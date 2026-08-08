Briatore prévient McLaren et Ferrari : ’nous avons tout pour gagner’

Alpine n’a pas encore retrouvé les sommets auxquels Flavio Briatore estime que l’écurie d’Enstone peut prétendre. De retour aux commandes de l’équipe depuis 2024, l’Italien assure toutefois disposer désormais des éléments nécessaires pour reconstruire une structure capable de jouer les premiers rôles. Entre changement de moteur, réorganisation technique, investissements à l’usine et volonté de renouer avec une culture de la victoire, Briatore estime que le projet commence enfin à prendre forme.

L’ancien dirigeant de Benetton et Renault connaît particulièrement bien les exigences du plus haut niveau. Il a notamment remporté plusieurs titres mondiaux avec Michael Schumacher puis Fernando Alonso. Interrogé par The Race Business sur la difficulté, pour les grands constructeurs, de gérer efficacement une équipe de Formule 1, Briatore estime que l’indépendance reste essentielle.

"C’est toujours la même histoire. Je suis habitué à cela parce que j’ai travaillé pour Renault pendant de très nombreuses années. À l’époque où nous avions l’équipe Renault, nous étions complètement indépendants."

Selon lui, cette autonomie est progressivement revenue à Enstone après une période où le poids du groupe Renault pouvait compliquer le fonctionnement quotidien de l’écurie.

"Mais nous sommes complètement indépendants. Il faut simplement un peu de temps, le temps d’établir la confiance avec le groupe. Vous avez beaucoup de procédures. Renault est également coté en Bourse, donc il y a énormément de contraintes."

Briatore reconnaît néanmoins que la situation s’est nettement améliorée.

"Au début, nous devions remplir une page, une page, une page chaque jour. Maintenant, c’est beaucoup mieux. Je suis d’accord avec vous."

La question du retour d’Alpine au sommet passe-t-elle nécessairement par l’arrivée d’un nouveau grand nom, à l’image de Michael Schumacher chez Benetton ou de Fernando Alonso chez Renault ? Briatore refuse pour l’instant de placer le recrutement d’un pilote au sommet de ses priorités.

"J’aimerais bien ! Mais pour le moment, le pilote n’est vraiment pas notre priorité. Il faut intégrer le pilote dans l’équipe au moment où vous pensez qu’il peut apporter deux dixièmes, trois dixièmes, dix dixièmes, et faire une grande différence."

"Pour le moment, nous devons construire l’équipe. Nous devons construire la confiance entre les ingénieurs, nous devons créer une complicité entre tout le monde. Aujourd’hui, ma priorité est de construire une équipe de course. C’est la priorité."

Briatore estime d’ailleurs que Pierre Gasly possède déjà le niveau nécessaire pour faire partie du projet.

"Si vous parlez des six meilleurs pilotes, je pense que Pierre fait partie des six. C’est ce que je pense. Nous avons simplement besoin d’une meilleure voiture et de davantage de confiance envers les gens qui travaillent ici, à l’usine."

"Pourquoi pas Pierre ? Pourquoi pas le pilote que nous avons ? Parce qu’à un moment donné, Franco Colapinto est aussi très jeune. C’est sa première vraie année complète en Formule 1 et, entre l’année dernière et cette année, il s’améliore de 100 %. On ne connaît pas le développement d’un jeune pilote. Voyons voir."

"Voyons ce que l’avenir nous réserve. Mais ce n’est pas ma priorité actuellement de recruter un champion du monde. Vraiment, le pilote n’est pas ma priorité."

Une équipe encore loin du compte

Sur le plan technique, Briatore estime qu’Alpine est aujourd’hui à mi-chemin de la reconstruction qu’il souhaite mener.

"Vous n’êtes jamais satisfait de cela parce que, même Toto Wolff, je pense qu’il cherche toujours quelque chose de meilleur, encore et encore. De zéro à dix, nous sommes environ à six et demi. Maintenant, plus vous avancez, plus c’est difficile."

Le changement majeur pour Alpine est évidemment l’arrivée de Mercedes comme fournisseur de groupes propulseurs. Un partenariat que Briatore juge particulièrement important.

