Honda continue de chercher des réponses aux problèmes de fiabilité qui handicapent Aston Martin depuis le début de la saison 2026. Après les défaillances de batterie rencontrées par Lance Stroll au Grand Prix du Brésil à São Paulo, le motoriste japonais a identifié la nature des anomalies sans parvenir à en déterminer précisément la cause profonde. De nouvelles mesures correctives ont été introduites à Las Vegas, mais elles ne garantissent pas une résolution définitive. En parallèle, Honda prépare une batterie profondément revue pour 2027 et concentre ses efforts de performance sur le moteur thermique, dont la combustion reste particulièrement difficile à maîtriser.

Les difficultés de Honda ne sont toujours pas terminées. Après un Grand Prix du Mexique catastrophique pour Aston Martin, le motoriste japonais a de nouveau été confronté à des problèmes de fiabilité au Brésil, où Lance Stroll a rencontré plusieurs défaillances de son système de récupération d’énergie.

Le Canadien avait déjà été touché par un problème d’ERS samedi, avant les qualifications, puis a été contraint à l’abandon au 38e tour du Grand Prix à São Paulo. Honda soupçonnait alors une défaillance similaire à celle apparue la veille sur la partie électrique de son groupe propulseur.

La batterie utilisée par Stroll à Interlagos a été renvoyée au centre de développement de Honda, à Sakura, au Japon, afin de procéder à des examens approfondis.

Ces investigations ont permis de confirmer la nature du problème, mais pas encore d’en identifier avec certitude l’ensemble des causes.

Shintaro Orihara, responsable des opérations en piste et ingénieur en chef du constructeur japonais, a expliqué à Las Vegas que les anomalies constatées correspondaient aux soupçons des ingénieurs.

"Après le Brésil, nous avons procédé à une inspection de cette batterie et nous avons découvert, comme prévu, ce qui s’était passé."

"C’est donc un problème auquel nous nous attendions en quelque sorte. Nous avions appliqué certaines mesures correctives avant le Brésil, mais cela n’a toujours pas suffi à empêcher le problème de batterie qui s’est produit."

De nouvelles corrections à Las Vegas, sans garantie

Honda avait déjà tenté de renforcer la fiabilité de son groupe propulseur avant le déplacement à Interlagos, à la suite d’un week-end particulièrement difficile au Mexique.

Sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, l’altitude avait perturbé les circuits de refroidissement du groupe propulseur, provoquant l’abandon des deux Aston Martin avant même la fin du sixième tour.

Les corrections introduites pour le Brésil n’ayant pas suffi à empêcher une nouvelle défaillance, Honda a décidé d’apporter des modifications supplémentaires pour le Grand Prix de Las Vegas.

Orihara reconnaît toutefois que ces nouvelles mesures pourraient ne pas éliminer complètement le risque de panne.

"Pour cette épreuve [Las Vegas], nous avons donc apporté une autre mesure corrective afin d’améliorer la fiabilité. Je ne peux pas en expliquer les détails, mais après le Grand Prix du Brésil, nous avons effectué une inspection et découvert ce qui s’était passé."

"La mesure corrective que nous avons apportée pour cette épreuve ne permettra probablement pas d’empêcher totalement le problème, donc nous devons encore parvenir à comprendre la situation dans son ensemble."

Le constructeur japonais travaille parallèlement sur une évolution plus importante de sa batterie pour la saison prochaine.

"Pour 2027, nous modifions la structure interne de la batterie afin d’améliorer sa fiabilité. Ce travail est toujours en cours à Sakura, mais les équipes ont conscience qu’elles doivent améliorer la fiabilité de la batterie pour l’année prochaine. Nous devons également continuer à apporter des mesures correctives cette année pour améliorer la fiabilité et accumuler davantage de kilomètres avec la voiture."

Des enseignements restent à tirer de 2026

Les difficultés rencontrées par Honda ne se limitent pas aux derniers Grands Prix. Le constructeur japonais a été confronté à des problèmes de fiabilité récurrents depuis le début de l’année, ce qui soulève naturellement des interrogations sur la conception du futur groupe propulseur.

Interrogé sur la possibilité que les incidents récents imposent de modifier les plans déjà établis pour 2027, Orihara a précisé que Honda développait une nouvelle architecture de batterie, distincte de celle actuellement utilisée.

