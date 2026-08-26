Honda sous pression : Aston Martin F1 s’offrirait une sortie de secours avec Mercedes pour 2028

Le partenariat entre Aston Martin et Honda traverse une première période particulièrement délicate, au point de faire ressurgir l’hypothèse d’un retour à une motorisation Mercedes à l’horizon 2028. Alors que Lawrence Stroll et Toto Wolff ont été aperçus à plusieurs reprises en contact cette saison, les performances encore décevantes du moteur Honda Spec 2 pourraient pousser l’écurie britannique à garder plusieurs options ouvertes, malgré les ambitions affichées par le constructeur japonais.

Toto Wolff a ainsi rencontré des représentants d’Aston Martin durant le Grand Prix des Pays-Bas. Ce contact ne serait pas une première cette saison. Wolff avait déjà été aperçu aux abords de l’hospitalité Aston Martin à Barcelone, tandis que Lawrence Stroll s’était rendu dans le motor-home Mercedes lors du Grand Prix d’Australie, au plus fort de la crise avec Honda.

Ces différents contacts alimentent désormais l’hypothèse d’un rapprochement plus concret. Aston Martin pourrait envisager de retrouver une unité de puissance Mercedes à partir de 2028 si Honda ne parvient pas à effectuer le bond en avant attendu en 2027.

Une perspective qui prend une dimension particulière au regard des déclarations de Fernando Alonso après Zandvoort. L’Espagnol s’est montré nettement plus critique envers les performances du moteur Honda que lors des précédentes sorties de l’équipe.

"Nous sommes satisfaits de la direction que nous avons prise avec le châssis, mais nous devons attendre plus longtemps pour le moteur," a déclaré Alonso.

Le double champion du monde estime notamment que le comportement de la monoplace s’est dégradé avec l’arrivée de la nouvelle spécification du moteur.

"Je ne pense pas que les résultats de ce week-end étaient ceux que nous attendions. Nous avons perdu cette facilité de pilotage, ces changements de rapports, tout ce que nous avions un peu amélioré avec le premier moteur."

"Nous sommes en quelque sorte revenus à la case départ avec ce deuxième moteur, donc nous avons encore deux ou trois courses devant nous pour l’optimiser."

Des propos qui résonnent forcément autrement avec les informations faisant état de discussions possibles entre Aston Martin et Mercedes.

Honda assure connaître la marche à suivre

Honda, de son côté, refuse de considérer ce début de partenariat comme un échec. Le constructeur japonais affirme au contraire avoir désormais identifié les domaines dans lesquels des progrès doivent être réalisés.

Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, a ainsi expliqué que ses équipes travaillent déjà à accélérer le développement de l’unité de puissance.

"Nous sommes actuellement en train de réduire les délais," a assuré le dirigeant japonais.

"Nous savons ce que nous devons faire pour développer l’unité de puissance," a-t-il ajouté.

La Spec 2 introduite à Zandvoort constitue justement la première étape de cette tentative de redressement. Mais Honda se montre incapable de préciser quand il sera réellement en mesure de disposer d’un moteur capable de rivaliser avec les meilleures unités de puissance du plateau.

Interrogé sur la date à laquelle Honda pense pouvoir disposer de l’un des meilleurs moteurs de la Formule 1, Watanabe a refusé de fixer une échéance.

"Ma réponse à tout le monde est la même : je ne peux pas dire quand. La spécification 2 est la première étape pour améliorer la situation. Et nous nous rapprocherons chaque année. Notre objectif est de gagner."

Le responsable de HRC estime également que Honda a corrigé l’une des faiblesses qui avait marqué son retour en Formule 1 : ses ressources humaines.

Après son retrait à l’issue de la saison 2021, le constructeur japonais a dû reconstruire progressivement ses équipes d’ingénieurs motoristes pour son retour en tant que partenaire d’usine d’Aston Martin en 2026.

"Nous avons recruté suffisamment d’ingénieurs, en quantité comme en qualité," a expliqué Watanabe.

Honda a également récupéré plusieurs membres importants de son ancienne organisation.

"Pas tout le monde, mais les personnes importantes qui travaillaient là sont revenues sur le projet de Formule 1," a-t-il précisé.

Pour l’heure, le constructeur japonais conserve donc publiquement toute sa confiance dans son association avec Aston Martin. Mais les discussions supposées entre Lawrence Stroll et Toto Wolff montrent que, dans les coulisses, l’écurie britannique pourrait vouloir s’assurer une solution de secours.