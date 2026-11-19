Lance Stroll redoute un Grand Prix de Las Vegas particulièrement pénible pour Aston Martin, au point de qualifier de "presque dangereux" le manque de puissance du groupe propulseur Honda sur les longues lignes droites. Alors que l’AMR26 a démontré de réels progrès sur le plan du châssis, les difficultés persistantes du motoriste japonais continuent de pénaliser lourdement l’écurie britannique. Le Canadien s’attend même à perdre jusqu’à deux secondes dans les seules lignes droites, tout en espérant une nette amélioration en 2027.

La saison 2026 d’Aston Martin pourrait connaître un nouvel épisode difficile ce week-end à Las Vegas. Sur un tracé où les longues lignes droites occupent une place prépondérante, le déficit de puissance du groupe propulseur Honda risque une nouvelle fois de compromettre les ambitions de l’écurie de Silverstone.

Le motoriste japonais traverse une première année de collaboration particulièrement compliquée avec Aston Martin. Si les problèmes de fiabilité ont régulièrement fait les gros titres, le manque de performance pure constitue un handicap tout aussi important.

Honda figure parmi les trois motoristes autorisés à bénéficier de deux évolutions d’homologation dans le cadre du dispositif ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) de la FIA, réservé aux constructeurs dont le déficit de performance dépasse le seuil de 4%.

Ferrari et Audi figurent également parmi les trois motoristes concernés, mais Honda est clairement le plus en difficulté de ce groupe, le moins performant des cinq motoristes présents sur la grille.

Cette faiblesse contraste avec les progrès réalisés par Aston Martin sur le plan aérodynamique et mécanique depuis l’introduction d’un important ensemble d’évolutions au Grand Prix de Hongrie.

La monoplace conçue sous la direction d’Adrian Newey s’est notamment montrée très compétitive dans les virages. Après le récent Grand Prix de São Paulo, Fernando Alonso avait même qualifié son comportement de "phénoménal" dans les courbes, après avoir été capable de suivre les Ferrari et de se battre avec elles.

Mais sur les circuits où la puissance joue un rôle déterminant, l’AMR26 retombe rapidement vers le fond de la grille, un constat que ni Aston Martin ni Honda ne cherchent à dissimuler.

Avant le week-end de Las Vegas, l’ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara, a d’ailleurs expliqué que de nouvelles mesures correctives avaient été introduites sur la batterie afin de limiter les problèmes récemment rencontrés avec le système de récupération d’énergie, l’ERS.

Ces interventions ne suffisent toutefois pas à rassurer Lance Stroll, qui s’attend à souffrir particulièrement sur la longue ligne droite du Strip.

Stroll redoute de perdre deux secondes dans les lignes droites

Le Canadien conserve pourtant de bons souvenirs du circuit de Las Vegas, qui a fait son retour au calendrier de la Formule 1 en 2023. Cette année-là, il avait terminé cinquième au volant d’une AMR23 nettement plus compétitive que sa monoplace actuelle.

Mais il ne s’attend pas à retrouver le même plaisir au volant ce week-end.

"Si vous avez une bonne voiture, je suis sûr que vous appréciez ce circuit, comme tous les autres. Mais ce week-end ne sera probablement pas très agréable pour nous."

Stroll estime que les caractéristiques du tracé américain risquent d’exposer encore davantage les faiblesses du groupe propulseur Honda.

"Je veux dire, ce sera probablement un week-end difficile pour nous. Il y a beaucoup de longues lignes droites ici, et nous savons que nous manquons énormément de puissance. Cela a probablement été notre plus gros problème cette année, ou du moins l’un de nos plus gros problèmes : tout simplement le manque de puissance dans les longues lignes droites. Et ici, il y a beaucoup de lignes droites, donc ce sera probablement un week-end difficile, mais nous ferons de notre mieux."

Le pilote Aston Martin avance même une estimation particulièrement inquiétante du temps que son équipe pourrait abandonner à ses adversaires sur ces portions du circuit.

"Nous manquons vraiment beaucoup de puissance. Nous allons probablement perdre quelque chose comme deux secondes rien que dans les lignes droites. Avec toutes ces lignes droites et le manque de puissance dont nous souffrons, les sensations ne vont pas être très agréables."

