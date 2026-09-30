Aston Martin F1 a fait bondir ses revenus en 2025... avant la chute attendue

C’est au tour d’Aston Martin F1 de publier ses comptes. L’équipe a terminé son exercice financier 2025 sur une perte totale d’environ 33,29 millions d’euros, selon les comptes déposés par la société qui possède et exploite son équipe de Formule 1. Si la structure de Silverstone demeure déficitaire après une période marquée par d’importants investissements, notamment dans son nouveau campus et sa soufflerie, ses revenus ont fortement progressé et son bénéfice brut a augmenté de près de 54 millions d’euros en l’espace d’un an.

La publication des comptes d’AMR GP Limited s’inscrit enfin dans le cadre des obligations imposées aux équipes de Formule 1 établies au Royaume-Uni. Toutes les structures britanniques doivent ainsi transmettre leurs résultats financiers au plus tard... aujourd’hui ! Mercedes avait déjà publié les siens au mois de juin, tandis que la Formule 1 elle-même a également communiqué ses résultats plus tôt ce mois-ci. Ce matin, Williams et McLaren l’ont fait également.

L’équipe de Formule 1 est détenue et exploitée par AMR GP Limited, société basée à Silverstone, qui a transmis à Companies House ses comptes annuels obligatoires pour l’exercice s’étant achevé le 31 décembre 2025.

Ces documents détaillent notamment le chiffre d’affaires, le bénéfice brut et les pertes enregistrées par la structure britannique. Et ils témoignent tout d’abord d’une progression importante de l’activité économique d’Aston Martin.

AMR GP Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 402,75 millions d’euros en 2025, contre 328,40 millions d’euros en 2024. Cela représente une augmentation d’environ 74,35 millions d’euros en l’espace d’un exercice.

Les revenus de l’équipe proviennent notamment des primes versées par la Formule 1 en fonction de ses résultats au championnat constructeurs, auxquelles viennent s’ajouter ses propres recettes commerciales générées par ses contrats de sponsoring.

Un bénéfice brut en forte progression

Les coûts des ventes d’AMR GP Limited se sont élevés à 232,97 millions d’euros en 2025, ce qui a permis à l’entreprise de dégager un bénéfice brut de 169,78 millions d’euros.

L’évolution est importante par rapport à l’exercice précédent. En 2024, les coûts des ventes avaient atteint 211,88 millions d’euros, tandis que le bénéfice brut s’était établi à 116,52 millions d’euros. Le bénéfice brut a donc progressé de près de 53,82 millions d’euros d’une année sur l’autre.

Cette forte croissance n’a toutefois pas suffi à permettre à AMR GP Limited de terminer l’exercice dans le vert. L’entreprise a enregistré une perte opérationnelle de 24,03 millions d’euros en 2025. La perte avant impôt a ensuite atteint 60,43 millions d’euros. Après prise en compte de l’impôt, ce montant a été ramené à 48,05 millions d’euros.

Les comptes font ensuite apparaître "d’autres éléments du résultat global". Une fois ceux-ci intégrés, AMR GP Limited a finalement enregistré une perte totale de 33,29 millions d’euros sur l’exercice 2025. Le bilan marque néanmoins une amélioration significative par rapport à l’année précédente.

Sur la même période en 2024, AMR GP Limited avait enregistré une perte avant impôt de 46,35 millions d’euros. Après les différents éléments pris en compte dans le résultat final, la perte totale de l’entreprise s’était alors élevée à 53,58 millions d’euros.

D’une année sur l’autre, AMR GP Limited a donc réduit ses pertes de 20,29 millions d’euros, malgré les investissements importants consentis pour transformer les infrastructures de l’équipe de Formule 1.

Ces résultats interviennent en effet après l’achèvement récent du tout nouveau campus d’Aston Martin à Silverstone. L’équipe dispose désormais d’une usine de dernière génération comprenant notamment une toute nouvelle soufflerie. Celle-ci est utilisée par Adrian Newey et son équipe de conception depuis l’arrivée de l’ingénieur en provenance de Red Bull.

Cette transformation des infrastructures s’est accompagnée d’une augmentation importante des effectifs.

AMR GP Limited comptait 996 employés en 2025, soit 151 personnes supplémentaires par rapport aux 845 salariés recensés en 2024.

La croissance de la structure ne s’est pas limitée à ses effectifs et à ses infrastructures. Aston Martin a également accueilli plusieurs nouveaux sponsors. Leurs contributions financières ne seront toutefois visibles que dans les comptes relatifs à l’exercice 2026.

Parmi ces nouveaux partenaires figurent Cognition, Cohere, Brietling, CoinPayments et Eight Sleep. Ces nouveaux accords commerciaux viendront ainsi alimenter les comptes futurs d’une équipe qui a déjà enregistré une hausse substantielle de son chiffre d’affaires en 2025.

Pour Aston Martin, les chiffres de 2025 mettent donc en évidence deux tendances parallèles : l’équipe continue d’enregistrer des pertes importantes alors qu’elle développe massivement ses moyens humains et techniques, mais ses revenus et son bénéfice brut ont simultanément fortement progressé. Cela ne sera probablement pas aussi bon pour 2026 avec des résultats catastrophiques en course et au championnat constructeurs cette année qui devrait amputer ses primes d’environ 60 à 80 millions d’euros au total l’an prochain !