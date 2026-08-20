Honda F1 promet quelques dixièmes à Aston Martin avec son nouveau moteur

Aston Martin espère profiter du Grand Prix des Pays-Bas pour poursuivre son redressement après un début de saison particulièrement difficile. Après la grosse évolution apportée en Hongrie, c’est désormais Honda qui doit contribuer à rapprocher l’écurie britannique du milieu de peloton avec une nouvelle unité de puissance. Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda en Formule 1, a détaillé les priorités de ce nouveau moteur aujourd’hui dans le paddock de Zandvoort.

Le constructeur japonais a vécu une première moitié de saison compliquée pour ses débuts comme partenaire d’usine d’Aston Martin. L’écurie de Silverstone n’a inscrit qu’un seul point depuis le début du championnat, grâce à Fernando Alonso, dixième du Grand Prix de Monaco, et a longtemps occupé les dernières places de la hiérarchie.

Une première grosse amélioration est toutefois apparue en Hongrie, où Aston Martin a introduit un important ensemble d’évolutions qui lui a permis de gagner deux secondes et de franchir un premier cap après avoir été en difficulté durant une grande partie de la première moitié de la saison.

À Zandvoort, Honda apporte à son tour sa première évolution majeure de l’année. Le constructeur japonais s’est concentré sur ce qu’il considère comme sa principale faiblesse actuelle : les performances pures de son moteur.

"Notre principal point faible est la performance en matière de puissance. Nous nous sommes donc concentrés sur l’amélioration des performances du moteur avec cette nouvelle version," a expliqué Shintaro Orihara.

"Nous nous sommes concentrés uniquement sur l’amélioration des performances du moteur avec cette nouvelle spécification et sur l’amélioration de la maniabilité en fonction des caractéristiques de combustion. Nous avons aussi travaillé la réduction des frottements pour gagner en efficacité."

"Nous n’avons rien modifié côté logiciel ou ERS. Cependant, l’amélioration des performances moteur favorise également le déploiement d’énergie. Nous allons donc vérifier comment s’effectue ce déploiement avec ce nouveau moteur."

"Nous avons beaucoup appris avec la première spécification de moteur, donc certaines de ces connaissances peuvent être transférées sur le nouveau moteur de manière améliorée."

"Mais le nouveau moteur possède surtout de nouvelles caractéristiques de combustion. Nous devons donc à nouveau travailler sur la qualité de son exploitation pour les pilotes, mais nous avons déjà énormément appris."

Le constructeur japonais ne repart donc pas d’une feuille blanche.

"Nous ne partons pas de zéro. Le premier objectif est donc la performance, puis nous continuerons à améliorer la maniabilité au fil des événements," a-t-il conclu sur ce point.

Le manque de performance de l’Aston Martin a évidemment constitué une source de frustration pour Fernando Alonso et Lance Stroll. Malgré cela, l’équipe a régulièrement salué le travail effectué par ses deux pilotes dans le développement d’une monoplace encore très difficile à exploiter.

Leurs retours sont également importants pour Honda, qui doit trouver le bon équilibre entre les demandes formulées par les pilotes et les orientations techniques définies par son département moteur au Japon.

"Il est important de trouver le point d’équilibre entre la manière dont nous répondons aux demandes ou aux plaintes des pilotes et la manière dont nous concentrons notre programme de développement," a expliqué Orihara.

"Une fois encore, notre principal point faible est la performance. Nous nous concentrons donc sur le développement des performances du moteur du côté de l’usine, mais sur la piste, nous pouvons ajuster les paramètres pour améliorer la maniabilité ou la gestion de l’énergie en fonction des demandes des pilotes," a-t-il précisé.

"Nous avons également communiqué avec le côté usine. C’est un élément important pour permettre au pilote de trouver du temps au tour. Ensuite, l’usine réagit pour résoudre ce problème. C’est ainsi que nous trouvons le compromis."

"Nous ne pouvons pas apporter une évolution magique"

La question reste évidemment de savoir quelle partie du déficit actuel d’Aston Martin cette nouvelle unité de puissance pourra combler. Après avoir été régulièrement distancée par les autres équipes, l’écurie britannique espère que la combinaison des évolutions du châssis et du moteur lui permettra enfin de se rapprocher du peloton.

Honda refuse toutefois de promettre un bond spectaculaire.

"C’est une bonne question, mais je ne peux pas expliquer quelle part de l’écart nous pouvons réduire avec cette évolution," a reconnu Orihara.

"Comme je l’ai dit, en Formule 1, nous devons être réalistes. Nous ne pouvons pas apporter une évolution magique, mais nous pensons avoir effectué de bonnes avancées avec cette évolution."

"Nous avons encore un écart avec les meilleures équipes, mais en Hongrie, Aston Martin a apporté une grosse évolution. Chaque tranche de 50 ou 100 millisecondes est très importante pour améliorer notre position, et je pense que notre évolution peut apporter un multiple de ce type d’amélioration au niveau des temps au tour. Quelques dixièmes. Reste à voir combien."

Le nouveau moteur Honda a fait ses débuts en piste lors d’une journée de tournage en Hongrie, au début de la trêve estivale. Orihara a confirmé que l’unité de puissance a fonctionné sans problème.

"C’est la première fois que nous introduisons un moteur d’une nouvelle spécification sur le châssis, et nous avons confirmé que l’unité de puissance fonctionne comme prévu avec ce nouveau châssis. C’est un point positif."

"Nous avons recueilli des données intéressantes en termes de maniabilité. Nous avons ensuite analysé ces données sur notre banc d’essai et optimisé nos réglages pour les Pays-Bas, c’est donc une belle progression pour nous."

"Un autre point positif est que nous avons pu réaliser tout le programme de roulage sans le moindre souci. C’est également un atout pour nous."

L’introduction de cette nouvelle unité de puissance constitue donc une étape importante pour Honda et Aston Martin, d’autant que le constructeur japonais ne s’attend pas à devoir subir une pénalité ce week-end à Zandvoort à la suite de son introduction.

En revanche, il faudra ensuite patienter avant de voir apparaître une nouvelle évolution majeure. Honda a confirmé que celle dévoilée aux Pays-Bas serait la seule mise à jour de la saison 2026.

"C’est la seule évolution majeure prévue cette année," a confirmé Orihara.

"Mais si nous trouvons quelque chose, une bonne solution permettant d’améliorer nos performances grâce à une petite modification, cela pourra être envisagé."

"Mais la prochaine évolution majeure aura lieu en 2027 sinon."