Aston Martin F1 dans l’attente : Alonso n’a toujours pas décidé de son avenir

Après les confirmations de Max Verstappen et Carlos Sainz dans leurs écuries respectives pour 2027 et après, Fernando Alonso est maintenant la dernière clé principale du marché des transferts. Et selon son patron Mike Krack, il n’a toujours pas tranché concernant son avenir en Formule 1, alors que la reprise du championnat est lancée aujourd’hui avec la journée médias du Grand Prix des Pays-Bas.

Aston Martin souhaite poursuivre l’aventure avec le double champion du monde, mais Mike Krack, le directeur de course de l’écurie britannique, a confirmé aujourd’hui que l’Espagnol n’avait pas encore pris sa décision, malgré l’échéance estivale qu’il s’était lui-même fixée.

L’avenir de Fernando Alonso reste donc en suspens chez Aston Martin. Le pilote espagnol avait indiqué qu’il profiterait de la pause estivale pour réfléchir à la suite de sa carrière, mais aucune décision définitive n’a finalement été communiquée. Selon Krack, les discussions se poursuivent depuis plusieurs mois et n’ont pas encore abouti.

"Oui, je veux dire que la discussion dure depuis de nombreux mois déjà avec Fernando, sans pression. La situation de l’équipe n’était pas favorable comme vous le savez et il était important de maintenir le dialogue, d’expliquer ce que nous faisions."

"Les évolutions de la Hongrie ont tenu leurs promesses. Ce week-end ce sera surtout au tour du nouveau moteur Honda."

"Fernando a toujours dit qu’il prendrait une décision autour de l’été. Nous y sommes encore. Je ne m’attendais pas à avoir une réponse à la reprise. Je pense que nous aurons une décision dans les prochaines semaines," a-t-il expliqué aujourd’hui à Zandvoort.

Alonso, qui a fêté ses 45 ans le 29 juillet, reste ainsi au centre des interrogations alors qu’Aston Martin aborde une période particulièrement importante de son projet. L’écurie compte notamment sur l’évolution du moteur Honda pour franchir un nouveau cap.

Est-ce que c’est la progression à voir du côté de Honda qui retient encore Alonso ?

"Je pense que nous attendons sa décision, comme je l’ai dit, et nous verrons ensuite. C’est un ensemble. Nous aussi, nous ajouterons encore de nouvelles pièces," répond le Luxembourgeois.

Alors que plusieurs noms circulaient autour d’Aston Martin dans le cadre du marché des pilotes, notamment pour anticiper une éventuelle retraite d’Alonso, Krack a tenu à rappeler quelle était la priorité de l’équipe.

"Non, nous n’avons étudié personne. Je pense que nous avons toujours dit que l’objectif était de continuer avec Fernando. Et comme je l’ai dit, nous sommes assez confiants quant au fait que nous parviendrons à un résultat satisfaisant. D’un autre côté, nous devons respecter la demande de Fernando de prendre sa propre décision, et nous devons attendre pour cela," a-t-il déclaré.

Le discours de l’écurie n’a donc pas changé : Alonso demeure le premier choix pour poursuivre le projet. L’incertitude concerne davantage la volonté du pilote de continuer à courir et, surtout, la manière dont il souhaite envisager cette nouvelle étape de sa carrière.

L’Espagnol a aussi fait savoir à plusieurs reprises qu’il souhaitait rester lié à Aston Martin même au cas où il s’arrêterait de piloter. Il reste toutefois à déterminer sous quelle forme et pendant combien de temps il entend poursuivre son implication en Formule 1.