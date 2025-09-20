Quel est le montant astronomique de l’indemnité de départ d’Horner

À Bakou, dans le paddock du Grand Prix d’Azerbaïdjan, des informations circulent qui laissent entendre que Christian Horner va quitter Red Bull avec une indemnité de départ de près de 100 millions de dollars.

L’ancien directeur de Red Bull Racing, limogé de manière soudaine en juillet après le Grand Prix de Grande-Bretagne, ne s’est toujours pas exprimé suite à son départ ni sur ce qu’il comptait faire.

"Il y a beaucoup de spéculations," confie l’ancien pilote de F1 Christijan Albers, consultant pour la chaine de télévision néerlandaise Viaplay.

"Je suis vraiment surpris, car j’ai appris aujourd’hui qu’ils seraient OK pour une indemnité de départ de près de cent millions de dollars."

Horner, évincé après une longue lutte de pouvoir interne qui a débuté avec le scandale des sextos de l’année dernière, s’en tirerait donc très bien d’autant plus qu’il lui restait encore cinq ans de contrat avec Red Bull.

"Cinq ans en effet, jusqu’en 2030. Alors je me suis demandé : comment est-ce possible ?" a poursuivi Albers.

"Il gagnait huit millions par an, soit quarante millions sur cinq ans. D’où viennent les soixante millions restants ? Probablement d’une clause spécifique. Mais de nombreuses rumeurs circulent."

Quant à l’avenir de Christian Horner, tout reste flou mais il devrait se faire en F1 à moyen terme.

"J’ai entendu dire qu’il pourrait vouloir racheter des parts à Haas. Il y avait aussi eu des rumeurs selon lesquelles il allait chez Cadillac, mais son ancienne employée y travaille maintenant. C’est de là que vient le procès, donc j’écarte cette hypothèse."

"On le voit aussi flirter avec Alpine, et Haas donc, mais il va devoir d’abord attendre de voir s’il y a un accord dans son affaire pour aller plus loin."