Williams F1 a signé un résultat peu probant au Grand Prix du Qatar, mais sans surprise tant le circuit de Losail n’était pas favorables aux caractéristiques, et surtout aux lacunes de la FW48. Les pilotes ont fait ce qu’ils ont pu et ont arraché la 15e place pour Carlos Sainz et la 17e pour Alex Albon, dans une course où 19 pilotes ont terminé. Mais il n’y a aucun regret dans l’équipe de Grove, compte tenu des espoirs présents avant le week-end.

Le pilote espagnol explique que la qualification était bonne malgré une double élimination en Q1, alors qu’il était à moins d’un dixième de la Q2, et juge que sa course a été aussi bonne que possible, compte tenu des performances de sa voiture.

"D’un côté, ce week-end a globalement été positif avec une bonne qualification hier, un bon départ aujourd’hui et un rythme solide. Nous avons montré une bonne exécution et fait une course correcte, en battant l’une des voitures Haas" a déclaré Sainz.

"D’un autre côté, c’est dommage que le maximum que nous pouvions atteindre était la 15e place, mais c’est la réalité des performances de notre voiture. Alors que nous abordons la dernière course à Abu Dhabi, notre objectif sera de recueillir un maximum de données et d’enseignements en préparation de 2027."

De son côté, Albon révèle avoir eu des problèmes à l’avant pendant la course, ce qui lui est déjà arrivé. Selon lui, les performances et l’exécution de l’équipe sont en progression, même si les résultats peinent à montrer cela.

"Nous avons souffert d’un problème avec l’aileron avant pendant la course. C’est quelque chose que nous avons connu à plusieurs reprises cette année ; peut-être que ce circuit, avec les vibreurs et tout le reste, a eu un effet car ils sont vraiment agressifs ici, mais nous allons tout passer en revue" précise le Thaïlandais.

"Nous avons essayé d’améliorer la qualité de notre voiture tout au long de l’année et nous faisons un bien meilleur travail en fin d’année qu’au début. Nous allons maintenant à Abu Dhabi pour essayer de maximiser ce que nous pouvons tirer de la dernière course de l’année."

James Vowles, directeur de l’équipe, a salué le travail de ses pilotes et se montre aussi étonnamment positif : "Bravo à Alex et Carlos. C’était le mieux que nous pouvions faire aujourd’hui compte tenu du rythme de la voiture et des problèmes que nous avons rencontrés."

"Dans le cas d’Alex, nous avons constaté un problème avec l’aileron avant après le premier arrêt, ce qui a entraîné un changement d’aileron avant au deuxième arrêt et lui a fait perdre du temps. Avec Carlos, nous avons vu une belle bataille en piste avec Câmara."

"C’était bien de finir devant lui, et c’était le maximum que la voiture pouvait offrir aujourd’hui. Nous allons continuer à nous concentrer sur les éléments de 2027 en allant à Abu Dhabi. Il nous en reste une cette saison. Nous ferons de notre mieux pour extraire tout ce que nous pouvons de la voiture."