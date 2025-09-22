La roue tourne enfin : Sainz revient sur son 1er podium exceptionnel pour Williams F1

Parti 2e du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Carlos Sainz avait fixé un objectif élevé pour sa course hier : terminer sur le podium.

Ce n’était pas chose aisée avec les McLaren F1, les Ferrari ou les Mercedes derrière lui… et pourtant, Carlos Sainz l’a fait et obtenu son premier podium pour Williams !

Seulement dépassé par George Russell, l’Espagnol a livré une performance de toute beauté – il avait vraiment le rythme pour tenir les meilleurs devant.

« La clé fut probablement de réussir un week-end parfait, des essais à la course en passant par les qualifications. C’est ce que je cherchais : réussir un week-end parfait » soufflait-il après la course.

Carlos Sainz a joué de mauvaise performance ou de malchance depuis le début de l’année ; la roue tourne enfin pour lui. Comme souvent, l’Espagnol est un diesel : après un temps d’adaptation, il met tout ensemble.

« Nous en avons eu un presque parfait à Djeddah où nous avons marqué le maximum de points, mais le reste de la saison a été fait de hauts et de bas, avec beaucoup plus de bas que de hauts. Très malchanceux dans certains cas. Un travail mal fait dans d’autres – par moi ou par d’autres choses qui étaient sous notre contrôle. »

« Mais j’ai toujours dit à l’équipe que dès que la première grande opportunité de se battre pour un podium se présenterait, tant que nous aurions tout sous contrôle, que rien ne tournerait mal et que nous prouverions à tout le monde ce que nous faisons, et que nous obtiendrions ce podium, alors tout irait bien. Et c’est exactement ce qui s’est passé. »

Croyait-il vraiment le podium possible avant l’épreuve ? Ou bluffait-il ?

« Nous avions notre chance en partant de la 2e place. Probablement que si vous aviez demandé à beaucoup d’entre nous, nous n’aurions pas cru que le podium était réalisable avec autant de voitures rapides derrière. Mais nous avons eu un bon rythme, nous n’avons juste pas eu beaucoup d’occasions de le montrer. Nous avons eu une très bonne opportunité de montrer notre excellent rythme, et nous avons réussi à rester sur le podium. Seul George a réussi à nous battre avec un très bon rythme, mais ce fut une course très bien exécutée. »

« Lors des longs relais en essais libres, j’ai vu mes temps au tour et j’ai vu que j’étais en fait très rapide, très compétitif. Donc, s’il n’est pas facile de dépasser derrière, ils auront du mal à me rattraper parce que je ne suis pas lent. C’est pourquoi j’ai dit que je rêvais du podium, mais en réalité, je croyais en quelque sorte que si nous réussissions tout, nous pourrions y arriver, car notre rythme a été vraiment bon sur ce genre de pistes. J’ai été rapide. La voiture a été rapide. Et si nous réussissions tout, un top cinq était possible. Et si nous faisions tout parfaitement, peut-être même le podium. »

Aurait-il pu même tenir tête à George Russell pour la 2e place ? Avec une stratégie différente peut-être ?

« Oui. Évidemment, je me battais pour la deuxième place toute la course, mais c’est vers les 10 premiers tours avec le pneu Dur, où je m’attendais à être nettement plus rapide que George avec un Dur neuf contre son Dur usé, que je me suis dit : "Si je peux mettre ma voiture devant lui avant son arrêt, nous avons une chance pour la 2e place." Mais ensuite, ils ont commencé à me donner ses temps au tour sur ces Durs usés par rapport à mon Dur neuf, et j’ai vu qu’il n’y avait aucune chance. Ils (George Russell) étaient tout simplement trop rapides pour nous. Donc, félicitations à lui et à Mercedes pour cela. Kimi (Antonelli) revenait aussi rapidement derrière, et j’ai dû changer mon objectif pour assurer la 3e place plutôt que de me battre pour la 2e. »

Un premier podium avec Williams plus savoureux que son premier en F1

Carlos Sainz a estimé que ce premier podium avec sa nouvelle équipe avait un goût encore meilleur que son tout premier en F1 : pourquoi cela ?

