et Max Verstappen s’étaient placés deuxième et quatrième, et ils ont finalement terminé loin des Flèches d’Argent, et même derrière les pilotes McLaren, qui ont monopolisé la deuxième ligne.

Hadjar explique que lui et son équipier ont vite trouvé la limite de leur monoplace, mais ils n’ont pas réussi à progresser autant que leurs rivaux en Q2 et Q3, ce qui les a fait reculer dans la hiérarchie, le Français restant toutefois devant son équipier au fil de la séance.

"On en a un peu trop montré en début de séance, et c’était fini pour nous, une fois qu’on a trouvé la limite, on l’a trouvée tôt, et c’était dur de faire mieux" a déclaré le pilote français.

"Bien sûr, on est en bataille avec les McLaren et il y avait une chance de les battre. Ils nous ont battus, les écarts étaient serrés et ils ont fait un meilleur travail. Je pense qu’on aurait pu faire mieux et c’est dommage vu notre rythme initial."

Interrogé sur ce qu’il espère de la course, Hadjar ne sait pas s’il pourra avoir le rythme de ses rivaux, mais il espère que les stratégies prévues par Red Bull au niveau des composés pneumatiques seront les meilleures.

"Vendredi était globalement très dur au niveau de l’équilibre, et j’ai eu l’impression qu’on avait fait de gros progrès ce matin, mais ça ne s’est pas trop vu sur les chronos et je suis un peu déçu de ça. C’est encore prometteur pour demain, depuis la cinquième place le podium est encore jouable, et on a fait les bons choix de pneus avec ce qui nous reste."

Une fois n’est pas coutume, Max Verstappen s’est donc fait battre par son équipier de 41 millièmes. Le Néerlandais avait réussi à faire un peu mieux qu’Hadjar en Q1 mais était déjà devancé en Q2.

"Jusqu’ici, ce n’est vraiment pas un bon week-end pour nous," reconnait Verstappen.

"Nous n’avons tout simplement pas réussi à trouver le bon équilibre. La voiture manque de cohérence. C’est, je pense, le problème principal. Cela met également en évidence les domaines dans lesquels nous accusons encore un retard par rapport à la concurrence."

"Sur un circuit comme celui-ci, avec ses virages rapides, l’efficacité aérodynamique est cruciale, et nous ne sommes manifestement pas au même niveau. Nous sommes plutôt performants dans les virages lents, et corrects dans les virages à moyenne vitesse, mais ici, le tracé est composé essentiellement de virages à moyenne et, surtout, à haute vitesse."

"C’est un type de circuit qui ne nous convient pas vraiment pour l’instant. De plus, dans ces virages longs, nous n’arrivons pas à maintenir un équilibre satisfaisant tout au long de la courbe."

Pense-t-il être en mesure de lutter, en course, contre les quatre monoplaces équipées d’un moteur Mercedes qui précèdent les deux Red Bull ?

"Contre les Mercedes, ce sera difficile, mais face à McLaren, nous allons jouer crânement notre chance. Nous sommes en pleine bataille avec eux au championnat et nous tenons à rester devant."

"Cela dit, la tâche ne sera pas aisée. Ce week-end s’avère vraiment très compliqué."