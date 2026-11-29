Lando Norris n’a pas pu faire mieux que cinquième au Grand Prix du Qatar, alors qu’il s’élançait en troisième place. Malheureusement pour le pilote McLaren F1, un mauvais départ lui a fait perdre trois positions, et il n’a pu en reprendre qu’une face à Isack Hadjar plus tard dans la course, quand le Français a été appelé au stand en même temps que Max Verstappen sous VSC, et avait des dégâts sur sa voiture.

Le champion du monde en titre pense que sans son mauvais départ, il aurait pu terminer sur le podium, ce qu’a réussi son équipier Oscar Piastri, et confirme que le départ a conditionné le reste de sa course, et en l’occurrence l’impossibilité d’aller chercher un meilleur résultat.

"Le rythme était très soutenu aujourd’hui, et je pense que nous étions les meilleurs des autres. C’est frustrant parce que nous avons perdu beaucoup au départ avec un problème d’embrayage, et sans cela je crois que nous avions le rythme pour nous battre pour le podium" raconte Norris.

"Je ne sais pas encore exactement ce qui n’a pas fonctionné, donc nous devons comprendre le problème et nous assurer qu’il soit résolu. Dépasser était difficile, et au moment où j’ai rattrapé Max, le pneu medium avait perdu de la performance, et le pneu dur semblait être la meilleure option."

"Max était très fort dans le dernier relais, donc je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Il y a du positif à retenir du week-end, notamment le résultat de l’équipe, mais nous allons tout passer en revue et voir où nous pouvons nous améliorer avant Abu Dhabi."

Le pilote britannique a été interrogé sur ce qui pouvait être fait sur le circuit de Losail pour favoriser les dépassements, et il a reconnu que l’enchaînement de virages rapides, pensé pour le MotoGP, rend les courses de Formule 1 très peu intéressantes.

"Nous avons juste besoin de quelques virages lents. Nous avons besoin d’une longue ligne droite suivie d’un virage lent, ou d’un virage lent débouchant sur une longue ligne droite. Il est impossible de suivre. On peut suivre dans les portions rapides, c’est juste dans les portions à moyenne vitesse."

Norris a pointé du doigt le dernier virage, qui mène à la ligne droite de départ-arrivée, comme étant le plus gros problème, car il empêche de se placer avantageusement dans le sillage d’une autre monoplace, ou de contrer une trajectoire avec une autre.

"En fait, le dernier virage ne pourrait pas être pire pour déboucher sur une ligne droite de départ-arrivée. Idéalement, ils feraient du dernier virage quelque chose de presque similaire au virage 1 d’Austin, comme un virage très large, pour qu’on puisse élargir la trajectoire."

"Il faut juste un peu de créativité dans les trajectoires. Il est impossible d’être créatif sur ce circuit. Tout est vraiment dicté uniquement par la trajectoire offrant la meilleure vitesse. Ils peuvent certainement faire plus pour l’améliorer, et c’est ce qu’ils doivent faire, je pense."