Aston Martin F1 a vécu une séance de qualifications particulièrement compliquée au Grand Prix de Las Vegas, avec une élimination de ses deux pilotes dès la Q1 sans surprise. Fernando Alonso et Lance Stroll n’ont pas réussi à compenser le manque de vitesse de pointe de l’AMR26 sur un circuit où la puissance du groupe propulseur joue un rôle déterminant. Qualifiés respectivement 19e et 20e, les deux hommes devront partir des 18e et 21e positions sur la grille.

Le Grand Prix de Las Vegas s’annonçait comme l’un des rendez-vous les plus difficiles de la saison pour Aston Martin, et les qualifications ont confirmé les craintes de l’écurie britannique.

Sur un tracé caractérisé par de longues lignes droites et une forte dépendance à la puissance du groupe propulseur, Fernando Alonso et Lance Stroll ont été incapables de rivaliser avec leurs adversaires directs.

Les deux pilotes ont été éliminés dès la première partie des qualifications, Alonso signant le 19e temps tandis que Stroll terminait 20e.

En raison des modifications apportées à la grille de départ, l’Espagnol s’élancera finalement depuis la 18e position, alors que son coéquipier canadien partira 21e avec sa pénalité moteur.

Fernando Alonso n’a pas cherché à masquer les limites de sa monoplace après son élimination.

"Nous savions, avant même d’arriver pour ce week-end de course, que ce circuit allait être compliqué pour nous en raison de notre manque de puissance dans les lignes droites."

"La voiture se comportait bien et l’adhérence était bonne dans les virages, mais nous ne pouvons pas être compétitifs ici avec notre vitesse en ligne droite."

Avec une 19e place en qualifications, Alonso sait que les possibilités de remontée seront limitées, d’autant que les dépassements nécessiteront précisément les performances qui font défaut à son Aston Martin.

"Nous savons que ce sera difficile demain, mais nous allons faire notre course et essayer d’apprendre autant que possible."

Lance Stroll a dressé un constat similaire après avoir signé le 20e temps de la séance.

Le Canadien estime que les caractéristiques du circuit de Las Vegas ne correspondent pas aux points forts de l’AMR26.

"Cela allait toujours être un week-end difficile sur un circuit aussi dépendant de la puissance."

Contraint de s’élancer depuis la 21e position, Stroll sait qu’une remontée à la régulière s’annonce particulièrement délicate.

"Nous allons essayer de faire de notre mieux demain avec les performances dont nous disposons en ligne droite et, avec un peu de chance, il se passera des choses devant nous qui nous offriront quelques opportunités."

Mike Krack a confirmé que les résultats des qualifications correspondaient malheureusement aux attentes de l’écurie.

"Comme prévu, ce circuit s’est révélé difficile pour nous, et nous savions donc qu’atteindre la Q2 serait une tâche compliquée."

La situation ne devrait pas fondamentalement changer en course, où les longues lignes droites continueront de mettre en évidence le déficit de performance de l’AMR26.

"Nous nous attendons à rencontrer des difficultés similaires demain, mais notre priorité sera de réaliser une course propre, de bien exécuter notre travail en tant qu’équipe et de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront à nous."