Hadjar privé de cockpit, mais pas de leçons : ’il y a toujours quelque chose à apprendre’

Isack Hadjar s’est enfin exprimé depuis l’annonce de sa blessure au poignet. Le Français affirme avoir renoncé à disputer le Grand Prix des Pays-Bas malgré une volonté initiale de prendre le départ. Le pilote Red Bull avait envisagé de courir à Zandvoort, mais les conseils d’un pilote habitué aux blessures liées aux sports mécaniques l’ont incité à ne prendre aucun risque. Le Français a ainsi échangé avec Marc Márquez, dont l’expérience a pesé dans sa décision.

Hadjar s’était blessé au poignet pendant la trêve estivale et avait initialement l’intention de tenter sa chance aux Pays-Bas. Face aux incertitudes concernant son état physique, le pilote a cependant souhaité recueillir l’avis de quelqu’un ayant lui-même connu des blessures importantes en compétition.

"Après ma blessure, j’ai reçu beaucoup de conseils de la part de l’équipe médicale, mais il était important pour moi d’entendre l’avis d’un pilote qui avait vécu quelque chose de similaire," a expliqué Hadjar à L’Équipe.

Le Français a alors confirmé les informations données pendant le week-end de Zandvoort : il a échangé directement avec Marc Márquez, sextuple champion du monde MotoGP et l’un des pilotes les plus expérimentés du sport motocycliste moderne en matière de blessures et de retour à la compétition.

"Nous avons échangé des messages vocaux," a précisé Hadjar, qui portait encore une légère attelle au poignet au moment de cet entretien.

"J’ai son contact et je me suis dit que s’il y avait bien un pilote qui s’y connaissait en blessure, c’était lui. Et même lui m’a confirmé que ce n’était pas grave de rester un week-end sur le banc."

Le conseil reçu de la part du pilote espagnol a finalement été sans ambiguïté.

"Il m’a dit que, dans une situation comme celle-ci, je devais simplement faire l’impasse sur le week-end afin d’éviter tout risque majeur," a révélé le pilote Red Bull.

Une recommandation qui a contribué à mettre fin aux espoirs de Hadjar de participer au Grand Prix des Pays-Bas. Liam Lawson a finalement été appelé pour le remplacer au sein de l’équipe Red Bull et a décroché une honorable septième place à Zandvoort.

Pour Hadjar, cette décision a toutefois été particulièrement difficile à accepter. À seulement 21 ans, le Français n’avait encore jamais manqué un week-end de course en raison d’une blessure.

"C’est chiant de rater une course ! Je cours depuis l’âge de sept ans, j’en ai maintenant 21, et je n’avais jamais manqué un week-end de course à cause d’une blessure," a-t-il rappelé.

"C’était vraiment étrange de ne pas être impliqué et de regarder depuis les coulisses, mais c’est comme ça," a-t-il reconnu.

Plutôt que de quitter le paddock, Hadjar a néanmoins choisi de rester auprès de Red Bull pendant l’intégralité du week-end. Une situation inhabituelle qui lui a permis d’observer la compétition avec un regard différent.

Habituellement concentré sur son propre programme et les problèmes à résoudre au fil des séances, le Français a découvert les Grands Prix depuis l’autre côté du muret.

"C’est la première fois que je suis un week-end sans réellement y participer, et c’est intéressant à sa manière," a expliqué Hadjar.

"On sort de la pause estivale, donc ça fait du bien d’être là et d’être dans le rythme de la F1. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Pendant un week-end de course, je suis généralement concentré sur la résolution de problèmes précis, avec l’impression d’être dans un tunnel, et parfois je passe à côté d’informations qui pourraient être utiles," a-t-il ajouté.

Désormais, l’objectif du Français est clair : retrouver le volant dès le prochain rendez-vous, à Monza.