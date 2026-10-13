Honda F1 dément Alonso sur son turbo, mais les problèmes d’énergie persistent

Les tensions autour du groupe propulseur Honda d’Aston Martin se poursuivent après un Grand Prix de Singapour particulièrement compliqué pour Fernando Alonso. Alors que le double champion du monde avait affirmé que son turbocompresseur était cassé et avait dû être remplacé avant la course, le constructeur japonais réplique et livre une version différente des événements...

Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda, assure en effet que la pièce n’était pas défectueuse, mais que son remplacement a été décidé en tenant compte des sensations du pilote. Une divergence qui intervient alors qu’Alonso a également dénoncé de graves problèmes de déploiement de l’énergie électrique pendant la course.

Le week-end singapourien d’Aston Martin a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés rencontrées par l’équipe britannique et son partenaire motoriste Honda depuis le début de la saison 2026.

Fernando Alonso a terminé le Grand Prix à une modeste 16e place, après une épreuve marquée par plusieurs problèmes techniques et un manque de performance particulièrement pénalisant.

Les deux Aston Martin avaient déjà été contraintes de prendre le départ depuis la voie des stands, après des modifications effectuées sur les AMR26 sous régime de parc fermé.

À l’issue de la course, Alonso avait notamment révélé qu’un problème de turbocompresseur avait nécessité une intervention sur sa monoplace avant le départ.

"Le turbo de samedi était cassé et devait être remplacé, quoi qu’il arrive," avait affirmé l’Espagnol.

Mais cette explication ne correspond pas à celle donnée par Honda.

Interrogé sur les déclarations d’Alonso, Shintaro Orihara a tenu à clarifier la situation. Selon l’ingénieur en chef du constructeur japonais, les données disponibles ne permettaient pas d’établir que le turbocompresseur était effectivement défectueux.

Honda a néanmoins décidé de procéder à son remplacement en raison des problèmes signalés par le pilote.

"Il n’était pas cassé," a répondu Orihara aux journalistes.

"Mais nous avons décidé de remplacer ce composant en nous basant sur les retours de Fernando."

"Pour l’instant, nous n’avons toujours pas identifié d’anomalie dans les données. Mais le pilote est le meilleur des capteurs, donc nous avons décidé de remplacer l’élément en nous appuyant sur ses commentaires."

Le remplacement du turbocompresseur n’a toutefois pas mis fin aux difficultés rencontrées par Aston Martin pendant le week-end.

Honda prévoit désormais de procéder à une analyse plus approfondie de l’ensemble des informations disponibles afin de comprendre l’origine des problèmes signalés. Le calendrier offre une fenêtre de travail au constructeur japonais, puisqu’un week-end sans Grand Prix précède le début de la prochaine série de trois courses consécutives, qui s’ouvrira à Austin.

Les ingénieurs pourront ainsi examiner les données dans les installations de Honda à Sakura avant le Grand Prix des États-Unis.

"Heureusement, nous avons deux semaines, donc nous allons tout vérifier pour nous assurer que notre composant fonctionne correctement," a précisé Orihara.

Alonso exaspéré par le déploiement de l’énergie

Si les difficultés liées au turbocompresseur semblaient avoir disparu dimanche, Alonso s’est retrouvé confronté à un autre problème particulièrement frustrant : la gestion et le déploiement de l’énergie électrique.

Pendant la course, le double champion du monde n’a pas caché son agacement à la radio, dénonçant une nouvelle fois le fonctionnement du groupe propulseur Honda.

"Haha. L’énergie. Ce moteur est tellement ridicule," a-t-il lancé à son équipe à la radio.

Alonso a expliqué après l’arrivée que sa monoplace ne déployait pas toujours son énergie au bon endroit ni au bon moment, ce qui l’empêchait de défendre efficacement sa position face à ses adversaires.

"Nous avons rencontré beaucoup de problèmes de déploiement de l’énergie pendant la course. Elle n’était pas délivrée au bon endroit ni au bon moment, particulièrement après les périodes de voiture de sécurité virtuelle. Nous avons perdu beaucoup de positions et énormément de terrain à cause de ce manque de déploiement. Donc oui, nous devons examiner cela."

L’analyse des données a mis en évidence le déficit de vitesse d’Alonso. Cette situation est d’autant plus préoccupante que Marina Bay était considéré comme un circuit sur lequel Aston Martin devait pouvoir masquer une partie des faiblesses de son groupe propulseur Honda.

Sans répondre directement à la grosse pique d’Alonso envers Honda, Shintaro Orihara a détaillé les difficultés techniques rencontrées par les motoristes dans le cadre de la réglementation entrée en vigueur cette saison.

Pour Honda, les difficultés rencontrées à Singapour illustrent la complexité du travail nécessaire pour exploiter correctement ces nouveaux groupes propulseurs.

"L’un des aspects difficiles sur ce type de circuit, avec cette réglementation, concerne l’énergie : à chaque virage, la puissance récupérée est différente," a expliqué Orihara.

"Ensuite, nous devons également ajuster l’agrément de conduite et le surplus de puissance disponible lorsque la voiture en suit une autre. Je pense que les autres motoristes essaient eux aussi d’obtenir le meilleur agrément de conduite possible, ainsi que le meilleur surplus de puissance lorsqu’ils suivent une autre voiture."

"Les différences de performance ne viennent donc pas uniquement de la puissance elle-même, mais aussi de la gestion de l’énergie, de l’agrément de conduite et du surplus de puissance disponible lorsque l’on suit une autre voiture. C’est une réglementation très complexe."