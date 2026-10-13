Officiel : La F1 annonce son retour en Afrique avec un GP au Rwanda et un accord de 10 ans

C’est désormais confirmé après les rumeurs de ces derniers jours : la Formule 1 va faire son grand retour sur le continent africain après plusieurs décennies d’absence. La discipline a officialisé un accord de dix ans pour organiser un Grand Prix au Rwanda à partir du début des années 2030, mettant ainsi fin à une absence qui remonte à 1993. L’épreuve se disputera sur un nouveau circuit permanent construit à Bugesera, près de Kigali, dans le cadre d’un vaste projet de développement économique et touristique. Cette annonce marque une étape majeure dans la stratégie d’expansion internationale du championnat, qui entend désormais être présent sur tous les continents habités.

C’est une annonce historique pour la Formule 1. Après plusieurs années de discussions et de préparation, les dirigeants du championnat ont confirmé ce mardi la conclusion d’un partenariat à long terme avec le Rwanda pour accueillir le Grand Prix d’Afrique de Formule 1, présenté par Visit Rwanda.

L’accord porte sur une durée de dix ans et prévoit l’organisation de la première course au début de la prochaine décennie, une fois les travaux du nouveau circuit achevés.

Ce projet concrétise une ambition de longue date de la Formule 1, qui cherche depuis plusieurs années à retrouver une place sur le continent africain.

La dernière course du championnat du monde organisée en Afrique remonte au Grand Prix d’Afrique du Sud 1993, disputé sur le circuit de Kyalami.

Depuis, différentes possibilités de retour ont été envisagées, mais aucune n’avait encore abouti à un accord permettant de garantir durablement la présence de la discipline sur le continent.

La F1 souligne que cette annonce est le résultat de plusieurs années de collaboration destinées à réunir les conditions nécessaires à l’organisation d’un événement de premier plan, avec un partenaire adapté, un engagement sur la durée et des objectifs de développement durable.

Un nouveau circuit permanent à Bugesera, près de Kigali

Le futur Grand Prix d’Afrique se disputera sur un circuit entièrement nouveau, spécialement construit pour accueillir la Formule 1 (voir le plan en photo ci-dessus).

L’installation sera située à Bugesera, à environ 40 kilomètres au sud de Kigali, la capitale du Rwanda, à proximité immédiate du nouvel aéroport international de Kigali.

Le projet sera piloté par le Rwanda Development Board, l’organisme chargé du développement économique du pays, dans le cadre d’un programme plus vaste associant infrastructures, sport, tourisme et activités commerciales.

Le tracé devra répondre aux exigences du Grade 1 de la FIA, niveau d’homologation nécessaire pour accueillir un Grand Prix de Formule 1.

Les concepteurs chercheront à tirer parti des caractéristiques naturelles du terrain, notamment des différences d’altitude, afin de créer un circuit à la fois exigeant pour les pilotes et spectaculaire pour les spectateurs.

L’objectif annoncé est de développer une installation qui s’intègre harmonieusement au paysage environnant, tout en offrant de nombreuses possibilités d’observation de la course.

Le futur complexe ne sera toutefois pas limité à l’organisation d’un seul événement annuel.

En dehors du week-end de Formule 1, il devra fonctionner comme une destination permanente, capable d’accueillir d’autres compétitions internationales de sport automobile, mais également de grands événements, des conférences et des spectacles.

Cette utilisation tout au long de l’année doit contribuer à soutenir l’activité économique régionale, attirer de nouveaux investissements et favoriser la création d’emplois sur le long terme.

La date précise du premier Grand Prix n’a pas encore été annoncée. Elle dépendra notamment de l’avancement des travaux de construction du circuit.

Plus de 100 millions de passionnés de F1 en Afrique

Pour la Formule 1, ce retour représente également une opportunité majeure de développement commercial et d’élargissement de son public.

Selon les chiffres communiqués par le championnat, plus de 100 millions de personnes suivent déjà la discipline sur le continent africain.

Le potentiel de croissance est jugé particulièrement important auprès des jeunes générations, puisque près de 60 % des amateurs de Formule 1 dans les principaux marchés d’Afrique subsaharienne ont moins de 35 ans.

Cette population constitue un public stratégique pour un championnat qui cherche à renforcer son audience mondiale et à attirer de nouveaux spectateurs.

Avec l’arrivée du Rwanda, la Formule 1 entend ainsi rapprocher ses événements d’un public qui n’a plus eu la possibilité d’assister à un Grand Prix sur son continent depuis plus de trente ans.

Le choix du Rwanda s’inscrit également dans la stratégie du pays visant à devenir une destination internationale majeure pour les événements sportifs et économiques.

Ces dernières années, il a notamment accueilli les Championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI, l’ICC Women’s Challenge Trophy de cricket, le Congrès de la FIFA en 2023, la Basketball Africa League, ainsi que les Assemblées générales de la FIA et la cérémonie de remise des prix de la Fédération en 2024.

Le Grand Prix d’Afrique constitue désormais une nouvelle étape dans cette volonté de faire du Rwanda un centre reconnu à l’échelle internationale pour le sport, le tourisme, l’innovation et les affaires.

Au-delà de l’organisation de la course, les partenaires souhaitent développer des compétences locales, soutenir les entreprises, encourager les investissements et créer de nouvelles perspectives pour les communautés de la région.

La Formule 1, le gouvernement rwandais et le Rwanda Development Board affirment partager une vision commune : faire de ce Grand Prix un événement dont les retombées économiques et sociales dépasseront largement le cadre de la compétition.