"Pour la batterie de 2027, nous avons développé une autre structure, mais nous pouvons encore tirer des enseignements des problèmes rencontrés cette année afin d’améliorer notre fiabilité. Il n’y a donc pas de lien direct, mais certains aspects des problèmes de fiabilité de cette année peuvent nous apprendre des choses. C’est aussi pour cette raison que nous continuons à apporter des mesures correctives pour améliorer notre fiabilité. Cela nous aidera l’année prochaine."

Les difficultés de Honda avec son système électrique remontent aux premiers essais de pré-saison. À cette époque, le constructeur avait notamment été confronté à des vibrations excessives de la batterie et à des phénomènes de résonance harmonique se propageant à travers le châssis et le groupe propulseur.

Ces vibrations avaient même provoqué un inconfort physique chez les pilotes, illustrant l’ampleur des difficultés rencontrées par Aston Martin et son partenaire japonais.

Depuis, Honda a multiplié les investigations et les modifications techniques, sans parvenir à éliminer définitivement les défaillances de son système de récupération d’énergie.

Pour Orihara, la priorité consiste désormais à identifier précisément les mécanismes responsables des problèmes récents, puis à vérifier que les solutions envisagées permettent réellement de les résoudre.

"Nous savons ce qui s’est passé. Nous le savons, mais ce que nous devons comprendre, c’est la cause exacte."

"Nous avons quelques idées. Nous avons donc une liste et nous appliquons certaines mesures correctives. Mais nous devons encore comprendre la situation dans son ensemble. Nous avons des hypothèses, mais nous devons nous assurer qu’il s’agit bien de la cause profonde exacte. Il ne s’agit probablement pas d’un seul facteur, mais d’une combinaison de plusieurs éléments, et nous devons comprendre la situation dans son ensemble."

Le moteur thermique reste la priorité pour retrouver de la puissance

Si la refonte de la batterie constitue un chantier essentiel pour la fiabilité, Honda considère que les gains de performance doivent avant tout provenir de son moteur à combustion interne.

Orihara avait déjà expliqué qu’une meilleure gestion de l’énergie ou une efficacité électrique accrue ne présenteraient qu’un intérêt limité si le moteur thermique continuait à souffrir d’un déficit de puissance important. C’est donc sur ce domaine que le constructeur japonais concentre une grande partie de ses efforts pour 2027.

"Sous la précédente réglementation, nous avions trouvé ce que nous appelons la combustion rapide. Cela nous avait apporté beaucoup de performance avec ces règles."

"Nous avons également commencé notre développement pour cette année, donc pour cette réglementation, en nous appuyant sur la combustion rapide, mais nous avons ensuite réalisé que nous devions encore améliorer la combustion au-delà de cette approche."

"Aujourd’hui encore, nous travaillons à dépasser les limites de la combustion rapide. C’est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement et pour l’avenir. La combustion rapide nous a apporté de bonnes performances, mais il est parfois difficile de maîtriser la combustion elle-même."

L’un des changements les plus importants concerne les moyens dont disposent les motoristes pour surveiller et contrôler les phénomènes se produisant à l’intérieur des cylindres.

Orihara explique que la réglementation actuelle ne permet plus d’utiliser un capteur de pression dans les cylindres, contrairement à la génération précédente de groupes propulseurs.

"La principale différence avec cette réglementation, c’est que nous n’avons plus de capteur de pression dans les cylindres. Avec ces règles, nous devons trouver un autre type de combustion pour obtenir davantage de performance, et c’est un domaine sur lequel nous travaillons pour progresser."

Ce problème ne se traduit pas nécessairement par une incapacité totale à produire la puissance recherchée.

Honda reconnaît en effet que son moteur thermique est parfois capable d’atteindre le niveau de puissance maximale attendu.

"Si nous disposons d’un bon contrôle, nous pouvons maintenir cette puissance maximale sur une plage de fonctionnement plus large. Mais si nous n’avons pas un bon contrôle, nous obtenons simplement un pic de puissance, sans cette plage plus large, ce qui se traduit par une délivrance du couple moins importante ou moins précise. Donc oui, nous devons améliorer le contrôle de la combustion et les performances de combustion avec cette réglementation."