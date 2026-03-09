Mekies est frustré par l’abandon après de Hadjar après ’une si belle performance’

Red Bull a commencé de manière mitigée la nouvelle ère de la Formule 1, avec des problèmes mécaniques en grand nombre, mais un niveau de performance rassurant, puisque l’équipe était la troisième force du plateau derrière Mercedes F1 et Ferrari.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, félicite le département moteur qui a réussi à amener quatre V6 hybrides de nouvelle génération et à les faire rouler avec un niveau de fiabilité qui a permis à trois des quatre voitures de franchir l’arrivée.

Max Verstappen est remonté de la 20e place à la sixième position, Arvid Lindblad a marqué ses premiers points et Liam Lawson a pu rouler dans le peloton après un début de course difficile, et seul Isack Hadjar a abandonné.

"Ce week-end a été crucial pour la Formule 1, marquant la première course d’une nouvelle ère pour le sport" a déclaré le Français. "Après des semaines de spéculation, les fans ont pu assister à une course palpitante dimanche après-midi à l’Albert Park."

"Avec un changement aussi radical du règlement technique, des abandons étaient inévitables, et il est regrettable qu’Isack en ait fait partie, après une si belle performance qui lui avait permis de décrocher la troisième place sur la grille."

Mekies s’est attardé plus en longueur sur les débuts du Français chez Red Bull Racing.

"Il a réalisé un week-end fantastique. Arrivé ici avec un kilométrage assez limité en essais, et un peu de malchance, il a affiché un excellent rythme dès le premier tour, lors des EL1 vendredi."

"Nous avons pu répartir le programme d’essais entre les deux voitures et obtenir ainsi deux fois plus d’informations. Il s’est présenté aux qualifications avec toutes les options, ce qui signifie qu’il participait à ses premières qualifications avec ce nouveau règlement, et il a parfaitement géré la situation. Il a placé la voiture en 3e place, probablement le meilleur résultat qu’elle pouvait obtenir samedi."

"Chapeau bas ! Et en course, il était en passe de prendre un départ canon avant de se rendre compte que la batterie était déchargée. Je pense que son rythme aurait été suffisant pour rivaliser avec la McLaren."

Pour le directeur de l’équipe de Milton Keynes, "du côté positif, les trois autres monoplaces motorisées par Red Bull Ford Powertrains ont franchi la ligne d’arrivée, dont deux dans le top 10. Et pour ceux qui l’auraient oublié, Max a réalisé une performance fantastique, passant de la 20e place sur la grille à la 6e à l’arrivée."

A partir de là, Red Bull ne peut que progresser, et Mekies se montre confiant pour la suite : "Nous avons recueilli de nombreuses données ce week-end, que nous exploiterons pleinement dans quelques jours en Chine."

"Nous ferons plus que jamais beaucoup d’analyses cette saison, et cette course a été une véritable leçon de développement. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toute l’équipe à Milton Keynes pour se surpasser et nous permettre de franchir un nouveau cap."