McLaren F1 n’a pas cru à la stratégie à un arrêt jusqu’à la mi-course

Andrea Stella, directeur de McLaren F1, a reconnu que l’équipe n’avait pas envisagé de stratégie à un seul arrêt pour Lando Norris lors du Grand Prix de Hongrie. Ce scénario n’était pas considéré comme viable tant que le Britannique, troisième sur la grille de départ, n’avait pas perdu deux places au départ.

Norris a ensuite rapidement repris une position sur Fernando Alonso. Toutefois, il est resté derrière George Russell jusqu’au passage aux stands de ce dernier au 21e tour. Alors que Leclerc et Piastri réalisaient deux arrêts, McLaren a prolongé le premier relais de Norris jusqu’au 31e tour, optant finalement pour une stratégie à un seul stop.

Cette tactique lui a permis de prendre la tête de la course lorsque Leclerc et Piastri ont effectué leur second arrêt. Bien que Piastri ait réduit son retard à cinq tours de l’arrivée, il n’a pas réussi à dépasser Norris, qui a offert à McLaren sa 200e victoire en F1.

"Notre stratégie de base était un plan à deux arrêts ; nous ne pensions pas nécessairement qu’un arrêt était possible" a déclaré Stella. "Concernant Oscar, nous avons misé sur un second arrêt bien calibré pour tenter de passer Leclerc, espérant un delta de performance suffisant pour créer l’opportunité. Et cela a fonctionné."

"À la sortie du premier relais, nous ne pensions toujours pas qu’un arrêt serait viable. Mais bravo à Lando : il a réalisé des secteurs très forts et des chronos solides avec des pneus usés. Au fil de la course, on s’est convaincus que cette stratégie pouvait devenir pertinente. Ce n’était pas planifié dès le départ. Nous pensions que le deux arrêts resterait la meilleure option."

Stella a également expliqué que le refus initial d’un arrêt avait motivé la tentative d’undercut avec Piastri sur Leclerc : "Oscar commençait à souffrir un peu avec ses pneus en début de relais. Nous ne savions pas combien l’undercut vaudrait réellement, mais cela valait le coup d’essayer."

"Nous voulions offrir à Oscar un delta de pneus suffisant pour dépasser Leclerc, tout en lui gardant une chance équitable de rivaliser avec Lando avec une stratégie deux arrêts optimale. Nous avons demandé son avis à Oscar : il voulait avoir une chance de gagner. Avec le delta prévu, il l’aurait eue. Et effectivement, au final, les deux stratégies se sont révélées assez équivalentes."