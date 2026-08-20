Verstappen se confie : ’j’étais plus proche de prendre ma retraite de la F1 que de changer d’équipe’

Max Verstappen a confié qu’il a bien envisagé de quitter la Formule 1 plutôt que de rejoindre une autre équipe. Alors que Red Bull vient de sécuriser son avenir jusqu’à la fin de la saison 2030, le quadruple champion du monde a révélé à Zandvoort qu’au plus fort de ses interrogations sur la nouvelle réglementation et l’évolution de la discipline, la retraite lui semblait finalement plus probable qu’un départ vers Mercedes, McLaren ou une autre écurie.

Le feuilleton autour de l’avenir de Max Verstappen a finalement pris fin à la veille des Libres du Grand Prix des Pays-Bas. Red Bull a annoncé ce matin la prolongation du contrat de son pilote jusqu’à la fin de la saison 2030, mettant un terme à plusieurs mois de spéculations qui avaient notamment alimenté l’hypothèse d’un départ vers Mercedes ou McLaren.

Mais le scénario qui se dessinait dans l’esprit du Néerlandais était en réalité différent. Lors d’un échange avec les médias à Zandvoort, Verstappen a ainsi révélé qu’il avait davantage envisagé de mettre un terme à sa carrière que de rejoindre une autre équipe.

"J’étais plus proche de prendre ma retraite que de changer d’équipe," a-t-il déclaré.

Le quadruple champion du monde a expliqué que son attachement à Red Bull avait largement pesé dans sa décision. Arrivé au sein du programme junior de la structure en 2014 avant de faire ses débuts avec l’équipe en 2016, Verstappen a remporté dès son premier Grand Prix avec Red Bull, puis quatre titres mondiaux et 71 victoires avec l’équipe.

"Je me plais ici. Je pense que ce serait une belle histoire si c’était possible, d’être repéré par Red Bull puis de terminer sa carrière avec une seule équipe."

Après plus d’une décennie passée dans le même environnement, Verstappen n’éprouvait donc pas le besoin de provoquer artificiellement un changement, malgré les nombreuses rumeurs qui l’ont entouré.

"Je ne ressens pas le besoin de changer simplement pour changer, et je n’ai pas besoin de piloter sous une autre couleur."

Avec un sourire, le Néerlandais a toutefois trouvé une manière bien personnelle de relativiser cette dernière remarque, tout en faisant référence à la couleur historique de Red Bull.

"Ma couleur préférée est le bleu, donc ça aide. Mais ce serait une histoire incroyable si cela se produisait."

Une première moitié de saison qui l’a fait douter

Si Verstappen a finalement choisi de poursuivre avec Red Bull, son hésitation était loin d’être feinte. Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation 2026, le pilote néerlandais s’est régulièrement montré critique à l’égard de la nouvelle génération de monoplaces, dont il juge notamment le pilotage et certaines procédures trop complexes.

Ses réserves ne se limitaient d’ailleurs pas aux voitures. Verstappen s’est déjà montré critique vis-à-vis de l’évolution du calendrier ou encore de la multiplication des courses Sprint, qui doit encore s’accentuer à partir de 2027.

Au début de la saison, ses interrogations étaient même suffisamment importantes pour qu’il demande à son entourage de ne pas le solliciter au sujet de son avenir.

"Je dois dire qu’après les premières courses, j’ai dit à Laurent (Mekies) : ’Ne viens pas me poser de questions sur l’avenir parce que je ne sais même pas si je veux rester’."

Mekies, directeur général de Red Bull, a donc dû composer avec un Verstappen qui n’était pas certain de vouloir poursuivre son aventure en Formule 1. Les discussions menées au fil des mois ont toutefois progressivement inversé cette tendance.

"Honnêtement, nous avons toujours gardé les choses très ouvertes avec Laurent et Red Bull. De l’autre côté, j’aime courir, et j’ai eu beaucoup de très bonnes discussions avec la F1, mais aussi avec la FIA."

Ces échanges ont notamment permis à Verstappen de retrouver une forme de confiance dans la direction prise par la discipline. Le Néerlandais n’a pas renoncé à ses critiques, mais il assure désormais avoir accepté le cadre dans lequel il doit évoluer.

"Nous travaillons progressivement vers quelque chose qui devient de mieux en mieux. De mon côté aussi, je me suis adapté. J’ai accepté la situation dans laquelle nous sommes tous et j’essaie simplement d’en tirer le meilleur."

Une porte ouverte vers les V8 ?

La prolongation jusqu’à 2030 pourrait également permettre à Verstappen de voir évoluer une nouvelle fois la réglementation technique de la Formule 1. Les discussions autour d’un éventuel retour aux moteurs V8 à l’avenir constituent notamment un élément susceptible de rendre cette perspective plus intéressante pour le Néerlandais.

Le nouveau contrat lui permet en effet de conserver une visibilité suffisamment longue pour éventuellement découvrir une prochaine génération de groupes propulseurs, ce qui pourrait contribuer à son envie de poursuivre.

"Avec l’année 2030 jusqu’à laquelle j’ai signé, cela ouvre à nouveau la porte, peut-être, lorsque les V8 arriveront, à regarder tout cela une nouvelle fois. 2030 ou 2031 on ne sait pas encore. Espérons 2030 !"