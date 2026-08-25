100 pilotes contre Verstappen : Red Bull lance un défi fou à son champion

Max Verstappen va se lancer dans un défi fou et délaisser quelques heures la Formule 1 pour retrouver l’univers qui a façonné ses premières années de pilote. Le quadruple champion du monde participera le 16 septembre à "Max vs 100" , une course de karting organisée à Silverstone par Red Bull, au cours de laquelle il devra partir en dernière position et dépasser chacun des 100 concurrents engagés. Un défi spectaculaire, retransmis en direct dans le monde entier, qui promet de mettre les capacités du Néerlandais à rude épreuve.

L’événement interviendra quelques semaines après la prolongation du contrat de Verstappen avec Red Bull Racing jusqu’à la fin de la saison 2030. Mais avant les victoires, les records et les quatre titres mondiaux, le Néerlandais a construit son pilotage au volant d’un kart.

Verstappen a commencé à pratiquer le karting dès l’âge de quatre ans, avec l’ambition d’atteindre le sommet du sport automobile. Dès sept ans, il participait déjà à des championnats et allait rapidement s’imposer en Belgique et aux Pays-Bas avant d’enchaîner les titres européens et mondiaux.

Sa spectaculaire saison 2013 l’a ensuite propulsé vers les catégories menant à la Formule 1. "Max vs 100" lui permettra donc de revenir aux sources, sur une discipline qui lui a appris les fondamentaux du pilotage et contribué à façonner le champion qu’il est devenu.

"J’ai avoir hâte de voir le carnage"

Pour cette fois, Verstappen ne sera toutefois pas opposé à une centaine de pilotes professionnels - le défi serait impossible ! Ses adversaires viendront de tous les horizons, avec notamment des athlètes Red Bull, des célébrités, des créateurs de contenu, des personnalités diverses et des passionnés invités du monde entier.

Le principe est simple : Verstappen partira à l’arrière du peloton et devra dépasser les 100 concurrents dans un temps imparti afin de tenter de remporter cette course hors norme. Le défi sera organisé sur un circuit spécialement conçu pour l’occasion à Silverstone, l’un des tracés les plus emblématiques de la Formule 1.

Pour Verstappen, ce retour au karting représente surtout l’occasion de retrouver les sensations fondamentales qui ont accompagné ses débuts.

"En karting, vous apprenez toutes les bases : les départs, la défense, les dépassements. Bien sûr, j’ai passé une grande partie de ma vie à faire du karting, donc c’est toujours agréable d’y revenir," a expliqué le Néerlandais.

"Tout repose sur la compréhension de l’adhérence du kart. Après tant d’années de pratique, on retrouve ses réflexes tout naturellement. J’ai hâte de voir le chaos se dérouler sous mes yeux."

Le circuit de Silverstone a été spécialement aménagé pour l’occasion par le directeur de course David Terrien, pilote français, concepteur de karts renommé et ancien champion du monde de karting dans les catégories jeunes. Alors que Max évolue habituellement en tête du peloton, ce défi reproduira le format qui a façonné ses débuts, le nombre important de concurrents rendant l’issue de la course tout sauf certaine.

Terrien insiste sur le caractère totalement exceptionnel du projet.

"Créer une piste pour 100 pilotes en même temps n’a jamais été fait, jamais vu. C’est donc très excitant," a-t-il déclaré.

Le Français estime que la présence de Verstappen derrière un peloton aussi important constituera une expérience unique pour tous les participants.

"Quand vous avez Max Verstappen qui poursuit tout le monde, je pense que cela va être l’expérience d’une vie pour tous les pilotes."

"Vous allez voir Max mettre en avant toutes ses compétences pour regarder à travers le trafic, essayer de préparer et de planifier les endroits où il pourra dépasser les pilotes, et traverser le trafic à la vitesse la plus élevée possible parce qu’il ne veut pas laisser les pilotes à l’avant prendre le large."

Même 50 karts posent déjà problème

Avant la course, le circuit a été testé dans une configuration réduite lors d’une séance d’essais organisée à Kart Silverstone (voir photo ci-dessous). David Terrien et Sebastian Job, pilote d’essai et double champion du monde d’iRacing, ont notamment pris la piste afin de valider le tracé.

Et le premier constat est plutôt clair : dépasser 100 karts en un temps limité sera extrêmement difficile.

"Je pense que dépasser 100 karts va être extrêmement difficile. Aujourd’hui, nous l’avons fait avec 50, et même cela constituait déjà un défi pour le faire dans le temps imparti," a expliqué Sebastian Job, également membre de Red Bull Sim Racing.

"Max a vraiment énormément de travail qui l’attend," a-t-il ajouté.

Une course pensée comme un jeu vidéo

"Max vs 100" ne se limitera toutefois pas à une simple course de karting. Red Bull et les équipes de production ont prévu une réalisation largement inspirée des jeux vidéo, avec des éléments graphiques permettant de suivre l’évolution de la course en temps réel.

Des images aériennes réalisées avec des drones offriront également des séquences spectaculaires, tandis que les données et informations de course seront affichées à l’écran pour permettre aux spectateurs de suivre chaque étape de la remontée de Verstappen.

L’un des aspects les plus originaux du projet sera également la possibilité pour le Néerlandais de communiquer directement avec ses adversaires pendant la course. Les spectateurs pourront ainsi entendre certaines conversations et découvrir de l’intérieur les échanges susceptibles d’influencer le déroulement de la compétition.

La question au cœur de l’événement est finalement aussi simple que spectaculaire : un pilote capable de dominer la Formule 1 peut-il réussir à dépasser 100 adversaires lorsqu’il part dernier ?

La réponse sera à découvrir en direct le 16 septembre. "Max vs 100" sera diffusé mondialement sur Disney+, ainsi que sur l’application ESPN pour les abonnés ESPN Unlimited aux États-Unis, avant une diffusion en différé sur ESPN2 le même jour.