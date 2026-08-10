Hadjar : À 21 ans, j’ai le luxe de me comparer à Verstappen

Promu chez Red Bull pour sa deuxième saison en Formule 1, Isack Hadjar découvre une situation aussi exigeante qu’exceptionnelle. À seulement 21 ans, le Français partage désormais son garage avec Max Verstappen, considéré comme l’une des références absolues de la discipline. Malgré l’écart qui subsiste encore en qualifications, Hadjar préfère voir cette confrontation comme une occasion unique de mesurer son niveau face au meilleur.

Après une première saison convaincante chez Racing Bulls, Isack Hadjar a été appelé à franchir une étape majeure en 2026 en rejoignant l’équipe Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Une promotion particulièrement rapide pour le Français, qui n’a disputé qu’une seule saison au sein de l’écurie sœur avant d’accéder à l’équipe principale.

Face à lui se trouve l’un des équipiers les plus difficiles à affronter du plateau. Verstappen a régulièrement pris le dessus sur ses coéquipiers ces dernières années et affiche encore cette saison un avantage de huit à trois face à Hadjar en qualifications.

Mais plutôt que de considérer cette confrontation comme un obstacle, le Français y voit une opportunité rare.

"J’ai toujours été curieux de savoir quel était le niveau le plus élevé au monde," explique Hadjar.

Cette curiosité constitue aujourd’hui l’un des moteurs de son apprentissage. Être installé dans la même monoplace que Verstappen lui permet de disposer d’une référence directe, course après course, sans avoir besoin de comparer des performances réalisées avec des voitures différentes.

"À quoi cela ressemble-t-il de partager la même voiture que le meilleur pilote de la grille ?" poursuit-il. "Et à 21 ans, j’ai le luxe de pouvoir me comparer à Max et de voir ce qu’il fait."

Le Français reconnaît néanmoins la difficulté de cette confrontation. Verstappen impose un niveau de performance particulièrement élevé à chaque sortie en piste et laisse très peu de marge à son équipier.

"Chaque fois qu’il est en piste, il place la référence tellement haut et impose des temps si difficiles à battre," estime Hadjar. "C’est toujours très impressionnant de se retrouver à ses côtés."

L’arrivée de Hadjar dans l’équipe principale n’a toutefois pas seulement représenté un changement de niveau sportif. Le Français a également dû s’adapter à une organisation et à une culture différentes de celles qu’il connaissait chez Racing Bulls.

Le passage de l’équipe de Faenza à celle de Milton Keynes a notamment modifié son environnement quotidien.

"C’est définitivement un choc culturel, disons," reconnaît-il. "Vous passez d’une équipe davantage familiale, une équipe italienne, à une équipe britannique. C’est définitivement différent."

Pour autant, Hadjar estime que son passage par le programme Red Bull a largement facilité cette adaptation. Depuis 2021, le Français est intégré à la filière de jeunes pilotes du constructeur et a progressivement multiplié les expériences avec les équipes du groupe.

"Racing Bulls m’a énormément aidé lors de ma première année," souligne-t-il. "Ils ont l’habitude d’avoir de jeunes pilotes qu’ils préparent pour le baquet de l’équipe principale."

Cette continuité a joué un rôle important dans son intégration. Avant même de rejoindre Red Bull à temps plein, Hadjar avait déjà effectué plusieurs séances d’essais et de premières séances d’essais libres dans le cadre de son parcours au sein de la filière.

Il avait notamment piloté la Red Bull de Verstappen lors des essais libres 1 du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024. Une expérience qui lui avait également permis de commencer à travailler avec certains membres de l’équipe qu’il côtoie aujourd’hui.

Son ingénieur actuel, Richard Wood, surnommé "Woody", faisait notamment déjà partie de son environnement à cette époque.

Une arrivée préparée depuis plusieurs années

Hadjar considère donc son arrivée chez Red Bull comme la continuité logique d’un parcours commencé plusieurs années auparavant, plutôt que comme un changement brutal d’écurie.

Il compare ainsi sa situation à celle d’un pilote arrivant directement d’une équipe concurrente, comme Lewis Hamilton lorsqu’il a quitté Mercedes pour Ferrari.

"La transition vers Red Bull, ce n’est pas comme Lewis Hamilton passant de Mercedes à Ferrari," souligne-t-il.

"Je suis dans l’équipe junior depuis 2021. J’ai participé à des séances d’essais libres 1 et à des essais pour les jeunes pilotes. Donc, je travaille avec Woody cette année, mais j’avais déjà effectué ma première séance d’EL1 avec lui il y a trois ans. Pour moi, c’est donc naturel d’être ici."

Cette connaissance préalable de l’environnement Red Bull lui a permis de limiter le temps d’adaptation nécessaire lorsqu’il a obtenu sa promotion. Elle n’a cependant pas fait disparaître l’impression particulière qui accompagne son arrivée dans l’une des équipes les plus prestigieuses de la grille.

Malgré les mois passés à travailler avec ses nouveaux équipiers et ingénieurs, Hadjar conserve encore une forme d’émerveillement lorsqu’il pénètre dans le garage Red Bull.

"Il y a encore quelques moments où je me pince pour y croire, parce que ce n’est pas comme si j’avais déjà disputé 200 courses avec cette équipe," admet-il.

"Chaque fois que je traverse le garage, que je monte dans la voiture, je ressens encore cette fierté d’être là et de faire partie d’une équipe championne du monde aux côtés d’un équipier aussi exceptionnel."

"Je mérite d’être là, mais j’ai aussi énormément de chance d’y être," conclut-il.