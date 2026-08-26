Tsunoda : la F1 reste sa priorité, mais l’IndyCar se profile

Yuki Tsunoda ne veut pas encore tourner le dos à la Formule 1, mais le Japonais commence à envisager sérieusement toutes les options qui pourraient s’offrir à lui pour 2027. Alors que son avenir au sein de la catégorie reine reste incertain, son entourage aurait déjà sondé plusieurs équipes d’IndyCar liées à Honda. Le pilote de 26 ans assure néanmoins que sa priorité absolue demeure une place sur la grille de la Formule 1.

Tsunoda a profité de son retour temporaire au volant d’une F1 de Racing Bulls à Zandvoort pour adresser un message sans ambiguïté aux écuries encore indécises concernant leur composition pour 2027.

"Elles devraient m’appeler !," avait-il ainsi lancé dans notre article à lire ici.

Mais en coulisses, son manager Diego Menchaca prépare également des solutions alternatives. Des discussions auraient été engagées avec près de la moitié des dix équipes engagées à plein temps en IndyCar, alors que les possibilités commencent progressivement à se réduire en Formule 1.

Tsunoda refuse toutefois de donner l’impression qu’il se détourne déjà de la catégorie reine. Lorsqu’il lui a été demandé s’il suivait lui-même les démarches entreprises par son entourage en IndyCar, le pilote japonais a préféré renvoyer cette responsabilité à son manager.

"Ce n’est pas à moi de m’occuper de ce genre de choses," a-t-il expliqué.

"Je laisse complètement ça à mon manager, et mon travail consiste simplement à piloter vite et à m’occuper de ce genre de choses," a-t-il ajouté.

Le message de Tsunoda reste donc très clair : son objectif est toujours de retrouver un baquet titulaire en Formule 1.

"Mon état d’esprit est toujours en Formule 1. Mon objectif principal est toujours de piloter en Formule 1 et d’y avoir du succès," a-t-il insisté.

"C’est toujours le cas, quoi qu’il arrive."

Après plusieurs saisons dans le giron Red Bull, le Japonais se retrouve néanmoins confronté à une situation particulièrement délicate sur le marché des pilotes. Son avenir en F1 n’est pas du tout garanti, tandis que les places disponibles pour 2027 sont peu nombreuses.

Une éventuelle prolongation de son rôle de pilote de réserve ne constitue d’ailleurs pas une solution que Tsunoda souhaite envisager sur le long terme.

Le Japonais a déjà connu les difficultés liées à une position moins exposée et ne veut pas sacrifier davantage de temps de sa carrière sans courir.

"Je ne veux pas rester dans le garage pendant deux ans," a-t-il déclaré.

"Je veux également piloter. S’il se passe potentiellement quelque chose ou si je ne parviens pas à trouver un baquet pour l’année prochaine, alors je devrai regarder du côté d’autres championnats."

L’IndyCar apparaît donc comme une possibilité concrète, mais davantage comme un plan B que comme une priorité. Tsunoda entend en effet conserver cette ambition jusqu’au dernier moment.

"Jusqu’au moment où je prendrai la piste l’année prochaine, mon état d’esprit sera toujours tourné vers la Formule 1," a-t-il conclu.

Cette stratégie comporte toutefois un risque : si Tsunoda devait effectivement quitter la Formule 1, les meilleures possibilités en IndyCar ne sont déjà plus très nombreuses pour 2027.

La majorité des baquets les plus convoités ont déjà trouvé preneur, même si une place notable reste disponible chez Meyer Shank Racing.

Le marché américain pourrait par ailleurs lui opposer une concurrence particulièrement sérieuse. Mick Schumacher est lui aussi annoncé parmi les candidats potentiels à ce baquet, ce qui pourrait transformer cette solution de repli en véritable course contre la montre.