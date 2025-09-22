Horner et Red Bull : le divorce est enfin acté officiellement

C’est aujourd’hui que Christian Horner, ancien directeur de Red Bull Racing, a officiellement quitté l’équipe, deux mois après l’annonce de son départ avec effet immédiat.

Âgé de 51 ans, l’homme qui a lancé l’équipe Red Bull en Formule 1 en 2005 a été remplacé par Laurent Mekies après le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.

Le Britannique s’est exprimé officiellement pour la première fois ce lundi.

"Diriger Red Bull Racing a été un honneur et un privilège," a déclaré Horner dans un communiqué publié par Red Bull.

"À nos débuts en 2005, aucun de nous n’aurait pu imaginer le parcours qui nous attendait : les championnats, les courses, les gens, les souvenirs."

Sous sa direction, l’écurie a remporté quatre championnats des constructeurs consécutifs entre 2010 et 2013, puis deux autres en 2022 et 2023. L’équipe a également mené deux pilotes – Sebastian Vettel et Max Verstappen – vers quatre titres pilotes consécutifs.

"Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli en équipe, battant des records et atteignant des sommets inimaginables, et je garderai cela à jamais gravé dans ma mémoire."

"Cependant, ma plus grande satisfaction a été de réunir et de diriger un groupe exceptionnel de personnes talentueuses et motivées, de les voir s’épanouir au sein d’une filiale d’une entreprise de boissons énergisantes et de les voir affronter et surpasser certaines des plus grandes marques automobiles du monde."

Il a quitté l’écurie avant d’avoir pu concrétiser l’un de ses plus grands projets : la création d’une nouvelle division moteurs sur le site de Milton Keynes. Cette division produira les premiers moteurs de l’écurie en collaboration avec Ford pour la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur l’année prochaine.

"Je souhaite le meilleur à Laurent, Max, Yuki et à toute l’équipe de Red Bull Technology pour l’avenir. Je suis convaincu qu’ils assureront, comme toujours, le succès en piste, pour nos fans, et qu’ils continueront à se dépasser. J’ai hâte de voir le premier moteur Red Bull-Ford à l’arrière de la RB22 l’année prochaine, ainsi que la passionnante RB17 [voiture de route] dans nos rues."

"Je tiens à remercier nos incroyables sponsors et partenaires pour leur soutien indéfectible, qui ont joué un rôle clé dans tous nos succès. Je tiens à remercier chaleureusement les fans pour leur confiance indéfectible, sans qui la Formule 1 n’existerait pas."

"Outre la compétition, je tiens également à remercier les actionnaires, feu Dietrich Mateschitz pour l’opportunité qu’il m’a offerte à 31 ans, Mark Mateschitz et Saravoot Yoovidhya, et enfin Chalerm et Daranee Yoovidhya pour leur amitié et leur engagement durant mon passage chez Red Bull, ainsi qu’Oliver Mintzlaff et le conseil d’administration pour leurs conseils avisés."

Mintzlaff a remercié Horner "pour son travail exceptionnel au cours des 20 dernières années."

"Grâce à son engagement indéfectible, son expérience, son expertise et son esprit d’innovation, il a contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes et les plus attractives de Formule 1. Merci pour tout, Christian, tu resteras à jamais une part importante de l’histoire de notre équipe."

Christian Horner a accepté une indemnité de départ dans le cadre d’un accord qui lui permettrait de retrouver un rôle en Formule 1 ailleurs dès l’année prochaine.

Bien que Horner ne soit pas autorisé à rejoindre immédiatement une équipe rivale, il pourrait débuter son contrat au cours du premier semestre 2026.

Bien que les détails exacts ne soient pas connus, il semble que ce soit après les premiers Grands Prix en 2026, mais avant la pause estivale.