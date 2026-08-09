Verstappen explique pourquoi il mise sur Van Langendonck

À seulement 15 ans, Dries van Langendonck commence déjà à attirer les regards du paddock de la Formule 1. Le jeune Belge, qui évolue cette saison en Formule 4 britannique tout en étant soutenu par le programme de développement des pilotes McLaren, vient de recevoir un soutien de poids : celui de Max Verstappen, qui a décidé de l’intégrer à Verstappen Racing et voit en lui un potentiel futur pilote de Formule 1.

Van Langendonck (en photo sous l’article) est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération en Belgique. Le jeune pilote évolue actuellement avec Rodin Motorsport en Formule 4 britannique et s’est déjà distingué depuis son passage du karting aux monoplaces en 2025.

Le Belge a notamment remporté la Formula Winter Series en début d’année et occupe actuellement la tête du championnat britannique de Formule 4. Après 18 courses, il compte quatre victoires et confirme ainsi les espoirs placés en lui.

La prochaine étape de sa carrière en 2027 n’a pas encore été officiellement définie, mais une montée en gamme semble inévitable au regard de ses performances. Van Langendonck bénéficie par ailleurs du soutien du McLaren Driver Development Programme, un signe supplémentaire de l’intérêt qu’il suscite dans le paddock.

Max Verstappen, qui s’implique personnellement dans la détection des jeunes talents, a expliqué pourquoi il avait décidé de miser sur le jeune Belge.

"Au bout du compte, si je vois un véritable potentiel chez quelqu’un, parce que, finalement, le rêve est la Formule 1, n’est-ce pas, pour certains de ces pilotes, alors si je sens vraiment que c’est celui qui peut y arriver, je me lance," a expliqué Verstappen à RN365.

Dans le cas de van Langendonck, le quadruple Champion du monde affirme avoir rapidement identifié des qualités naturelles particulièrement intéressantes. Le choix n’est donc pas lié à une simple proximité culturelle ou linguistique entre les deux hommes.

"C’est vraiment ce que j’ai ressenti avec Dries. Ce n’est pas parce que nous parlons la même langue, mais à cause de ce qu’il faisait dès son plus jeune âge. On pouvait voir qu’il était naturellement rapide, qu’il était toujours là. Cela lui demande probablement moins d’efforts pour être à ce niveau. C’est ça, le talent," a-t-il poursuivi.

Verstappen sait toutefois mieux que quiconque que le talent seul ne garantit pas une carrière au plus haut niveau. Le parcours vers la Formule 1 est semé d’embûches et nécessite également un travail important autour du pilote, notamment dans le choix des équipes et la préparation des différentes catégories.

"Le talent ne bat pas toujours le travail acharné, donc il s’agit d’essayer de trouver ce bon compromis entre être très talentueux et l’aider avec tout ce qui accompagne ce talent," a-t-il expliqué. "Bien sûr, je pense qu’il a déjà bénéficié d’un bon soutien jusqu’à présent, avec ses parents qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient grâce à leur expérience."

L’association entre Verstappen Racing et le programme de développement de McLaren doit désormais permettre d’accompagner van Langendonck dans cette progression. Pour Verstappen, le défi consiste notamment à éviter les mauvais choix qui peuvent ralentir, voire compromettre, la carrière d’un jeune pilote pourtant très prometteur.

"Je pense que maintenant, c’est l’étape suivante, avec le programme McLaren, pour s’assurer qu’il puisse arriver en Formule 1 en prenant les bonnes décisions, parce qu’il est tellement crucial qu’il se retrouve toujours dans la bonne équipe pour pouvoir montrer son talent," a souligné le Néerlandais.

La préparation à chaque nouvelle catégorie constituera également un élément essentiel. Verstappen entend ainsi faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour permettre à son protégé d’exploiter son potentiel, tout en laissant au principal intéressé la responsabilité de saisir les opportunités qui se présenteront.

"À côté de cela, bien sûr, il s’agit de préparer chaque nouvelle catégorie dans laquelle il entre. Nous nous assurons simplement que toutes les opportunités sont là pour lui. Ensuite, c’est à lui de les saisir," a-t-il ajouté.

Verstappen observe, mais ne veut pas précipiter les choses

L’implication de Verstappen dans le recrutement de jeunes pilotes ne se limite pas à van Langendonck. Le quadruple Champion du monde suit de nombreuses compétitions et observe régulièrement les performances des espoirs qui pourraient, à terme, atteindre la Formule 1.

Ses propres obligations ne lui permettent toutefois pas toujours d’assister personnellement aux courses. Il s’appuie alors sur un réseau comprenant notamment son père, Jos Verstappen, et son manager, Raymond Vermeulen, afin de recueillir des informations supplémentaires sur les pilotes qu’il surveille.

Interrogé sur sa manière de procéder lorsqu’il repère un jeune talent, Verstappen a confirmé son implication directe dans ce processus de détection.

"Le recrutement ? Oui. Je regarde beaucoup de courses moi-même. Donc oui, et puis, bien sûr, j’ai mon père et mon manager, Raymond," a-t-il détaillé.

Le Néerlandais peut également compter sur de nombreuses personnes présentes dans différentes catégories et différents pays pour compléter son observation.

"J’ai des personnes un peu partout, donc si j’ai besoin d’informations, je peux aussi leur demander. Mais au bout du compte, il faut que je sente que c’est quelqu’un dont je pense qu’il est capable d’y arriver," a-t-il ajouté.

Dans le cas de van Langendonck, Verstappen entend cependant garder une approche mesurée. À 15 ans, le Belge dispose encore de plusieurs années avant d’avoir à envisager concrètement une arrivée en Formule 1. Une pression excessive pourrait être contre-productive alors que sa progression doit avant tout se faire étape par étape.

"En même temps, je ne veux pas lui mettre trop de pression. Il a 15 ans et, étape par étape, j’espère que nous pourrons le préparer à y arriver," a conclu Verstappen.

Avec Verstappen Racing, le soutien de McLaren et désormais l’accompagnement d’un quadruple Champion du monde, van Langendonck dispose donc d’un environnement particulièrement solide pour poursuivre son ascension. Reste désormais à transformer un talent précoce en véritable carrière au plus haut niveau, un processus que Verstappen lui-même sait particulièrement exigeant.