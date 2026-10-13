Haas F1 a ’beaucoup de positif à retenir’ de Singapour malgré une course ’difficile’

Haas F1 a connu un week-end mitigé à Singapour avec un bon samedi, puisqu’Oliver Bearman a marqué des points avec la sixième place du Sprint, tandis que le Britannique et Esteban Ocon ont terminé 12e et 13e le dimanche en course. Un résultat frustrant, comme le reconnaissait le directeur de l’équipe, Ayao Komatsu, au soir de cette fin de triplé de courses.

Le Japonais détaille les problèmes qui ont touché le team, et notamment un départ difficile qui a coûté cher en performance dans le premier relais de l’équipe en course, et un manque de performance qui a déçu mais qui ne doit pas faire oublier ce qui fonctionnait.

"La course de Singapour a été difficile. Nous nous sommes retrouvés bloqués au départ et avons perdu des places. Bien que nous ayons eu un rythme correct, nous n’avons pas pu l’exploiter durant le premier relais. Lors du second relais, nous n’étions pas assez rapides pour revenir dans la lutte pour les points" note Komatsu.

"Il y a beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end : nous avons très bien géré et exécuté la course, rien n’aurait pu être fait différemment à ce niveau, et l’équipe aux stands a parfaitement réagi à l’appel tardif pour faire rentrer Ollie."

"Autre point positif : Ollie s’est senti très en confiance et satisfait de la voiture dès le début. Nous avons donc beaucoup d’éléments encourageants pour la suite, et je suis très fier du travail accompli par toute l’équipe."

"Cette série de trois courses a été éprouvante, mais nous avons marqué des points lors de deux d’entre elles, ce qui est très positif, et nous attendons avec impatience la prochaine série de trois courses."

"Forts des enseignements de ce week-end, j’espère que nous pourrons franchir une nouvelle étape dans notre progression pour Austin."