Honda admet avoir régressé chez Aston Martin F1

Les difficultés d’Aston Martin et Honda ne semblent pas près de s’arrêter. Alors que l’écurie britannique espérait avoir progressivement surmonté les problèmes de fiabilité qui ont marqué sa saison 2026, le constructeur japonais reconnaît désormais une inquiétante régression. Avec cinq abandons enregistrés lors des trois derniers week-ends de Grand Prix, les incidents techniques se multiplient, notamment au niveau des batteries. Plus préoccupant encore, Honda admet ne pas avoir identifié la cause profonde de la dernière panne ayant frappé Lance Stroll au Brésil.

La saison 2026 continue de mettre Aston Martin et Honda à rude épreuve. Malgré les efforts entrepris pour améliorer la compétitivité de leur nouvelle association, les problèmes techniques restent nombreux et semblent même s’être aggravés au cours des dernières semaines.

Le GP du Brésil a une nouvelle fois illustré les difficultés rencontrées par l’écurie de Silverstone. Si Fernando Alonso a réussi à rallier l’arrivée à Interlagos, sans toutefois inscrire de points, Lance Stroll a été contraint à l’abandon.

Cet incident porte à cinq le nombre d’abandons enregistrés par Aston Martin lors des trois derniers week-ends de course, une série particulièrement préoccupante pour une équipe qui espérait avoir réalisé des progrès dans ce domaine.

Honda reconnaît d’ailleurs que la situation s’est détériorée par rapport au milieu de saison.

Shintaro Orihara, responsable des opérations en piste de Honda, a dressé un constat sans détour sur les problèmes de fiabilité qui affectent actuellement les monoplaces d’Aston Martin.

Selon lui, le constructeur japonais était parvenu à améliorer la situation au cours de la saison, mais les dernières courses ont révélé de nouvelles difficultés récurrentes.

"À la mi-saison, notre fiabilité était meilleure", a reconnu Orihara.

"Lors des trois dernières courses, nous avons rencontré des problèmes similaires qui ne sont pas liés au kilométrage ni aux contraintes imposées aux composants, en particulier en ce qui concerne les batteries."

Cette précision est importante, puisqu’elle suggère que les incidents récents ne peuvent pas simplement être attribués à l’usure des pièces ou à une sollicitation excessive de l’unité de puissance.

Les problèmes semblent donc avoir une origine plus complexe, que Honda doit encore parvenir à identifier avec précision.

Et c’est justement ce qui inquiète le motoriste japonais après le nouvel abandon de Lance Stroll au Brésil.

Si les ingénieurs de Honda ont pu déterminer la nature du problème rencontré par Lance Stroll à Interlagos, ils ne sont pas encore en mesure d’expliquer pourquoi cette défaillance s’est produite.

"Nous savons quel était le problème, mais nous n’en connaissons pas la cause profonde. Nous devons donc commencer par comprendre cela", a expliqué Orihara.

"Cette incertitude constitue une difficulté supplémentaire dans une saison qui a déjà été largement perturbée par les limites de performance et les problèmes de fiabilité. Nous devons faire mieux, clairement, et tout le monde est mobilisé à Sakura."

Avec plusieurs abandons rapprochés et des incidents présentant des caractéristiques similaires, le constructeur japonais doit désormais déterminer si ces défaillances sont liées à un problème commun.

L’enjeu est d’autant plus important que les difficultés ne concernent pas uniquement la capacité des monoplaces à terminer les courses. Au-delà de la fiabilité, Honda doit également résoudre les problèmes de performance de son unité de puissance.

Le GP du Brésil a toutefois offert à Aston Martin des conditions relativement favorables pour limiter les conséquences de ce déficit.

Sur une piste humide, Fernando Alonso a pu se battre avec des monoplaces normalement plus rapides que la sienne, même si l’Espagnol a finalement terminé en dehors des points.

Shintaro Orihara reconnaît que les conditions pluvieuses d’Interlagos ont contribué à masquer certaines faiblesses du moteur Honda.

"Les conditions pluvieuses masquent nos faiblesses en matière de performances moteur et de déploiement de l’énergie", a admis le responsable japonais.

"Sur piste mouillée, la capacité à exploiter l’adhérence disponible et le comportement de la monoplace prennent davantage d’importance, ce qui peut réduire l’influence du déficit de performance de l’unité de puissance."

"Le comportement de la voiture devient plus important alors que nous devons encore progresser."

Le patron de Honda présent à Interlagos pour rencontrer Aston Martin

La situation est suivie de près au plus haut niveau de Honda. Toshihiro Mibe, directeur général du constructeur japonais, était lui-même présent à Interlagos lors du GP du Brésil.

Il a notamment rencontré Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin, ainsi que plusieurs autres hauts responsables de l’écurie britannique.

Cette visite intervient alors que la pression s’accentue sur Honda pour obtenir des progrès significatifs en vue de la saison 2027.

Après une première saison particulièrement difficile dans le cadre de la nouvelle réglementation moteur, les attentes sont importantes pour la deuxième année de cette collaboration.