Rosberg démolit le récit de Hamilton sur son intérêt pour Ferrari

Le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari était-il réellement une ambition nourrie depuis ses années de domination avec Mercedes F1, ou cette histoire a-t-elle été largement reconstruite avec le recul ? Nico Rosberg, son ancien équipier et rival chez Mercedes, n’a visiblement aucun doute sur la réponse. Le champion du monde 2016 a sèchement rejeté les explications de Hamilton, qualifiant son récit de "complètement absurde" et estimant que le Britannique n’avait alors aucune envie de quitter Mercedes.

Lewis Hamilton a récemment raconté que Ferrari avait toujours occupé une place particulière dans ses réflexions, y compris durant les années où il dominait la Formule 1 avec Mercedes. Le septuple champion du monde est revenu sur un épisode précis de 2017, lorsque Sebastian Vettel avait prolongé son contrat avec la Scuderia.

Cette annonce aurait alors fait prendre conscience à Hamilton qu’il espérait discrètement pouvoir, lui aussi, rejoindre un jour Maranello.

"Ferrari était toujours dans un coin de ma tête," avait expliqué Hamilton ce week-end à Monza.

Le Britannique se souvient notamment de ce qui s’était passé lors du Grand Prix de Belgique 2017, à Spa-Francorchamps, lorsque Vettel avait annoncé la prolongation de son engagement avec Ferrari.

"Je crois que c’était à Spa lorsque Seb a signé un nouveau contrat, qu’il l’a prolongé, et je me suis dit : ’Oh, merde’."

"Je me souviens de ce moment parce que j’ai réalisé : ’Oh, en fait, j’avais peut-être l’espoir que ce soit ma chance’."

Des discussions avec Domenicali restées sans suite

Hamilton a également expliqué que l’idée d’un transfert chez Ferrari ne sortait pas de nulle part. Avant cette période, il avait déjà eu des discussions avec Stefano Domenicali, alors patron de la Scuderia, mais celles-ci n’avaient finalement débouché sur aucun accord.

À cette époque, Fernando Alonso occupait toujours l’un des baquets Ferrari et Hamilton n’avait donc pas réellement de possibilité concrète de rejoindre l’équipe italienne.

Le Britannique considère néanmoins que son intérêt pour Ferrari était bien présent en arrière-plan durant ses années chez Mercedes.

Une lecture que Nico Rosberg rejette catégoriquement. Rosberg, qui a partagé le garage de Hamilton chez Mercedes de 2013 à 2016, estime que le récit de son ancien équipier ne correspond absolument pas à ce qu’il a observé durant cette période.

Le champion du monde 2016 s’est montré particulièrement direct lorsqu’il a été interrogé par F1-insider.

"Complètement absurde et c’est une histoire hollywoodienne qu’il raconte," a lancé Rosberg.

Selon l’Allemand, la domination de Mercedes était alors telle que "Lewis n’avait aucune raison de vouloir abandonner une situation aussi favorable pour tenter une nouvelle aventure ailleurs."

La période évoquée par Rosberg correspond effectivement aux années durant lesquelles Mercedes s’était installée au sommet de la Formule 1. Hamilton avait remporté cinq titres mondiaux (deux pilotes, trois constructeurs) entre 2014 et 2016.

Rosberg aurait apprécié le départ de Hamilton

Le sujet possède également une dimension très personnelle pour Rosberg. Durant leurs années communes chez Mercedes, les deux hommes se sont livrés une bataille intense, culminant avec le titre mondial remporté par l’Allemand en 2016.

Rosberg reconnaît d’ailleurs avec un sourire qu’un départ de Hamilton à l’époque lui aurait été particulièrement favorable.

"Pour moi, cela aurait été une bonne chose à l’époque s’il était parti," a-t-il déclaré.

La raison était simple : débarrassé de son principal rival au sein de l’équipe, Rosberg aurait bénéficié d’une voie beaucoup plus dégagée vers davantage de succès et, potentiellement, vers d’autres titres mondiaux.

"Si j’avais eu une voie libre, cela aurait été plus facile. J’ai toujours dit à quel point cette année 2016 avait été éprouvante et exigeante pour enfin réussir à le battre."