Audi F1 : Hülkenberg 11e après avoir longtemps joué les points à Sepang

Audi F1 est passée tout près d’arracher un point au terme d’un Grand Prix de Bahreïn en Malaisie particulièrement mouvementé, Nico Hülkenberg ayant occupé la neuvième place dans les derniers tours avant de finalement reculer au 11e rang. L’Allemand a cédé face à Lando Norris et Arvid Lindblad dans les derniers instants, tandis que Gabriel Bortoleto a terminé 18e avec une monoplace endommagée après son accrochage avec Carlos Sainz. Le Brésilien a immédiatement présenté ses excuses au pilote Williams, reconnaissant avoir compromis leurs deux courses.

La pluie de mousson qui s’est abattue sur le circuit de Sepang au moment où les monoplaces devaient rejoindre la grille a bouleversé le début du Grand Prix et retardé la procédure de départ.

Lorsque la course a finalement pu commencer, la grille s’est divisée entre deux stratégies. Une moitié du peloton a choisi les pneus intermédiaires, tandis que l’autre a tenté les slicks.

Audi faisait initialement partie du second groupe. Hülkenberg et Bortoleto avaient tous les deux choisi les pneumatiques pour piste sèche, avant que l’équipe ne décide de les faire passer aux intermédiaires à la fin du tour de formation. Un changement déterminant qui leur a permis de progresser dans la hiérarchie.

Pour Hülkenberg, cette décision a ouvert la possibilité d’aller chercher des points.

"C’était une course mouvementée et, dans l’ensemble, nous étions dans la lutte pour les points, mais finalement nous terminons encore une fois 11es. J’étais beaucoup plus satisfait de ma performance par rapport à hier. Au début, nous avons pris la bonne décision en passant tôt aux intermédiaires et, même si cela nous a coûté dans un premier temps, nous avions récupéré cela en l’espace d’un tour. Cela nous a placés dans une bonne position pour le reste de la course."

L’Allemand s’est ensuite retrouvé engagé dans de nombreuses batailles en piste et a progressivement émergé comme un candidat sérieux au top 10.

La succession d’incidents et de neutralisations lui a également été favorable. Dans les derniers tours, Hülkenberg occupait ainsi la neuvième place et Audi pouvait envisager de repartir de Sepang avec des points.

Une nouvelle voiture de sécurité, provoquée par l’abandon d’Alex Albon, a cependant complètement relancé la fin du Grand Prix. George Russell et Lando Norris ont ensuite rencontré leurs propres difficultés lors de l’ultime relance, ajoutant encore à l’incertitude.

Hülkenberg n’est finalement pas parvenu à conserver sa neuvième place. Norris puis Arvid Lindblad l’ont dépassé dans les derniers tours, faisant reculer l’Audi jusqu’au 11e rang et hors des points.

Le pilote allemand reconnaît que sa présence aussi haut dans la hiérarchie devait beaucoup aux problèmes rencontrés par plusieurs concurrents devant lui. Dans ces conditions, résister jusqu’à l’arrivée s’annonçait difficile compte tenu du rythme réel de son Audi.

"Il y a eu beaucoup de batailles roue contre roue. Mais à la fin, nous n’avions tout simplement pas tout à fait le rythme nécessaire pour conserver les points. De manière réaliste, nous ne nous étions retrouvés dans cette position qu’en raison des problèmes rencontrés par les voitures devant nous, donc cela allait toujours être difficile. Malgré tout, de mon côté, c’était une course propre, nous avons beaucoup appris en tant qu’équipe et maintenant, direction directement Singapour."

Cette 11e place est forcément frustrante après avoir entrevu le top 10 jusque dans les derniers instants, mais Hülkenberg retient une prestation personnelle nettement plus satisfaisante que celle de la veille ainsi que les enseignements tirés par Audi dans des conditions particulièrement complexes.

Bortoleto s’excuse auprès de Sainz

La course de Bortoleto a pris une direction très différente lors de la relance suivant la première intervention de la voiture de sécurité. Le Brésilien est entré en contact avec Sainz, endommageant à la fois son aileron avant et son fond plat. Les commissaires lui ont également infligé une pénalité de dix secondes pour l’incident.

Avec une monoplace endommagée et un retard devenu trop important, toute possibilité de se battre pour un résultat significatif avait pratiquement disparu.

Bortoleto n’a cherché aucune excuse après l’arrivée et a commencé son analyse en présentant directement ses excuses à Sainz.

"Tout d’abord, je tiens à présenter mes excuses à Carlos. J’ai eu un contact avec lui lors de la relance et, malheureusement, j’ai compromis sa course ainsi que la mienne. J’ai subi des dégâts à la fois sur mon aileron avant et sur mon fond plat, puis nous étions trop loin derrière pour pouvoir nous battre pour quoi que ce soit."

"Ce n’était pas non plus une course propre après cela, c’était globalement un dimanche difficile. Maintenant, nous allons retenir les éléments positifs et nous tourner vers Singapour : j’espère que nous pourrons y obtenir un bon résultat."

Audi F1 prend une très grosse amende !

Audi a écopé d’une amende de 30000 € de la part des commissaires de course, dont 20000 € avec sursis, pour une situation dangereuse impliquant Nico Hülkenberg et un mécanicien lors du Grand Prix de Bahreïn.

Lors du dernier arrêt effectué sous le régime de la voiture de sécurité en fin de course, une confusion est survenue lorsque Hülkenberg a semblé démarrer alors qu’un mécanicien était en train d’ajuster l’angle du volet de l’aileron avant.

Le pilote allemand avait reçu un feu vert lui indiquant de repartir, mais il s’est arrêté en l’espace de 0,2 seconde, évitant ainsi tout contact avec le mécanicien. Cet arrêt s’inscrivait dans la procédure de libération de l’équipe, qui prévoit une vérification de sécurité manuelle supplémentaire effectuée par un contrôleur.

Ce contrôleur a stoppé la voiture en repassant le feu au rouge, immobilisant ainsi Hülkenberg ; il a été établi que la voiture n’avait pas franchi le point au-delà duquel une libération dangereuse aurait été déclarée.

Les commissaires ont estimé que, bien qu’aucune libération dangereuse n’ait eu lieu, ce départ prématuré avait créé une situation dangereuse. Ils ont donc infligé à Audi une amende de 30000 €, dont les deux tiers sont assortis d’un sursis d’un an.

Cela signifie que si Audi ne commet pas d’infraction similaire au cours des 12 prochains mois, l’écurie ne devra s’acquitter que de 10000 €.