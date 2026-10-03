Aston Martin F1 crée la surprise : Alonso et Stroll en Q2 ensembles pour la première fois

Aston Martin a créé l’une des principales surprises des qualifications du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie en plaçant ses deux monoplaces en Q2, une performance inédite au cours d’une saison 2026 jusque-là extrêmement difficile. Fernando Alonso s’élancera même depuis la 12e place, sa meilleure position sur la grille cette année, tandis que Lance Stroll partira 14e. Aucun miracle technique ne se cache pourtant derrière ce résultat : l’AMR26 reste handicapée en ligne droite, mais les nombreuses courbes de Sepang correspondent nettement mieux à ses qualités et ont permis à l’équipe de signer son week-end le plus compétitif jusqu’ici.

La performance est d’autant plus remarquable au regard du bilan d’Aston Martin depuis le début de la saison. Au cours des 15 précédents week-ends de Grand Prix, une seule de ses monoplaces était parvenue à accéder à la deuxième partie des qualifications.

C’était en Hongrie, lorsque Fernando Alonso avait placé l’AMR26 en Q2 après l’introduction par l’équipe d’un important package d’évolutions.

À Sepang, Aston Martin a fait mieux en qualifiant cette fois ses deux pilotes pour la Q2. Alonso et Stroll ont respectivement signé les 14e et 15e chronos de la première partie des qualifications. L’Espagnol n’a devancé son équipier que de huit millièmes de seconde grâce à un tour bouclé en 1’37"721.

Surtout, les deux Aston Martin ne se sont pas contentées de franchir de justesse la barre. Elles disposaient d’une marge confortable sur la zone d’élimination, avec environ un quart de seconde d’avance sur l’Audi de Nico Hülkenberg.

En Q2, Alonso n’est pas parvenu à prolonger la surprise jusqu’à une qualification parmi les dix premiers. Il lui a manqué quatre dixièmes pour atteindre la Q3. Il prendra néanmoins le départ depuis la 12e position, soit sa meilleure place sur une grille depuis le début de la saison 2026. Stroll s’élancera quant à lui 14e.

Pour Alonso, les chronos confirment surtout qu’Aston Martin n’avait encore jamais été aussi proche des références cette saison. En Q2, l’AMR26 se situait à environ une seconde et demie du meilleur temps.

"C’était notre meilleure qualification jusqu’à présent cette saison et nous étions à environ 1,5 seconde de la tête en Q2, ce qui est le plus proche que nous ayons été de toute l’année."

Cette progression ne résulte toutefois pas d’une nouvelle évolution de la monoplace. Alonso insiste sur le fait que la voiture reste dans la même configuration que lors des manches précédentes et conserve notamment son déficit de performance dans les lignes droites.

"La voiture est la même que lors des courses précédentes et il est clair que nous manquons de performance dans les lignes droites, mais nous semblons mieux adaptés à ce circuit."

L’Espagnol préfère désormais regarder vers la course, où la gestion des pneumatiques devrait jouer un rôle déterminant compte tenu de la chaleur, de l’état du revêtement et de la forte dégradation observée depuis le début du week-end.

"La gestion des pneus sera un facteur important demain, alors essayons de prendre un peu de plaisir et voyons ce que nous pourrons faire en course."

Stroll partage le constat de son équipier. Pour le Canadien, il ne fait aucun doute que Sepang offre à Aston Martin sa meilleure opportunité depuis le début de l’année.

"C’est notre week-end le plus compétitif de la saison jusqu’à présent. Donc moins de lignes droites et davantage de virages, cela nous convient."

Le résultat pourrait laisser penser que Stroll dispose enfin d’une monoplace lui permettant d’attaquer davantage. Interrogé sur ce point après les qualifications, il a toutefois immédiatement tempéré cette impression.

"Je n’ai pas vraiment pu attaquer beaucoup."

Les conditions rencontrées pendant la séance ont rendu le pilotage particulièrement délicat malgré l’adéquation plus favorable entre les caractéristiques de l’AMR26 et celles de Sepang.

"Les conditions étaient vraiment délicates, c’était difficile."

Stroll n’était d’ailleurs pas pleinement satisfait de son propre passage en Q2.

"Je n’ai pas adoré mon tour en Q2, mais nous perdons une seconde – plus d’une seconde – dans les lignes droites."

Cette faiblesse explique en grande partie pourquoi Aston Martin reste prudente malgré son meilleur samedi de la saison. L’équipe sait que les caractéristiques très particulières de Sepang lui permettent de masquer une partie des limites de sa monoplace.

Stroll identifie également Singapour comme une autre épreuve susceptible de lui offrir une opportunité similaire.

"Nous savons donc que nous avons ces quelques rendez-vous – la Malaisie, Singapour – où nous pouvons peut-être réussir à sortir la voiture de Q1 et, à partir de là, il peut se passer quelque chose, une petite opportunité peut se présenter."

Mais le Canadien ne s’attend pas à ce que ce regain de compétitivité devienne soudainement la nouvelle norme d’Aston Martin.

Dès que la F1 retrouvera des circuits accordant davantage d’importance à la vitesse de pointe et comportant de longues lignes droites, Stroll s’attend à voir les difficultés de l’AMR26 réapparaître.

"Mais dès que nous retournerons sur les longues lignes droites, nous allons de nouveau souffrir. Ce circuit nous convient."

Reste désormais à savoir si Aston Martin pourra transformer cette amélioration en qualifications en résultat pendant le Grand Prix.

La gestion des pneumatiques s’annonce comme l’un des principaux facteurs de la course à Sepang. Interrogé sur la possibilité que la clé soit davantage de limiter les glissades que de choisir le bon mélange de gommes, Stroll n’a pas voulu tirer de conclusion avant d’avoir davantage de données.

"Je ne sais pas. Nous verrons demain, nous le découvrirons demain."

Aston Martin dispose d’autant moins de certitudes que Stroll n’a pas effectué beaucoup de relais longs lors des essais du vendredi.

"Nous n’avons pas vraiment fait beaucoup de longs relais hier non plus, mais cela va être compliqué : températures élevées, surface difficile, beaucoup de dégradation."