Honda F1 dément un divorce et assure progresser, Alonso contredit le discours officiel

Le week-end du Grand Prix d’Australie a mis en pleine lumière les difficultés actuelles du projet moteur Honda avec Aston Martin, au point d’alimenter des rumeurs de rupture entre le constructeur japonais et l’écurie britannique. Mais Honda a tenu à démentir toute discussion en ce sens, alors que Fernando Alonso s’est montré beaucoup plus critique quant aux progrès réellement accomplis.

Interrogé directement sur les spéculations selon lesquelles Lawrence Stroll envisagerait de mettre fin au partenariat officiel avec Honda, le directeur général senior de Honda Racing, Ikuo Takeishi, a assuré ne pas avoir connaissance de telles discussions.

"A mon niveau, je n’ai rien entendu ou discuté directement à ce sujet," a-t-il répondu.

Pour le dirigeant japonais, la priorité reste ailleurs.

"Ce que nous devons faire, c’est assurer la fiabilité et améliorer les performances. C’est sur cela que je veux me concentrer."

Cette mise au point intervient alors que Fernando Alonso a contredit publiquement l’évaluation positive faite par Koji Watanabe, président de Honda Racing, après le week-end de Melbourne.

Watanabe s’était appuyé sur les retours de Lance Stroll pour affirmer que les vibrations ressenties sur la monoplace avaient été réduites "d’environ moitié" par rapport à la situation observée lors des essais de Bahreïn.

Une analyse que le double champion du monde espagnol ne partage pas.

"Les vibrations sont les mêmes qu’à Bahreïn – ce n’est pas la meilleure sensation," a déclaré Alonso après la course australienne.

"Honda pense avoir réduit les vibrations avec certaines modifications, mais on ne peut pas le ressentir dans le châssis."

Le pilote Aston Martin ne s’attend pas non plus à voir la situation évoluer lors de la prochaine manche du championnat.

"Ce ne sera pas différent en Chine – nous nous attendons à un autre week-end difficile," a-t-il expliqué.

"Au Japon, il pourrait y avoir quelques améliorations, espérons-le, et davantage de pièces de rechange."

"Je pense que davantage de batteries arriveront au Japon et là nous pourrons pousser la voiture en sachant que nous pouvons la réparer. Mais en Chine, nous devrons encore être extrêmement prudents."

La situation est telle qu’Aston Martin a choisi de retirer Alonso de la course dès le 15e tour dimanche, alors que sa voiture ne présentait aucun problème mécanique. La décision a été prise uniquement pour préserver les dernières batteries disponibles en vue du Grand Prix de Chine.

Son équipier Lance Stroll, lui, a poursuivi la course beaucoup plus longtemps.

Le responsable des opérations en piste d’Aston Martin, Mike Krack, a confirmé que cette décision était évidente pour l’équipe.

"C’est de notoriété publique que nous manquons de pièces. Il n’y avait pas grand-chose à gagner dans la position où nous nous trouvions, et nous avons décidé ensemble de préserver les composants."

"Il n’y avait aucun problème lié au groupe propulseur. Je suis presque certain que nous aurions pu terminer la course avec Fernando."

Honda répond aussi aux révélations de Newey

Takeishi a également réagi aux déclarations explosives d’Adrian Newey la semaine dernière, lorsque le célèbre ingénieur a expliqué qu’Aston Martin ignorait que l’essentiel de l’équipe expérimentée de Honda avait quitté le projet après le retrait officiel du constructeur japonais de la F1 fin 2021.

Le dirigeant japonais a reconnu que l’effectif avait effectivement changé.

"Il est vrai qu’après l’arrêt du développement fin février 2022, de nombreux employés de Sakura sont partis vers d’autres départements. Cependant, Honda a reconstitué une structure solide."

"Si l’on considère uniquement l’expérience, il se peut que nous ayons moins de membres que lors de la quatrième génération de moteurs. Mais nous avons recruté des personnes talentueuses et très qualifiées."

"En termes d’effectifs, nous avons aujourd’hui un nombre de personnes comparable à celui de la quatrième génération."

Takeishi reconnaît toutefois que ce processus de reconstruction a pris du temps.

"Nous devons cependant admettre qu’il nous a fallu un certain temps pour en arriver là."

Malgré les difficultés rencontrées à Melbourne, Honda assure que la situation s’améliore.

L’ingénieur en chef en piste du constructeur japonais, Shintaro Orihara, estime que l’équipe a franchi une étape par rapport à la situation observée à Bahreïn.

"Les progrès sont très significatifs si nous comparons avec notre situation à Bahreïn," a-t-il déclaré.

Orihara se montre également confiant quant à une amélioration de la fiabilité des batteries dès la prochaine course lors du Grand Prix de Chine grâce à de nouvelles modifications qui seront apportées.

"À Melbourne, nous avons franchi une nouvelle étape dans la bonne direction. Nous avons pu constater l’efficacité de nos mesures correctives concernant le groupe propulseur en conditions de course, lors du Grand Prix, sans aucun problème de fiabilité."

"Nos données montrent que les vibrations de la batterie continuent de diminuer et nous sommes désormais confiants quant à notre capacité à boucler une course complète. De ce point de vue, nous sommes sur la bonne voie et nous devons maintenir cette dynamique."

"Chaque tour bouclé est crucial pour la collecte de données de notre groupe motopropulseur. Nous allons donc poursuivre nos efforts et redoubler d’efforts."

À l’approche du week-end de course à Shanghai, Orihara a ajouté que les progrès réalisés devraient aussi permettre au constructeur japonais d’optimiser les performances.

"Nous avons désormais la confiance nécessaire pour augmenter l’autonomie de nos batteries. La semaine prochaine devrait donc être plus classique. En Chine, nous nous concentrerons sur l’augmentation de l’autonomie et la collecte de données afin d’améliorer nos performances et d’optimiser la gestion de l’énergie. Il est difficile de prédire des progrès significatifs, mais nous continuons à travailler sans relâche pour améliorer nos performances."