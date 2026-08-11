Bilan de mi-saison F1 2026 : Alpine s’était bien lancée mais les évolutions tardent

Après une saison 2025 largement sacrifiée pour préparer la nouvelle réglementation, Alpine F1 a retrouvé une place plus conforme à ses ambitions en 2026. L’A526 s’est rapidement imposée comme une monoplace solide, capable de s’installer derrière les quatre équipes de pointe. Mais si l’écurie d’Enstone a retrouvé le milieu de peloton, elle doit désormais composer avec le retour en force de Racing Bulls et une course au développement qui pourrait décider de la course à la cinquième place au championnat.

Lorsqu’il est devenu évident qu’Alpine allait traverser une saison 2025 difficile, l’écurie d’Enstone avait rapidement décidé de concentrer l’essentiel de ses ressources sur la réglementation 2026. Le pari comportait une part importante de risque, mais l’A526 a apporté les premiers éléments de réponse dès les premières manches de la saison.

La monoplace s’est rapidement installée comme la meilleure du reste du peloton derrière les quatre formations de tête. Pierre Gasly et Franco Colapinto avaient tous deux inscrit leurs premiers points dès la troisième course de la saison, récompensant le travail réalisé en coulisses.

Gasly avait alors estimé que les efforts consentis par les équipes d’Enstone avaient fini par porter leurs fruits, considérant que leurs "sacrifices avaient payé".

La stabilité du duo de pilotes a également constitué un facteur important. Après avoir remplacé Jack Doohan en cours de saison 2025, Colapinto a finalement conservé son volant aux côtés de Gasly. Le changement majeur concernait en revanche le moteur : Renault ayant annoncé fin 2024 l’arrêt de son programme de groupe propulseur pour 2026 à Viry-Châtillon, Alpine est devenue une écurie cliente de Mercedes.

Une situation quelque peu singulière, puisque l’A526 est, dans les faits, une monoplace Alpine-Renault devenue Alpine-Mercedes sur le plan de son groupe propulseur. Et pour l’instant, le moteur Mercedes semble constituer l’une des références de cette nouvelle génération de monoplaces.

Gasly reste le leader, Colapinto progresse

La comparaison entre les deux pilotes demeure néanmoins nettement favorable à Pierre Gasly. Le Français a marqué des points lors de huit des onze premiers Grands Prix et a confirmé son statut de référence de l’équipe.

À Suzuka, il avait notamment livré une remarquable défense pendant près de la moitié de la course face à Max Verstappen, pour finalement décrocher la septième place.

Mais c’est à Monaco que Gasly a vécu les montagnes russes les plus spectaculaires de sa saison. Le pilote Alpine avait d’abord profité d’une course particulièrement mouvementée, marquée par plusieurs pénalités pour excès de vitesse dans la voie des stands. Il avait notamment réalisé des dépassements audacieux sur Lando Norris et Isack Hadjar, tout en profitant de l’abandon de Charles Leclerc et de la pénalité infligée tardivement à George Russell.

Gasly s’était ainsi retrouvé troisième en piste. Deux pénalités l’avaient toutefois finalement relégué à la cinquième place après l’arrivée.

L’histoire ne s’était pourtant pas arrêtée là suite à un appel d’Alpine. Les commissaires avaient ensuite constaté que les lignes de chronométrage dans la voie des stands étaient 77 centimètres trop courtes. Certaines infractions liées à la vitesse moyenne avaient donc potentiellement été calculées de manière incorrecte. Alpine avait déposé une demande de révision et Gasly avait finalement récupéré sa place sur le podium.

Le Français s’était réjoui de voir la FIA et la Formule 1 revenir sur la décision, même si cette erreur lui avait privé, dans un premier temps, d’un moment potentiellement unique dans une carrière : célébrer un podium à Monaco, recevoir un trophée des mains du prince Albert et profiter de toute la symbolique associée au rendez-vous le plus prestigieux du calendrier.