Domenicali : "Un moment historique pour la Formule 1"

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a salué la conclusion de cet accord, qui permettra au championnat du monde d’étendre sa présence à l’ensemble des continents habités.

"Aujourd’hui est un moment historique pour la Formule 1," a déclaré Domenicali.

"Avec l’arrivée du Rwanda au calendrier à partir de la prochaine décennie, notre sport courra sur tous les continents habités, rapprochant plus que jamais le championnat du monde des passionnés du monde entier."

Le dirigeant italien a insisté sur la volonté de construire un projet solide et durable, plutôt que de privilégier un retour précipité en Afrique.

"L’Afrique a toujours fait partie de l’avenir de la Formule 1 et, dès le départ, nous étions déterminés à revenir de la bonne manière, avec le bon partenaire, un engagement à long terme et une vision claire permettant de créer des retombées significatives."

Domenicali a également tenu à remercier les responsables politiques et sportifs ayant participé aux négociations et à la concrétisation du projet.

"Je tiens à remercier Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, le gouvernement rwandais, le Rwanda Development Board, le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem, ainsi que toutes les personnes dont l’engagement et la collaboration ont rendu cela possible."

Pour le patron de la F1, les ambitions du projet vont bien au-delà de la simple organisation d’une nouvelle manche du championnat.

"Il s’agit de bien plus que d’accueillir un Grand Prix. Ensemble, nous pouvons créer des bénéfices économiques et sociaux durables grâce au tourisme, aux investissements, au développement des compétences et à la croissance des entreprises locales, en veillant à ce que les retombées positives de cet événement se fassent sentir pendant des générations."

Domenicali a enfin souligné l’importance de ce retour pour les millions de passionnés africains qui attendent depuis longtemps de voir la discipline revenir sur leur continent.

"Pour nos fans, c’est un moment particulièrement enthousiasmant. L’Afrique compte plus de 100 millions de passionnés de Formule 1, et ce nombre continue de croître rapidement. Nous rapprochons l’excitation, l’énergie et l’intensité dramatique de la Formule 1 de millions de personnes qui attendent depuis longtemps de voir notre sport revenir sur le continent, et nous sommes impatients d’écrire ensemble un nouveau chapitre passionnant."

Paul Kagame : "Aujourd’hui appartient à l’Afrique"

Le président rwandais Paul Kagame a également salué la signature de cet accord, qu’il considère comme un événement majeur pour son pays et pour l’ensemble du continent africain.

"Aujourd’hui appartient à l’Afrique. Depuis plus de trois décennies, le championnat de sport automobile le plus prestigieux au monde se dispute sans ce continent, et cet accord va changer cela."

Le chef de l’État a insisté sur l’importance symbolique de permettre aux jeunes Africains de découvrir la Formule 1 directement sur leur continent, mais également de leur ouvrir des perspectives professionnelles dans le secteur du sport automobile.

"Le Rwanda est fier d’accueillir le Grand Prix d’Afrique de Formule 1 et de partager ce moment avec plus de 100 millions de passionnés à travers l’Afrique, dont beaucoup sont des jeunes qui méritent de voir ce sport chez eux et de pouvoir s’y projeter : comme ingénieurs, techniciens, entrepreneurs et, un jour, pilotes."

Le président rwandais estime également que la construction du circuit de Bugesera, associée au développement du nouvel aéroport international, constituera un moteur de croissance économique pour le pays et la région.

"Ce partenariat de dix ans est également un investissement dans l’avenir du Rwanda. Le circuit de Bugesera, aux côtés du nouvel aéroport international, apportera des emplois, des compétences, du tourisme et de nouvelles activités économiques à notre pays et à notre région pendant les décennies à venir, car notre objectif n’a jamais été d’organiser un seul week-end de course, mais de créer des bénéfices durables pour notre population."

"Je remercie Stefano Domenicali, la Formule 1 et Mohammed Ben Sulayem pour le travail qui nous a conduits jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes impatients d’accueillir le monde entier au Rwanda pour le Grand Prix d’Afrique."

La FIA promet un circuit aux plus hauts standards internationaux

De son côté, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a souligné l’importance de cette annonce dans le développement mondial du sport automobile.

"Le retour du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA en Afrique est un moment historique pour notre sport et une étape importante dans la poursuite du développement mondial du sport automobile."

La Fédération internationale sera directement impliquée dans le développement du nouveau circuit afin de garantir sa conformité avec les exigences techniques et de sécurité les plus élevées.

"Le Rwanda a démontré un engagement fort pour organiser un événement de classe mondiale, et la FIA travaillera en étroite collaboration avec la FOM et nos partenaires pendant le développement de ce nouveau circuit, afin qu’il réponde aux normes internationales les plus exigeantes."

Le président de la FIA a également insisté sur la nécessité de profiter de cet événement pour développer le sport automobile au-delà de la seule Formule 1.

"Cet accord vise également à laisser un héritage durable, à inspirer de nouvelles générations, à développer les talents et à ouvrir de nouvelles perspectives pour le sport automobile à travers l’Afrique et au-delà. Améliorer l’accessibilité est au cœur de la mission de la FIA, et nous avons la responsabilité de veiller à ce que notre sport continue de se développer à tous les niveaux, en touchant de nouvelles communautés et en créant des opportunités pour les populations aux quatre coins du monde."

"Je félicite le président Paul Kagame pour ce moment historique pour son pays et je remercie également Stefano Domenicali ainsi que toutes les personnes dont la collaboration a rendu possible ce nouveau chapitre passionnant."