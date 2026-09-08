Verstappen ne veut pas suivre Norris avec sa propre filière en monoplaces

Max Verstappen n’envisage pas de suivre la voie empruntée par Lando Norris en développant une véritable filière de monoplaces pour jeunes pilotes. Alors que le Britannique a récemment lancé LN4 Fusion, avec l’ambition de s’engager de la Formule 4 jusqu’à la Formule 2, le quadruple champion du monde souhaite concentrer ses propres projets dans le sport automobile sur l’endurance, tout en continuant à accompagner individuellement de jeunes talents.

Lando Norris a récemment dévoilé LN4 Fusion, un projet ambitieux destiné à accompagner de jeunes pilotes dans différentes catégories de monoplaces, de la Formule 4 à la Formule 2. Une orientation que Max Verstappen ne souhaite toutefois pas adopter.

Interrogé sur l’idée de développer une structure similaire, le pilote Red Bull a clairement expliqué que ses ambitions étaient différentes.

"Je ne veux pas être dans la course automobile en monoplace elle-même."

Verstappen a également souligné une différence importante dans la manière dont chacun construit ses projets. Alors que Norris s’appuie notamment sur des financements externes, le Néerlandais souhaite conserver un contrôle total sur ses activités.

"Lui a des investisseurs. Moi, je fais tout moi-même, parce que je veux aussi garder les décisions entre mes mains."

"Je veux faire les choses comme je le souhaite."

Le quadruple champion du monde ne ferme pas la porte à l’accompagnement de jeunes pilotes, mais ne souhaite pas pour autant prendre la direction d’une véritable écurie engagée en monoplaces. Le domaine qui intéresse davantage Verstappen est en réalité celui de l’endurance. Le pilote Red Bull développe déjà plusieurs projets autour du sim racing et des GT et entend poursuivre dans cette direction.

"Ma passion dans ce domaine se trouve davantage dans l’endurance."

"Je pense que c’est très bien d’accompagner des pilotes jusqu’au sommet, mais pas de diriger également l’équipe de course pour cela."

Le Néerlandais continue à travailler avec plusieurs jeunes talents. Parmi eux figure Dries van Langendonck, tandis que Chris Lulham a déjà franchi une étape en passant du sim racing au programme GT de Verstappen.

"En endurance, vous travaillez avec des pilotes expérimentés, qui font cela depuis longtemps, et, je l’espère, avec de jeunes talents issus du monde du sim racing."

"J’aime ça, le fait que l’on puisse constituer un bon groupe de personnes et en faire un succès."

Une éventuelle participation aux 24 Heures du Mans ?

Les ambitions de Verstappen présentent toutefois un point commun évident avec celles de Norris : tous deux envisagent déjà leur avenir au-delà de la Formule 1.

Le pilote McLaren pourrait notamment participer aux 24 Heures du Mans dès l’année prochaine, dans le cadre du programme plus large envisagé par Zak Brown. Des informations qui n’étaient cependant pas parvenues jusqu’aux oreilles de Verstappen lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.

"Je ne lis pas beaucoup de choses, c’est vrai ?"

Après lui avoir confirmé les informations concernant Norris, Verstappen a immédiatement reconnu comprendre cette ambition, puisqu’il nourrit lui-même le même désir.

"Je comprends, parce que je veux ça aussi. Une éventuelle participation au Mans dépend cependant d’un élément essentiel, le calendrier 2027 de la Formule 1, qui n’a pas encore été publié. Et en ce moment, ils aiment bien faire entrer les deux en collision."

"Ce serait bien, bien sûr, de pouvoir le faire l’an prochain en GT. Si je participe, je veux le faire à ma manière. Avec une véritable chance de m’imposer. Sinon je ne participerai pas."

Verstappen impressionné par le sauvetage de Millroy

Il a également abordé un autre événement récent du sport automobile, le spectaculaire sauvetage réalisé par le pilote néerlandais de GT Loek Hartog, qui a extrait Ollie Millroy d’une Ferrari en flammes lors d’une course du championnat China GT à Shanghai le week-end dernier.

Verstappen a immédiatement salué le geste de son compatriote.

"Incroyable. Il a très bien fait. J’ai énormément de respect pour cela. Sans lui, il n’aurait pas survécu."