Gasly n’est évidemment pas étranger aux podiums, puisqu’il compte déjà une victoire et cinq autres présences dans le trio de tête. Mais ces moments restent précieux pour les pilotes, et particulièrement lorsqu’ils surviennent dans les rues de Monaco.

Colapinto, de son côté, a effectué un pas important en avant. Son avenir avait été particulièrement incertain à la fin de 2025, après une première partie de saison convaincante sur le plan de la vitesse mais sans le moindre point inscrit parmi les 22 récoltés par Alpine.

Flavio Briatore avait néanmoins choisi de maintenir sa confiance dans l’Argentin. Avec une préparation hivernale complète, Colapinto s’est rapproché de Gasly et a notamment décroché la sixième place au Canada.

Il compte désormais six arrivées dans les points cette saison, notamment à Silverstone et Spa-Francorchamps. Son bilan reste toutefois inférieur à celui de Gasly : 19 points contre 42 pour le Français après onze manches.

Son maintien chez Alpine en 2027 n’est pas encore garanti. Briatore avait toutefois reconnu en juin être satisfait de sa progression et avait laissé entendre qu’une décision concernant son avenir pourrait intervenir autour de la pause estivale. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite, mais les progrès de Colapinto lui offrent des arguments supplémentaires pour conserver son volant.

Racing Bulls change la donne

Le véritable problème d’Alpine se trouve désormais devant elle.

Après avoir longtemps occupé la position de meilleure équipe derrière les quatre formations de pointe, l’écurie d’Enstone a vu Racing Bulls revenir très fort... et lui passer devant au championnat à l’issue du GP de Hongrie. Liam Lawson et Arvid Lindblad ont affiché un rythme convaincant lors des dernières manches, tout en se livrant régulièrement des batailles particulièrement serrées entre eux.

L’équipe de Faenza et Milton Keynes a surtout réussi à verrouiller régulièrement une, voire deux places en Q3, ce qui lui permet de récolter des points et de mettre Alpine sous pression.

Depuis le meilleur résultat d’Alpine de la saison à Monaco, la dynamique a clairement basculé en faveur de Racing Bulls. Steve Nielsen, directeur général d’Alpine, considère désormais cette lutte comme une véritable "guerre du développement" pour la cinquième place du championnat.

La suite de la saison pourrait donc se résumer à un duel entre les deux équipes. Et Alpine doit rapidement retrouver le rythme qu’elle affichait en début d’année.

Le problème est que l’écurie d’Enstone n’a pas évolué au même rythme que certains de ses concurrents. Aston Martin, Racing Bulls et Audi ont notamment franchi des paliers importants, tandis qu’Alpine a semblé plus statique.

Pierre Gasly l’a clairement identifié avant la pause estivale, en soulignant l’importance de la prochaine évolution.

"C’est important parce qu’Aston Martin a gagné deux secondes en Hongrie, ils ont encore un nouveau moteur qui arrive à Zandvoort, Racing Bulls a progressé de plusieurs secondes en début d’année, Audi également," a-t-il expliqué.

"Nous, nous n’avons tout simplement pas fait beaucoup de progrès, donc je pense que c’est essentiel pour nous si nous voulons conserver l’espoir de terminer cinquièmes au championnat."

Ces propos résument parfaitement le défi auquel Alpine est désormais confrontée. L’A526 possède une base suffisamment saine pour lutter dans le milieu de peloton, mais cette base ne suffira pas si les concurrents continuent d’introduire des évolutions capables de modifier profondément la hiérarchie.

Une importante évolution est justement annoncée pour le Grand Prix des Pays-Bas, après une première amélioration introduite en Autriche. L’objectif sera autant de réduire l’écart avec Racing Bulls que de maintenir Alpine dans une bataille où les écarts restent particulièrement faibles.

Un avenir qui dépasse la piste

Les performances sportives ne constituent d’ailleurs pas le seul sujet autour d’Alpine. L’écurie est également au centre de plusieurs spéculations concernant son actionnariat.