"Nous avons une excellente relation avec Mercedes. Nous avons le groupe propulseur Mercedes, ce qui change complètement le sentiment de tout le monde ici. Au moins, nous savons qu’une partie de l’équipe est la meilleure."

"Nous avons une boîte de vitesses Mercedes et maintenant nos gens travaillent du haut du nez jusqu’au pilote, parce que c’est le problème que nous avons. À l’arrière, nous sommes bien avec le moteur Mercedes, avec la boîte de vitesses, nous sommes bien."

Mais la reconstruction humaine a été plus délicate.

"Nous avons perdu beaucoup de bonnes personnes à l’usine parce qu’à un moment donné, la direction à prendre n’était pas claire. Le management n’était pas assez fort et les gens n’avaient pas confiance en Renault."

"Parce que Renault est quelque chose de très étrange, vous savez. Quoi que vous fassiez avec Renault, la presse pense toujours que Renault n’est pas sérieux en Formule 1."

Il se souvient notamment de la période où Renault avait pourtant remporté les championnats avec Alonso.

"Je me souviens que lorsque nous avons remporté le championnat avec Fernando, nous avions une conférence avec Carlos Ghosn et un journaliste m’a demandé : ’Mais pensez-vous à vos finances ?’ Je lui ai répondu : ’Je suis champion du monde’. Vous savez, nous étions champions du monde et les gens mettaient quand même Renault en doute."

"Il y avait toujours cette rumeur : ’Oh, Renault, on ne sait jamais, ils ne mettent jamais l’argent, ceci, cela’."

"Je parlais de tout l’argent que je demandais au groupe Renault. En plus, il faut aussi se financer soi-même avec des sponsors. C’était la partie difficile."

"Et ensuite, il y a eu beaucoup de changements. Avec le branding Lotus, à un moment donné, les gens voulaient gérer Renault depuis Paris. Quelqu’un d’intelligent a arrêté tout cela."

L’objectif de Briatore reste désormais particulièrement concret.

"Maintenant, mon souhait est que, dans quelques années, nous ayons un podium. Je dois voir ce qui va se passer. Je ne sais pas combien de temps je resterai chez Renault ou Alpine, mais dans deux ou trois ans, quelqu’un d’autre prendra ma place."

Le retour d’une culture de la victoire

La réputation de Briatore et son influence sur la culture d’Enstone sont grandes. Une culture qu’il estime avoir profondément modifiée lors de son premier passage. Briatore confirme notamment avoir vécu directement au cœur de l’usine.

"Eh bien, c’était ma chambre. C’était ma chambre, mon salon, toute la suite."

"Je gardais tout le monde honnête parce que, lorsque j’étais ici, tout le monde était encore là à neuf heures, et le matin à sept heures, tout le monde était déjà là."

Plus qu’une question d’horaires, c’est donc une nouvelle mentalité que Briatore voulait installer.

"Nous avons changé l’esprit. À l’époque, c’était Ross Brawn, c’était juste le début. Lorsque nous avons construit cette installation, j’ai dit à l’architecte : ’Fais ce que tu veux avec l’ingénierie’, parce qu’il faisait de la conception d’ingénierie, pas de l’architecture."

"Je lui ai dit : ’Ce que je veux de toi, c’est une chambre dans l’installation’."

"C’était génial. Je dormais ici et il y avait une salle de sport, au milieu de la campagne. Ce n’était pas mal."

Pour l’Italien, cette culture peut être résumée en un seul mot : gagner.

"Nous avons beaucoup de personnes. Au moins, nous avons encore 80, 90 personnes de l’ancienne époque, peut-être 100. Nous avons maintenant 40, 45 Italiens. Et la culture, c’est gagner."

"Il n’y a pas de putain de tourisme autour du monde, vous savez ? Lorsque j’ai commencé chez Benetton, Benetton était en quelque sorte le groupe qui gérait l’équipe. Je parle vraiment du tout début."

"Ces gens n’avaient aucune idée de ce qu’était gagner. L’idée était d’être en Formule 1, de voyager autour du monde, de s’amuser autour d’un barbecue. Et je n’aime pas les barbecues et je n’aime pas voyager autour du monde."

