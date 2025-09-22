’Stupide, pas juste’ : de l’eau dans le gaz entre Leclerc et Hamilton après Bakou
Sur le principe, Ferrari devra faire plus attention les prochaines fois
L’un des sujets après la course de Bakou hier en Azerbaïdjan a été la mésentente chez Ferrari en toute fin de course pour échanger à nouveau de position.
Lewis Hamilton n’a pas réussi à rendre la huitième place à son coéquipier Charles Leclerc dans le dernier tour, pour un peu moins d’une demi-seconde.
Ferrari a demandé au Britannique de laisser passer le Monégasque puisqu’il n’avait pas réussi à passer les rivaux devant lui mais Hamilton a déclaré avoir mal évalué le timing.
Leclerc avait gardé son calme devant les télévisions francophones. Mais devant les télévisions internationales, le ton a monté d’un cran.
"Je m’en fiche, car ce n’est qu’une huitième place. Mais c’est tout simplement stupide, car ce n’est pas juste. Il y a des règles concernant notre comportement lors d’un échange. Elles n’ont pas été respectées. Mais ce n’est pas grave, il peut se contenter de sa huitième place."
Le pilote de 27 ans a minimisé l’importance de l’incident, mais a admis que le principe le blessait.
"Si nous nous battons pour de meilleures positions, j’espère que nous aborderons les choses différemment. Mais par une journée comme celle-ci, honnêtement, je m’en fiche. Mais pour le principe, pour le futur, je pense que c’était très clair ce qui s’est passé et évidemment, si nous nous battons pour des places plus intéressantes j’espère que nous travaillerons différemment."
"Nous avons été très lents tout le week-end, et c’est là-dessus que nous devrions nous concentrer. 8e ou 9e, ou 9e ou 8e, ce n’est pas vraiment ce qui m’intéresse, donc ça me va."
Lorsqu’on lui a rapporté que Leclerc avait été un peu contrarié par la situation, Hamilton s’est défendu.
"Je n’ai reçu le message radio que peu avant la fin. J’ai levé le pied et freiné, mais nous avons raté la cible d’environ quatre dixièmes. Cela ne se reproduira plus. C’était juste une erreur de ma part."
"Charles m’a gentiment laissé passer tout à l’heure. J’étais tellement concentré sur la voiture devant que j’ai mal évalué. Je m’excuse auprès de Charles."
Interrogé sur une discussion avant la course concernant un tel scénario, il a ajouté : "Parce qu’on n’a jamais imaginé qu’on serait dans cette position. Du coup, on n’en a pas parlé."
Et quant aux propos de Leclerc sur la performance de la SF-25, Hamilton n’a quant à lui jamais caché son mécontentement vis-à-vis de la Ferrari de cette saison.
"Je donnerais n’importe quoi pour une amélioration. Mais nous n’en avons pas. Red Bull a fait un pas en avant, pas nous. Nous sommes à quelques longueurs de retard."
Le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, a expliqué la décision initiale d’échanger les pilotes, soulignant les problèmes de groupe motopropulseur auxquels Leclerc était confronté et qu’il a révélé hier soir.
"Je pense que la situation était claire pour nous : Lewis avait l’avantage pneumatique et nous avons demandé à Charles de le laisser partir pour tenter de dépasser Lawson, Tsunoda ou Norris. Charles a eu un problème de récupération d’énergie et nous n’étions pas au top au niveau moteur, et c’était, je pense, la meilleure option pour nous."
"Nous avons demandé à revenir aux positions d’avant et il semble que Lewis ait mal évalué la position sur la ligne de départ et d’arrivée."
En conclusion pour la Scuderia, il y a d’autres chats à fouetter pour le moment ! Il ne faut pas en faire un drame même si Leclerc, sur le principe, a raison d’être contrarié...
