Miller et Razgatlioglu prennent possession d’Alpine F1 à Enstone

Alpine F1 a accueilli Prima Pramac Yamaha MotoGP Team, soutenue par Alpine Cars, sur son site d’Enstone ce jeudi avant le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP disputé ce week-end à Silverstone. Prima Pramac Yamaha MotoGP Team a profité de la pause estivale d’Alpinepour se rendre à Enstone avec ses pilotes Jack Miller et Toprak Razgatlioglu.

Le duo a investi les lieux dans le cadre d’un tournage destiné aux réseaux sociaux (voir de nombreuses photos teintées d’humour sous cet article). Leur visite les a menés dans les ateliers où est préparée l’A526, le Human High Performance Centre ultramoderne, la salle des opérations, le bureau de Flavio Briatore ou encore l’espace de réception emblématique où sont exposés de nombreux trophées, la RS19 de la saison 2019 et la R25, championne du Monde en 2005.

Une grande partie des 900 collaborateurs d’Enstone observe actuellement la trêve estivale obligatoire de la FIA, une période de quatorze jours consécutifs durant laquelle aucun développement n’est autorisé.

Si l’écurie en profite pour réaliser des travaux d’amélioration et de maintenance des infrastructures, le silence a été brièvement rompu par Jack et Toprak. Les deux motards ont ainsi sillonné les installations au guidon de leur Yamaha R9 de démonstration.

La Formule 1 et le MotoGP possèdent moult similitudes, à commencer par leur propriétaire, Liberty Media. Il n’est pas rare que les pilotes et équipes profitent de leurs week-ends libres pour assister aux compétitions de l’autre discipline.

Preuve de la passion de Pierre Gasly pour les sports mécaniques, le pilote Alpine F1 a même investi dans une équipe de MotoGP.

Forts de leur double entrée dans les points début juillet au Sachsenring (Allemagne), Jack et Toprak abordent Silverstone avec confiance après la pause estivale du MotoGP.

Arborant le numéro 43, le même que Franco Colapinto, Jack a inscrit des points lors de six des sept dernières courses. Son équipier Toprak, triple Champion du Monde de Superbike et débutant en MotoGP, commence à trouver son rythme dans la catégorie reine de la vitesse moto avec cinq arrivées dans les points en onze départs.

En plus du tournage réalisé sur place, Jack et Toprak étaient accompagnés de leurs ingénieurs et mécaniciens pour une visite de l’usine d’Enstone, en compagnie du duo Pramac engagé en Moto2 : Alberto Ferrandez et Izan Guevara, ce dernier étant actuellement deuxième du championnat.

"Nous avons saisi l’occasion unique d’accueillir Prima Pramac Yamaha MotoGP Team jeudi à Enstone avant qu’elle ne dispute le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end à Silverstone," commente Flavio Briatore.

"Après tout, la Formule 1 et le MotoGP partagent des points communs et ont désormais le même propriétaire, Liberty Media. C’était donc le moment idéal de faire découvrir nos univers respectifs. Je suis un grand ami de Paolo (Campinoti), le propriétaire de Pramac, et je lui souhaite, ainsi qu’à son équipe et à ses pilotes, le meilleur ce week-end à Silverstone."

Paolo Campinoti tient lui "tout d’abord à remercier Flavio et BWT Alpine Formula One Team de nous avoir permis de visiter Enstone."

"J’avais beaucoup entendu parler de ce site remarquable et nous connaissons tous ses succès en Formule 1 avec certains des plus grands noms de la discipline. Voir la monoplace avec laquelle Fernando Alonso a été sacré était absolument fantastique, et je sais que toute l’équipe Prima Pramac Yamaha MotoGP Team a énormément apprécié cette visite. Nous avons beaucoup à apprendre de la Formule 1 et nous sommes désormais impatients de prendre la piste ce week-end à Silverstone."