Plus préoccupant encore, Stroll considère que l’écart de vitesse avec les autres monoplaces peut parfois atteindre un niveau susceptible de poser des questions de sécurité.

"Parfois, c’est presque dangereux, ce manque de puissance, tellement il nous en manque à certains moments. Donc oui, j’ai de bons souvenirs ici. Mais ce ne sera probablement pas aussi agréable ce week-end. Nous allons néanmoins essayer d’en tirer tout ce que nous pouvons."

Une saison cauchemardesque pour Aston Martin et Honda

Alors qu’il ne reste plus que trois Grands Prix à disputer, Las Vegas compris, la saison 2026 aura été particulièrement éprouvante pour Aston Martin.

La première monoplace de l’équipe conçue sous la direction d’Adrian Newey a vu son potentiel considérablement limité par les faiblesses du groupe propulseur Honda, tant en matière de puissance que de fiabilité.

Les difficultés du constructeur japonais sont désormais largement connues, et l’écurie britannique se tourne progressivement vers 2027 avec l’espoir de tirer les enseignements de cette première année de collaboration.

Pour Stroll, les abandons à répétition constituent l’un des principaux symboles de cette campagne manquée.

"Nous avons rencontré beaucoup de problèmes tout au long de l’année. Beaucoup trop d’abandons."

"Nous savons que nous ne sommes pas là où nous voulons être, donc nous nous concentrons simplement sur l’avenir et sur les moyens d’améliorer les choses."

Malgré les difficultés actuelles, le Canadien reste convaincu que les ressources humaines et techniques réunies par Aston Martin permettront à l’équipe de progresser.

"Je pense beaucoup à l’avenir. Je pense que nous avons une excellente équipe. Nous avons de très bonnes personnes, des gens vraiment talentueux. Nous ne sommes pas là où nous voulons être actuellement, mais je pense que l’avenir est très prometteur pour Aston Martin. C’est donc à cela que je pense."

Interrogé sur la possibilité de voir Aston Martin franchir un cap important dès la saison 2027, Stroll préfère rester prudent, tout en réaffirmant sa confiance dans le travail réalisé à Silverstone.

"Le plan est, espérons-le, de faire un grand pas en avant, mais nous verrons bien. Tout ce que je sais, c’est que nous avons une excellente équipe à Silverstone. Tout le monde travaille très dur. Il y a énormément de talent à Silverstone. Donc oui, j’espère que nous deviendrons beaucoup plus compétitifs bientôt."

Stroll à un abandon d’un triste record historique

Contrairement à son coéquipier Fernando Alonso, qui profitera de la pause hivernale pour participer une nouvelle fois au Dakar, cette fois avec Aston Martin, Stroll n’envisage aucune activité sportive supplémentaire en dehors de la Formule 1.

Le Canadien a indiqué n’avoir "rien de prévu" dans d’autres catégories, préférant se concentrer sur la fin de saison et sur la préparation du championnat 2027, dont le coup d’envoi sera donné à Bahreïn.

D’ici là, il pourrait néanmoins inscrire son nom dans les statistiques de la Formule 1 d’une manière dont il se passerait volontiers.

Avec 13 abandons enregistrés depuis le début de la saison, Stroll n’est plus qu’à une seule défaillance du record de 14 abandons sur une même année.

Cette marque peu enviable avait été établie par Andrea de Cesaris en 1986 et 1987, puis égalée par Rubens Barrichello en 1997.

Interrogé sur la possibilité d’égaler ce record historique avant la fin du championnat, le pilote Aston Martin reconnaît en avoir entendu parler, mais préfère replacer cette statistique dans le contexte des problèmes techniques rencontrés par son équipe.

"J’en ai entendu parler, mais vous savez, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes moteur."

"Cela a été une année difficile pour toute l’équipe. Nous sommes très loin d’être aussi compétitifs que nous le souhaiterions, et cela a été une longue saison pour tout le monde."

Stroll refuse toutefois de se laisser enfermer dans ce bilan négatif et insiste une dernière fois sur la nécessité de conserver une attitude constructive avant la prochaine campagne.

"Mais comme je l’ai dit plus tôt, tout ce que nous pouvons faire, c’est rester positifs et regarder vers l’avenir, en espérant que nous serons dans une position beaucoup plus compétitive l’année prochaine."