« Oui, à 100 %. C’est en raison de mon pari sur Williams il y a un an, quand j’ai dit que j’allais dans cette équipe parce que je crois vraiment en ce projet, et je crois vraiment que cette équipe est en pleine ascension. »

« Je suis très à l’aise dans cet environnement de travail, très à l’aise avec tout le monde autour de moi. Et j’ai été assez rapide toute l’année avec la voiture. De tous ceux qui ont changé d’équipe – ce qui n’est pas une tâche facile – j’ai été très compétitif dès la première course, très rapide, mais je n’avais pas de résultats. »

« Je n’avais pas de résultats pour me prouver, à l’équipe et à tout le monde que de bonnes choses allaient arriver. Mais, au final, elles sont arrivées. »

« La vie m’a souvent appris que cela arrive parfois – on a une série de malchances ou de mauvaises performances, mais soudain, la vie vous le rend si l’on continue à travailler dur, avec quelque chose de vraiment doux comme ceci. »

Chacun va donc parler de cette stat piquante pour Ferrari : Carlos Sainz a obtenu son premier podium pour Williams avant que Lewis Hamilton n’obtienne son premier pour Ferrari. Mais l’Espagnol ne va pas chercher la polémique bien sûr…

« Ce que font les autres, ce ne sont pas mes affaires, pour être honnête. Ce qui m’importe, c’est que la première opportunité que j’ai eue de marquer un podium avec Williams, et la première opportunité que Williams a eue de marquer un podium, nous l’avons saisie, et voilà. »

Quand il a vu Max Verstappen partir en durs (alors qu’il partait en mediums), Carlos Sainz a-t-il même songé à mener la course au premier tour ?

« Non. J’ai pensé que j’aurais peut-être pu faire la même chose, si j’avais su. Mais je savais que nous avions mesuré que le côté gauche de la grille avait beaucoup moins d’adhérence que le côté droit. Donc, même si j’étais sur un composé un cran plus tendre, je savais que même avec un bon départ et la courte distance jusqu’au virage 1, avec ce côté gauche très sale, ce ne serait probablement pas suffisant pour le surprendre au départ. J’ai quand même pris un départ correct, mais ce n’était pas assez pour le mettre sous pression. Et pour les pneus Durs, il a dû prendre un bon départ. »

Un 2e podium cette année ?

Au vu de son rythme très compétitif à Bakou, Carlos Sainz pourra-t-il, pourquoi pas, monter sur un 2e podium d’ici la fin d’année ?

Il ne semble pas très optimiste cependant…

« Le podium est – à moins que quelque chose de fou n’arrive – une question vraiment de chance pour nous aussi. Vegas sera probablement notre prochaine meilleure piste pour essayer de viser un top cinq ou un top six, ce que nous pouvons parfois atteindre quand tout se passe bien. C’est difficile, un podium… Je me battrai pour cela si l’occasion se présente, comme vous l’avez vu. »

Carlos Sainz s’attend à souffrir à Singapour ou au Qatar, mais a déjà hâte de la tournée américaine où Williams F1 sera un peu plus compétitif.

« Au Qatar, je ne pense pas que nous marquerons de points. C’est dire à quel point notre performance fluctue. Mais ensuite, nous aurons les Austin, les Mexico. Nous serons une pure voiture de milieu de grille où nous pourrons peut-être entrer dans les points et continuer notre championnat. Donc, impatient de voir ce qui se passera dans ces courses. »

« Singapour ? C’est très dur physiquement, mais en termes de pilotage, la course que nous venons d’avoir ici à Bakou est probablement la plus difficile de l’année étant donné le vent, les murs. Les vitesses que nous atteignons ici sont, pour moi, plus difficiles en tant que pilote que Singapour. Mais Singapour est plus exigeant physiquement. »