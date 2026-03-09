Mercedes F1 est ’satisfaite’ du doublé mais gagner le titre ’demandera beaucoup de travail’

Mercedes F1 a commencé de la meilleure manière la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1, grâce à un doublé au Grand Prix d’Australie, George Russell devant Andrea Kimi Antonelli. La veille, les deux pilotes avaient verrouillé la première ligne en qualifications.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe, ne cache pas sa joie et rappelle que cela a été possible grâce à un travail acharné de son équipe, tant à Brackley sur le châssis qu’à Brixworth, dans l’usine où sont fabriqués les moteurs.

"Nous sommes très satisfaits de notre performance à Melbourne. C’est formidable de voir Mercedes de retour aux avant-postes pour cette première course de la saison" a déclaré Wolff.

"Les équipes châssis et moteur en Angleterre ont réalisé un travail remarquable pour que notre monoplace soit aussi performante en Australie. Ce doublé lors de la première course, en cette saison prometteuse, nous permet d’espérer une lutte acharnée pour le titre mondial."

"Cela demandera beaucoup de travail, et nous savons que nos concurrents vont tout faire pour nous rattraper, mais c’est exactement comme ça que nous souhaitions débuter l’année. Félicitations à toute l’équipe, aux pilotes et à tous ceux qui ont contribué à ce résultat."

"Ce week-end, nous étions face à l’inconnu, mais je pense que la F1 a offert un beau spectacle avec des duels passionnants. Le duel intense entre George et Charles [Leclerc] en début de course était captivant, et j’ai hâte de voir comment les choses évolueront à Shanghai le week-end prochain. Nous avons beaucoup appris ici à Melbourne, et je suis certain que la suite sera encore plus intéressante."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, raconte la manière dont l’équipe et ses pilotes ont compris ce succès, et comment ils ont surmonté les défis d’une première course de la génération de monoplaces pour y parvenir.

"C’est un excellent résultat pour toute l’équipe Mercedes de débuter cette nouvelle ère en F1 avec un doublé. La préparation de cette saison a été longue et semée d’embûches, mais chaque membre de l’équipe peut être fier de voir ses efforts récompensés" a déclaré l’ingénieur.

"Le départ a été difficile ; nous n’avons pas suffisamment géré l’énergie limitée lors du tour de formation et nos deux pilotes se sont retrouvés avec une batterie faible au départ. Kimi, en particulier, a été très vulnérable."

"George s’en est un peu mieux sorti, mais a tout de même perdu beaucoup de terrain. Les pilotes ont fait un excellent travail pour éviter les incidents, mais ont perdu de nombreuses places et nous avons dû entreprendre une remontée. L’équipe stratégique a bien réagi aux incidents et, au final, la voiture a affiché un bon rythme."

"Nous n’étions pas certains qu’un seul arrêt soit possible après un arrêt si précoce, mais nos deux pilotes ont bien géré leurs pneus. C’était encourageant de constater que nous pouvions maintenir les écarts avec les poursuivants lors du dernier relais. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais l’équipe et les pilotes peuvent être satisfaits de ce bon début de saison."