Une participation de 24% détenue par Otro Capital pourrait potentiellement être mise sur le marché en septembre. Plusieurs investisseurs auraient manifesté leur intérêt, parmi lesquels un groupe lié à l’ancien directeur de Red Bull, Christian Horner, mais également Mercedes.

Ces éventuels acquéreurs considéreraient Alpine comme une structure susceptible d’être valorisée à plusieurs milliards de dollars. Mais le prix des parts semble pour l’instant trop cher, notamment pour Mercedes, avec qui les discussions seraient au point mort.

En parallèle, l’équipe a déjà confirmé l’arrivée de Gucci comme nouveau partenaire-titre à partir de 2027. Le changement pourrait donc également être visible sur la monoplace de la prochaine saison, avec une A527 arborant potentiellement une identité visuelle profondément remaniée.

Alpine est ainsi une équipe en reconstruction, qui cherche à retrouver une trajectoire durable après plusieurs saisons difficiles. La transformation de son statut d’équipe constructeur en équipe cliente Mercedes constitue un autre changement majeur, mais le succès récent de McLaren démontre qu’une équipe cliente n’est pas condamnée à rester en retrait dans la course aux titres.

Le bilan de mi-saison : solide mais encore loin du compte

Après une saison 2025 parmi les plus difficiles de son histoire récente, Alpine peut donc considérer son retour dans le milieu de peloton comme une première réussite. Le travail effectué à Enstone pour préparer la réglementation 2026 a produit une base compétitive, Gasly a confirmé son statut de leader et Colapinto a considérablement réduit l’écart qui le séparait de son équipier.

Mais la cinquième place n’est désormais plus acquise. Racing Bulls a pris de la vitesse, tandis qu’Aston Martin, Audi et d’autres concurrents continuent de développer leurs monoplaces. La bataille se jouera donc autant sur la piste que dans les bureaux d’études.

Pour Alpine, le Grand Prix des Pays-Bas représente déjà une échéance importante. Une évolution significative doit y apparaître et pourrait permettre à l’écurie de relancer sa dynamique.

Le bilan à mi-saison est donc positif, sans être totalement satisfaisant : Alpine a réussi son retour dans le milieu de peloton, mais doit désormais prouver qu’elle peut y rester. Dans une Formule 1 où rester immobile revient à reculer, Enstone n’a plus beaucoup de temps pour répondre.

Les points positifs

Alpine a démarré sur les chapeaux de roues avec une voiture solide, rebondissant avec vigueur après une saison 2025 difficile. La compétitivité immédiate d’Alpine avec une unité de puissance Mercedes doit être replacée dans son contexte : si le moteur est excellent, il s’agissait d’un nouveau partenaire, et la collaboration a semblé porter ses fruits très rapidement. L’écurie a également obtenu gain de cause concernant le rétablissement du podium de Pierre Gasly à Monaco et affiche une stabilité inédite du côté de son personnel depuis un certain temps.

Les points négatifs

La dynamique initiale a commencé à s’essouffler. Certes, d’autres évolutions sont attendues et l’équipe a fait un grand pas en avant par rapport à l’an dernier, mais l’élan risque de ralentir. En l’absence de menace sérieuse venant de l’arrière, la saison d’Alpine pourrait finir par perdre de son intensité.

L’objectif

Reprendre la cinquième place à Racing Bulls, principalement grâce à un développement soutenu de la voiture après la pause estivale, afin de s’imposer comme une destination attrayante pour les pilotes à l’aube de l’ère Gucci.

Le duel Gasly-Colapinto à mi-saison

Qualifications : Gasly 9-2 Colapinto

Course : Gasly 7-4 Colapinto

Pierre Gasly a dominé les statistiques des qualifications chez Alpine, devançant Franco Colapinto neuf fois contre deux.

La situation est un peu plus équilibrée le jour de la course, l’avantage de Gasly se réduisant à sept contre quatre pour Colapinto. Le pilote français a signé le meilleur résultat de l’équipe (une troisième place à Monaco), mais a également enregistré le seul abandon de l’écurie à ce jour, à Miami.