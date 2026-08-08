Les vacances de Colapinto tournent mal au lac de Côme

Les vacances de Franco Colapinto ont connu un sérieux contretemps. Alors que les pilotes de Formule 1 profitent de la trêve estivale pour couper avec la compétition avant la reprise du championnat à Zandvoort, le pilote Alpine a révélé avoir été victime d’un cambriolage dans l’appartement où il séjournait au bord du lac de Côme, en Italie. Fidèle à son ton habituellement décontracté, l’Argentin a toutefois choisi d’en plaisanter sur les réseaux sociaux.

Après plusieurs mois de compétition particulièrement intenses, le paddock de la Formule 1 est entré dans sa traditionnelle pause estivale. Les pilotes disposent de quelques semaines pour recharger leurs batteries et passer du temps avec leurs proches avant de retrouver la piste le 21 août à Zandvoort, pour le début de la seconde moitié de la saison.

Pour ses vacances, Franco Colapinto a choisi l’Italie et l’une de ses destinations touristiques les plus réputées : le lac de Côme. Mais le séjour de l’Argentin ne s’est pas déroulé comme prévu puisqu’un cambriolage s’est produit dans l’appartement où il résidait.

Le pilote Alpine a révélé l’incident avec une pointe d’humour sur ses réseaux sociaux, jouant notamment sur ses origines argentines.

"Qui aurait cru que les Européens voleraient tout à un Latino. Je suis sûr qu’ils n’aimeront pas le maté," a-t-il écrit, faisant référence à la boisson traditionnelle sud-américaine particulièrement populaire dans son pays natal.

Dans une autre publication, Colapinto a donné davantage de détails sur les biens dérobés. Ses valises, ses vêtements ainsi que son nécessaire à maté ont notamment disparu pendant son séjour au bord du lac. Là encore, l’Argentin a préféré prendre l’incident avec philosophie.

"Dernières photos avec tout ça. J’étais au bord du lac et mes valises, mes vêtements et mon nécessaire à maté ont disparu. J’espère que celui qui a tout pris en profitera," a-t-il ajouté.

Une mésaventure qui vient quelque peu ternir les vacances d’un pilote dont la première moitié de saison 2026 a néanmoins été nettement plus encourageante que son exercice précédent. Après une saison 2025 difficile, Colapinto a déjà inscrit 19 points cette année, profitant notamment des progrès réalisés par Alpine depuis le passage aux unités de puissance Mercedes.

L’Argentin reste toutefois devancé par son équipier Pierre Gasly au classement. Le Français compte 42 points, dont un podium obtenu à Monaco après la disqualification d’Isack Hadjar, initialement classé troisième.

Colapinto peut donc désormais profiter de la trêve pour récupérer avant une seconde partie de saison qui débutera aux Pays-Bas. Mais, après son passage au lac de Côme, il devra probablement veiller davantage à ses affaires !