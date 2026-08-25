Honda appelle Alonso à rester en F1 : ’Nous écririons l’histoire avec lui’

Honda affiche clairement ses ambitions avec Aston Martin et souhaite pouvoir compter sur Fernando Alonso pour les concrétiser. Alors que le constructeur japonais peine encore à exploiter pleinement son unité de puissance en 2026, le partenariat avec l’écurie de Silverstone doit permettre de construire un projet capable de jouer les premiers rôles. Pour Honda, l’expérience et les retours techniques de l’Espagnol sont considérés comme essentiels et le constructeur appelle Alonso à rester en F1.

Le retour de Honda en tant que motoriste officiel d’Aston Martin ne se déroule pas encore comme espéré. Après avoir quitté la Formule 1 à l’issue de la saison 2021, le constructeur japonais a effectué son retour en 2026 avec une nouvelle réglementation moteur et un projet ambitieux aux côtés de l’écurie britannique.

Mais les premières courses ont rapidement montré que le groupe propulseur japonais devait encore progresser, notamment en matière de maniabilité. À Zandvoort, Fernando Alonso a d’ailleurs expliqué que plusieurs difficultés subsistaient malgré l’introduction d’une évolution du moteur Honda.

Dans ce contexte, Honda considère le double champion du monde comme un élément particulièrement précieux de son projet. Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, insiste notamment sur la qualité des informations transmises par le pilote Aston Martin.

"Alonso est un pilote fantastique," a-t-il déclaré.

Le dirigeant japonais estime surtout que l’expérience de l’Espagnol permet à Honda d’identifier plus précisément les domaines dans lesquels son unité de puissance doit progresser.

"Pour nous, il est extrêmement important de pouvoir travailler avec lui. Ses retours sur la voiture sont très précis et nous aident réellement à faire avancer notre développement."

Cette collaboration revêt une dimension particulière compte tenu de l’histoire entre Alonso et Honda. Leur précédente association, chez McLaren entre 2015 et 2017, avait été marquée par d’importantes difficultés et de nombreuses tensions, alors que le moteur japonais peinait à rivaliser avec les références du plateau.

Quelques années plus tard, les deux parties abordent pourtant cette nouvelle aventure avec un discours radicalement différent. Honda souhaite désormais inscrire Alonso dans la durée et faire de son expérience l’un des piliers de sa reconstruction.

Lors du GP des Pays-Bas, Alonso a fait savoir qu’il réfléchissait encore à son avenir immédiat en F1. Une décision repoussée de quelques semaines selon lui.

"Nous voulons continuer à travailler avec Alonso," a confirmé Watanabe. "Nous espérons qu’il restera en 2027 et après."

Un objectif commun malgré les difficultés

Honda ne cache pas que le chemin vers le sommet sera long. Le constructeur japonais est conscient de ne pas disposer actuellement d’un ensemble suffisamment performant pour permettre à Aston Martin de se mêler régulièrement à la lutte aux avant-postes.

Pour autant, Watanabe estime que la présence d’un pilote aussi impliqué qu’Alonso constitue un atout majeur dans cette phase de développement.

"Pouvoir relever un défi aux côtés d’un pilote avec une passion aussi extraordinaire est très, très important pour Honda."

"Et même si nous ne sommes actuellement pas dans la position où nous voulons être, notre objectif, avec Alonso, est de devenir l’une des équipes de tête de la Formule 1."

Cette ambition est d’autant plus intéressante qu’Aston Martin a engagé des moyens considérables pour cette nouvelle ère. L’arrivée d’Adrian Newey, le développement d’une nouvelle monoplace et le partenariat avec Honda doivent progressivement permettre à l’équipe de franchir un cap.

Mais le moteur reste évidemment l’une des pièces essentielles du puzzle.

À Zandvoort, Honda a introduit son unité de puissance baptisée Spec 2, dans l’espoir de réduire une partie du retard accumulé depuis le début de la saison. L’évolution représentait une étape importante pour le programme japonais, mais Alonso s’est montré dubitatif après avoir constaté que les problèmes de maniabilité n’avaient pas totalement disparu.

Le pilote Aston Martin a notamment fait état de difficultés persistantes lors des rétrogradages et dans la gestion du frein moteur d’un virage à l’autre. Les progrès en matière de puissance restent également difficiles à quantifier selon lui.

"Honda sait donc que plusieurs étapes seront encore nécessaires avant de pouvoir prétendre jouer les premières places," poursuit Watanabe.

"L’objectif est de construire une association suffisamment performante pour permettre à Alonso et Honda d’écrire une nouvelle page de leur histoire commune."

"J’espère que cela continuera."

Le dirigeant japonais voit même dans cette aventure une occasion unique d’accomplir quelque chose de marquant pour les deux parties.

"Nous écririons l’histoire ! L’histoire pour Alonso, mais aussi pour Honda."