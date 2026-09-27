Honda F1 admet que ’nous sommes tout simplement à court de solutions’

Honda F1 ne cache plus l’ampleur des difficultés rencontrées avec son groupe propulseur après un Grand Prix d’Azerbaïdjan particulièrement éprouvant. Le constructeur japonais savait que les très longues lignes droites de Bakou allaient exposer les faiblesses de son package, mais reconnaît se retrouver "à court de solutions" pour limiter les pertes. Les abandons de Fernando Alonso et Lance Stroll ont achevé un week-end qui constitue déjà le quatrième double abandon d’Aston Martin cette saison.

Les caractéristiques du circuit urbain de Bakou ne laissaient que peu de place pour masquer les faiblesses du groupe propulseur Honda. Avec sa très longue portion à pleine charge et l’importance de la vitesse de pointe, le tracé azerbaïdjanais devait constituer l’un des rendez-vous les plus difficiles de la saison pour Aston Martin et son motoriste.

Alonso l’avait lui-même reconnu avant le week-end, estimant que Bakou ne constituait tout simplement pas un circuit favorable à son package. La réalité de la piste a confirmé ces craintes.

Aston Martin s’est retrouvée en difficulté dès le début du week-end, particulièrement dans les lignes droites. Honda a tenté de réduire autant que possible le déficit de performance, mais le constructeur japonais reconnaît désormais que les possibilités d’intervention sont extrêmement limitées avec le matériel actuellement à sa disposition.

Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda, ne cherche pas à minimiser la situation.

"Cela a été une dure leçon apprise à Bakou ce week-end."

"Nous savions que cette configuration avec une longue ligne droite constituerait un défi pour notre package actuel."

"Nous avons essayé de minimiser le temps perdu, mais nous sommes tout simplement à court de solutions avec les outils dont nous disposons actuellement."

"Cela a été un week-end qui forge le caractère pour tout le monde. Je voudrais remercier toute l’équipe d’avoir continué à pousser, aussi difficile que puisse être la route qui nous attend."

Les difficultés de Honda avaient déjà été particulièrement visibles avant la course. Aston Martin avait manqué de vitesse de pointe pendant les essais et les qualifications, Alonso expliquant notamment que l’équipe perdait énormément de temps dans les lignes droites. Stroll avait de son côté pointé un manque de puissance, mais également d’appui aérodynamique.

Alonso comme Stroll ont abandonné, offrant à Aston Martin son quatrième double abandon depuis le début de la campagne. Les deux pilotes avaient pourtant reçu de nouveaux éléments de groupe propulseur avant même le début du Grand Prix. Ces changements avaient entraîné des pénalités sur la grille et condamné Alonso et Stroll à partir depuis l’arrière du peloton.

La situation d’Alonso avait ensuite suscité une inquiétude supplémentaire jeudi.

Après l’installation de son nouveau moteur, Honda avait identifié des signaux inhabituels dans ses systèmes pendant les EL2. Compte tenu du faible kilométrage du moteur, le constructeur japonais avait préféré prendre immédiatement des précautions afin de ne pas risquer d’endommager une unité fraîche.

Des investigations ont ensuite permis d’identifier l’origine du problème. Honda a remplacé la pièce concernée avant les EL3 et assure que le moteur n’a depuis présenté aucune anomalie.

"Nous avons introduit un nouveau moteur, puis, pendant les EL2, nous avons détecté certains signaux irréguliers dans notre système."

"Comme il s’agissait d’un nouveau moteur, nous avons décidé de le protéger et nous avons effectué une inspection après la séance, ce qui nous a permis d’identifier la cause."

"Nous avons remplacé la pièce et, pendant les EL3 puis les qualifications, nous n’avons constaté aucun problème sur le moteur."

"Je pense donc que ce nouveau moteur est en bon état. Nous allons utiliser ce moteur pendant le reste de la saison."

Cette confirmation concernant la fiabilité ne résout toutefois pas le problème principal rencontré par Aston Martin. Les longues phases à pleine charge ont exposé les limites du package, au point que Honda reconnaît ouvertement ne plus avoir de solutions permettant de réduire significativement le temps perdu.

Les prochains circuits pourraient offrir un environnement différent et permettre à Aston Martin de moins subir cette faiblesse.

Mais le constat dressé après l’Azerbaïdjan reste particulièrement sévère : malgré de nouveaux éléments de groupe propulseur et les efforts réalisés pour en optimiser l’exploitation, Honda n’a tout simplement plus de réponse à apporter aux exigences des longes lignes droites... Vivement 2027.