"Je veux gagner. La culture consiste à être compétitif, à gagner. Faire tout ce qui est possible pour moi. Déplacer des gens, essayer d’avoir les meilleures personnes autour de moi pour gagner. C’est cela, la culture : être premier."

Cette ambition peut-elle réellement permettre à Alpine de devenir une équipe capable de gagner des Grands Prix et, à terme, le championnat du monde ?

Briatore ne voit aucune raison pour laquelle cela serait impossible.

"Nous avons tout pour gagner. Parce que l’accord que nous avons conclu avec Mercedes est un super accord, car nous avons choisi le bon partenaire. Et nous investissons beaucoup d’argent en dépenses d’investissement dans l’usine."

"Nous avons tout. Nous devons mettre les pièces ensemble. Pour mettre les pièces ensemble, vous devez être un peu plus créatif que nous ne le sommes actuellement, prendre davantage de risques que ceux que nous prenons aujourd’hui."

Briatore peine même à comprendre pourquoi Alpine ne serait pas déjà capable de rivaliser avec les meilleures équipes.

"Mais je suis certain que cette équipe… Je ne sais pas pourquoi nous ne gagnons pas. Je ne sais pas pourquoi nous ne battons pas McLaren. Je ne sais pas pourquoi nous ne battons pas Ferrari."

"Nous l’avons déjà fait. C’est seulement une question de croire en ce que vous faites, vous savez ? C’est une question de rivaliser avec ces gens."

"Et certainement, vous avez besoin d’une première année. C’est la première année où nous avons un peu les pièces ensemble. L’année dernière, j’avais promis à Renault que l’année prochaine nous serions dans les six premiers."

Un objectif qui pourrait même être dépassé.

"Si nous y arrivons, nous serons peut-être dans les cinq premiers. Mais certainement, les six premiers, de la onzième à la sixième place, c’est déjà OK. C’est ce que j’avais promis."

Avec une pointe d’humour, Briatore évoque même la récompense associée à cet objectif.

"Mon bonus est lié à une place dans les six premiers. De toute façon, je prends au moins le bonus si nous restons sixièmes…"

On lui demande alors si Alpine peut réellement gagner dans les cinq prochaines années. Briatore ne se montre pas particulièrement prudent.

"Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Je ne vois pas ce que les autres ont de bien meilleur. Bien sûr, peut-être que quelqu’un possède de meilleures installations."

"Mais nous voyons aussi l’exemple d’Aston Martin, avec les meilleures installations du monde et le meilleur ingénieur du monde. Ce n’est pas très compétitif, hein..."

"C’est seulement une question de gens qui doivent croire qu’il est possible de gagner. Mettre tous les efforts nécessaires."

Il estime d’ailleurs qu’Alpine possède déjà des compétences techniques importantes, même si elles n’ont pas encore été pleinement exploitées.

"Peut-être que nous avons de très bons ingénieurs ici, mais ils sont encore sur le banc. Je pense que notre directeur technique doit vraiment, vraiment regarder cela."

La première voiture développée sous cette nouvelle organisation lui a surtout permis d’obtenir une information essentielle : savoir précisément où se situent les forces et les faiblesses de chacun.

"Maintenant, nous avons fait la première voiture tous ensemble. Désormais, sur toute la partie technique, nous avons compris qui est bon, qui est mauvais, qui fait très bien les choses et qui les fait très mal. Maintenant, nous avons une image."

"Avant, il n’y avait pas d’image parce qu’il y avait tellement de changements. Maintenant, nous avons de la stabilité."

"Et nous avons des gens qui nous appellent pour rejoindre l’équipe, pour venir nous aider. Avant, tout le monde saisissait les opportunités ailleurs : Cadillac, Aston Martin, etc. Maintenant, beaucoup de gens veulent revenir."

Mais Briatore n’est pas encore prêt à ouvrir grand les portes à ceux qui sont partis.

"Pour le moment, non. Je ne veux que personne parmi les gens qui sont partis me dise un mot. Je m’en fiche."